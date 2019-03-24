Титов: «Ставлю, что Казахстан не проиграет России»

Бывший игрок сборной России Егор Титов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором подопечные Станислава Черчесова сыграют с Казахстаном.

Встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.

Честно говоря, долго думал об этом матче. И опять у меня все складывается не в пользу России. Одна из проблем для нашей команды — это газон. Он специфический, к нему необходимо привыкать. Это не сразу произойдет, скорее всего. Те же шотландцы так и не приспособились. Отскок может быть разным, то, как мяч катится.

Ну и сейчас Казахстан на кураже после победы над Шотландией, крепким европейским середняком. Поверила в себя команда. А на Россию настрой будет невероятным.

Ну и у нас к тому же Головин играть не будет. Это большая потеря. Ключевой игрок. Зобнина нет. Еще и Кузяев травмировался. Средняя линия у нас совсем не в оптимальном виде будет. И нет людей, которые бы повели команду за собой. Не видно пока этого. Дзюба выглядит не так, как в прошлом году.

Так что я здесь поставлю на то, что Казахстан не проиграет.