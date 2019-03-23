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Лосев: «К сборной Казахстана нужно отнестись очень серьезно»

вчера, 16:36
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Лосев оценил расстановку сил в матче между Казахстаном и Россией, который состоится в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Победа Казахстана над сборной Шотландией получилась для многих неожиданной, тем более с таким крупным счётом. Они молодцы, всё здорово сложилось. Любой подобный успех даёт психологический подъём и веру в себя. Тем более у Казахстана, который неудачно выступил в Лиге Наций, таких побед, конечно, очень мало. И подобные матчи вдвойне увеличивают желание и мотивацию футболистов. Раньше одна из главных проблем сборной Казахстана заключалась в комплексе перед большими командами. Они зажимались и не могли показать свои лучшие качества. Это было заметно, и над этим приходилось много работать.

Поэтому победа над шотландцами должна помочь казахам немного раскрепоститься. Тем более дома, где полный стадион и огромная поддержка. Могут показать результат и сыграть выше своих возможностей. Так что сборная Казахстана, тем более дома, может преподнести любой сюрприз. К ней нужно относиться очень серьёзно. Я знаю, что игроки хозяев хотят доказать в предстоящем матче с Россией, что их зря считают намного слабее соперника.

При этом у меня есть такое ощущение, что наша сборная обыграет Казахстан. После поражения от бельгийцев ни в коем случае нельзя оступаться, если мы хотим претендовать на что-то серьёзное. Нужно показать свою игру, без авантюр. Матч будет непростой, но индивидуальный уровень наших футболистов выше, чем у казахов. И это должно сыграть.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:51
Лучше бы не писали комплименты про "класс выше"... могут выйти на поле в сытом состоянии расслабона, даже для этого соперника.
У нашей сборной обычно игра получается лишь после того, как её сравняют с г... )
Kresi frok
Kresi frok
   238 / 979
вчера в 19:29
Не доедут. О какое "своей" игре идёт речь, у росии ее просто напросто нет! Казахам пройтись катком по росии, как по юбочникам!
борька
борька
   311 / 979
вчера в 19:17
В первом круге у сборной будет одна победа, сборная уверенно идет к стольнику!
Удачи казастанцам, там в составе в основном наши русские парни!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 18:53
Серьезней некуда, или 3-0 минимум.
fanilich
fanilich
   743 / 979
вчера в 18:43
Логика результата матча---Казахи на подьеме как ни когда, после победы над "шотланами",и будут при поддержке своих зрителей стремиться только к победе.Россия после поражения от бельгийцев ,спустилась на планету Земля и футбольное поле и у многих игроков появилось понятие о своем уровне футбола, и как очевидность ,он не далек от уровня казахов.Вывод - ничья закономерность,поражение продолжение огорчений, с не понятным тренером для многих,победа в большей степени удача
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 18:38
Что то не по себе, особенно на фоне разрастающегося скандала...
Capitan555
Capitan555
   372 / 979
вчера в 18:33
Нам теперь ко всем сборным надо относиться серьезно.....
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 17:32
3-0 над Шотландией это серьезно.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   475 / 979
вчера в 17:17
Если и обыграем,то с огромным трудом...
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 16:43
Нашей сборной надо относится серьезно к любому сопернику...
Mangur
Mangur
   338 / 979
вчера в 16:40
Не думаю что Россия победит Казахстан. Нет веры .
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 16:37
Как бы она серьезно не отнеслась к нашей сборной.
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