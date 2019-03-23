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Непомнящий: «Чалов и Ахметов меня не разочаровали в сборной»

вчера, 16:43

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о дебюте в сборной России нападающего Федора Чалова и полузащитника Ильзата Ахметова.

Сразу скажу, что не хотелось бы именно персонально выделять кого-то из футболистов российской сборной, но все же в матче против Бельгии состоялся дебют. Ахметов начал матч достаточно робко, много играл назад. Это абсолютно нормально, ведь футболист впервые выходит за национальную сборную, тем более, в таком возрасте, в матче такой важности. Подобная ответственность кого угодно может раздавить. Постепенно его игра выровнялась, вполне неплохо сыграл.

Если говорить о Федоре Чалове, для того, чтобы он раскрывался, мяч должен доставляться в штрафную площадь. К сожалению, в матче против Бельгии с этим были сложности. Думаю, что в игре против Казахстана Федор может сыграть более успешно. Но точно могу сказать, что ни Чалов, ни Ахметов меня не разочаровали. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   50 / 979
вчера в 20:49
Тоже заметил,что Ахметов немного нервничал и суетился в некоторых моментах,непривычно много для себя играя назад.Но ничего,это его первый опыт.А Федя вообще не тушевался и за то короткое время что провел на поле отыграл зорошо.
mangoх12
mangoх12 ответил Алексей Коротеев
   21 / 979
вчера в 19:43
Чаловы ,Обляковы ,Ахметовы ,Головины ....! Сначала кони завышают на них оценки до небес ,а потом , как идиоты удивляются - а почему это наша сборная ни хрена не умеет ,ни быстро бегать ,ни быстро думать , ни одного с дриблингом , ни одного хорошо бьющего по воротам , ни одного хорошо играющего головой ?????!!!!!!! Вам хоть сс ы в глаза -всё божья роса !
На ЧМ только кони и вытащили стасика теперь тут спасли от разгрома
mangoх12
mangoх12 ответил сулейман шлагбаум
   21 / 979
вчера в 19:42
Чалов сыграл слишком мало, чтобы его оценивать, а Ахметов - просто молодец татарчонок, даром, что киргиз. Что касается Головина - как был безбашенным дурачком, так им и остался. Европа ничему его не научила, пока, во всяком случае. Я бы с интересом посмотрел на Чалова со Смоловым впереди с самого начала матча с казахами, да вот боюсь, что индюк/баран опять бревно выпустит.
Головин играл фактически один в центре , к нему особых претензий быть не может
морозз
морозз
   131 / 979
вчера в 19:32
Совершенно бесполезное конское поголовье в сборной, ничем себя не проявили...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Алексей Коротеев
   3 / 979
вчера в 19:11
Зато они доросли до сборной, а где Игнатовы Мелкадзе Рассказовы и тд?
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Алексей Коротеев
   41 / 979
вчера в 19:01
Ляпнуть очередную глупость - ваше имя !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Любитель тухлых побед
       81 / 979
    вчера в 18:52
    Сыкунами показали себя спартачи на ЧМ, когда зассали бить пенальти с хорватами.
    Ляпнуть очередную глупость - ваше имя !
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       81 / 979
    вчера в 18:50
    Чаловы ,Обляковы ,Ахметовы ,Головины ....! Сначала кони завышают на них оценки до небес ,а потом , как идиоты удивляются - а почему это наша сборная ни хрена не умеет ,ни быстро бегать ,ни быстро думать , ни одного с дриблингом , ни одного хорошо бьющего по воротам , ни одного хорошо играющего головой ?????!!!!!!! Вам хоть сс ы в глаза -всё божья роса !
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед ответил Алексей Коротеев
       41 / 979
    вчера в 18:50
    Не знаю как Чалов , сыграл мало , а вот Ахметов - полный отстой ! Весь первый тайм только один пас вперёд ! Ссыкун ,короче ! И за это в сборную ? Блин ,и я так могу ! )))
    Сыкунами показали себя спартачи на ЧМ, когда зассали бить пенальти с хорватами.
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       41 / 979
    вчера в 18:49
    Дела сборной будут лучше, когда в ней не будет ни одного хряка.
    Питермен
    Питермен
       34 / 979
    вчера в 18:29
    Разочаровать могут только пупсики
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       97 / 979
    вчера в 18:19
    Ахметов был единственным светлым пятном на этой унылой картине прошедшего матча с бельгийцами. Достаточно посмотреть его дуэли с Азаром. Про Чалова говорить нечего, потому что он мало сыграл, да и команда не очень то снабжала его мячами. Но и тут он в отличие от других форвардов сборной наконец-то показал как нужно играть на линии оффсайда. А что хрякам не нравится - так это прекрасно, значит ребята действительно достойные.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       81 / 979
    вчера в 18:08
    Не знаю как Чалов , сыграл мало , а вот Ахметов - полный отстой ! Весь первый тайм только один пас вперёд ! Ссыкун ,короче ! И за это в сборную ? Блин ,и я так могу ! )))
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил mangoх12
       179 / 979
    вчера в 17:52
    Головин Чалов и Ахметов были лучшими
    Чалов сыграл слишком мало, чтобы его оценивать, а Ахметов - просто молодец татарчонок, даром, что киргиз. Что касается Головина - как был безбашенным дурачком, так им и остался. Европа ничему его не научила, пока, во всяком случае. Я бы с интересом посмотрел на Чалова со Смоловым впереди с самого начала матча с казахами, да вот боюсь, что индюк/баран опять бревно выпустит.
    cska plus
    cska plus
       5 / 979
    вчера в 17:41
    Разочарованы только хрющи.
    ДАША Д
    ДАША Д
       174 / 979
    вчера в 17:29
    Показали нуль, не разочаровали?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       464 / 979
    вчера в 16:59
    Где победы?
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 979
    вчера в 16:54
    Головин Чалов и Ахметов были лучшими
    Bagula
    Bagula
       158 / 979
    вчера в 16:49
    Свиньям только не понравились.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       295 / 979
    вчера в 16:46
    Тренер больше разочаровал.
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