Лосев: «К сборной Казахстана нужно отнестись очень серьезно»

Заслуженный мастер спорта СССР Виктор Лосев оценил расстановку сил в матче между Казахстаном и Россией, который состоится в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Победа Казахстана над сборной Шотландией получилась для многих неожиданной, тем более с таким крупным счётом. Они молодцы, всё здорово сложилось. Любой подобный успех даёт психологический подъём и веру в себя. Тем более у Казахстана, который неудачно выступил в Лиге Наций, таких побед, конечно, очень мало. И подобные матчи вдвойне увеличивают желание и мотивацию футболистов. Раньше одна из главных проблем сборной Казахстана заключалась в комплексе перед большими командами. Они зажимались и не могли показать свои лучшие качества. Это было заметно, и над этим приходилось много работать.

Поэтому победа над шотландцами должна помочь казахам немного раскрепоститься. Тем более дома, где полный стадион и огромная поддержка. Могут показать результат и сыграть выше своих возможностей. Так что сборная Казахстана, тем более дома, может преподнести любой сюрприз. К ней нужно относиться очень серьёзно. Я знаю, что игроки хозяев хотят доказать в предстоящем матче с Россией, что их зря считают намного слабее соперника.

При этом у меня есть такое ощущение, что наша сборная обыграет Казахстан. После поражения от бельгийцев ни в коем случае нельзя оступаться, если мы хотим претендовать на что-то серьёзное. Нужно показать свою игру, без авантюр. Матч будет непростой, но индивидуальный уровень наших футболистов выше, чем у казахов. И это должно сыграть.