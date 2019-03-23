Непомнящий: «Чалов и Ахметов меня не разочаровали в сборной»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о дебюте в сборной России нападающего Федора Чалова и полузащитника Ильзата Ахметова.

Сразу скажу, что не хотелось бы именно персонально выделять кого-то из футболистов российской сборной, но все же в матче против Бельгии состоялся дебют. Ахметов начал матч достаточно робко, много играл назад. Это абсолютно нормально, ведь футболист впервые выходит за национальную сборную, тем более, в таком возрасте, в матче такой важности. Подобная ответственность кого угодно может раздавить. Постепенно его игра выровнялась, вполне неплохо сыграл.

Если говорить о Федоре Чалове, для того, чтобы он раскрывался, мяч должен доставляться в штрафную площадь. К сожалению, в матче против Бельгии с этим были сложности. Думаю, что в игре против Казахстана Федор может сыграть более успешно. Но точно могу сказать, что ни Чалов, ни Ахметов меня не разочаровали.