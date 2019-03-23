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Нету - о поражении от «Аустрии»: «Это всего лишь товарищеский матч»

вчера, 21:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Аустрия (Вена)АустрияМатч завершен

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал поражение от «Аустрии».

Крупное поражение? Это всего лишь товарищеский матч. После игры со «Спартаком» мы отдыхали три дня, а успели потренироваться только в четверг и пятницу. Многие игроки сегодня не сыграли. Вышли на поле те, у кого меньше практики. Думаю, первый тайм получился неплохим, но после второго гола в начале второго тайма мы потеряли организацию и пропустили большое количество атак. Все устали. Не нужно связывать эти 0:3 с чемпионатом и переживать.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   348 / 979
сегодня в 02:50
всегда отмажется
фанат джигурды
фанат джигурды
   152 / 979
вчера в 23:16
Миллер порешает.
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 23:15
Это всего лишь товарищеский матч. В официальном, Аустрия вообще растерла бы лазурных по баклан-арене.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 22:50
Хто такой Нету? Есть он, или нету?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил beefs
   10 / 979
вчера в 22:30
товарняк был с уралом и уфой ,а это контрольная игра ,это позор как он есть,и попробуй обратное доказать.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Adonius
   10 / 979
вчера в 22:29
это игра Семака,ту ,что он хотел видеть в Зените
grazie100
grazie100
   173 / 979
вчера в 22:28
Устали сидеть на лавке??? Многие ведь не играли в последних матчах или не полный тайм или .выходили на замену во 2 тайме..
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 22:28
оправдывается так будто Анжи проиграли,стыдно
Footbolista
Footbolista
   7 / 979
вчера в 22:15
Нету: Это всего лишь очередной позор...
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 22:07
Короче, это даже не мура.
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 22:00
чего переживаете, это товорняк
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