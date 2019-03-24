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Титов: «Ставлю, что Казахстан не проиграет России»

вчера, 08:40
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок сборной России Егор Титов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020, в котором подопечные Станислава Черчесова сыграют с Казахстаном.

Встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 мск.

Честно говоря, долго думал об этом матче. И опять у меня все складывается не в пользу России. Одна из проблем для нашей команды — это газон. Он специфический, к нему необходимо привыкать. Это не сразу произойдет, скорее всего. Те же шотландцы так и не приспособились. Отскок может быть разным, то, как мяч катится.

Ну и сейчас Казахстан на кураже после победы над Шотландией, крепким европейским середняком. Поверила в себя команда. А на Россию настрой будет невероятным.

Ну и у нас к тому же Головин играть не будет. Это большая потеря. Ключевой игрок. Зобнина нет. Еще и Кузяев травмировался. Средняя линия у нас совсем не в оптимальном виде будет. И нет людей, которые бы повели команду за собой. Не видно пока этого. Дзюба выглядит не так, как в прошлом году.

Так что я здесь поставлю на то, что Казахстан не проиграет.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   140 / 906
вчера в 11:57
Я тоже поставил на результативную ничью сенчюри. Поглядим, Жорик, свиное твое рыло, как у нас с чуйкой !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Степка питерский
   77 / 906
вчера в 11:17
Поросенок опять желает нашей сборной поражение, но воспитанники нашего Зенита отстоят ничью!
Отстоят ничью ? )) Лучше бы походили немного по полю ради победы !!! ))))))))))))
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
вчера в 10:34
Еще один пупсик хрюкнул на сборную.
handreb
handreb
   61 / 906
вчера в 10:07
У свиней ставки не принимать.
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 10:05
Никак Егорка сегодня бромантаном не угостился?
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:36
Как бы нашим пенок не наловить...
А кто в раме стоять будет?)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 09:36
С такой игрой ничья будет хорошим результатом
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 09:35
С такой игрой ничья будет хорошим результатом
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 09:34
Позорник!
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 09:34
А что может сказать обиженный хрюща.
time out
time out
   51 / 906
вчера в 09:30
"ЦСКА навсегда", кому, нахрен, нужен твой Енисей! Его место в пердиве сидеть и не высовываться.
Gessenschaft
Gessenschaft
   438 / 906
вчера в 09:21
ТИТОВ: СТАВЛЮ, ЧТО СпартакИ ДО СИХ ПОР ЖРУТ БРОМАНТАН ПО МОЕМУ РЕЦЕПТУ!
Степка питерский
Степка питерский
   227 / 906
вчера в 09:15
Поросенок опять желает нашей сборной поражение, но воспитанники нашего Зенита отстоят ничью!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   347 / 906
вчера в 09:14
Такой вариант вероятен.
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 906
вчера в 09:02
Гордые казахи на подъёме после разгрома могучей Шотландии, хе-хе! 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 906
вчера в 09:01
"долго думал об этом матче"....)))
зачем ???
LOpp
LOpp
   13 / 906
вчера в 08:54
Прав Егор.
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 08:52
Договорятся, русским казахстанцам заплатят хорошую денежку и они сольют матч.
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 08:49
Хитрая ставка бромантанщика.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 906
вчера в 08:49
Занимается чем угодно, только не Енисеем! Мячик пинает на кубке легенд, прогнозы раздает!
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 08:44
Я тоже так думаю.
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