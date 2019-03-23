Нету - о поражении от «Аустрии»: «Это всего лишь товарищеский матч»

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал поражение от «Аустрии».

Крупное поражение? Это всего лишь товарищеский матч. После игры со «Спартаком» мы отдыхали три дня, а успели потренироваться только в четверг и пятницу. Многие игроки сегодня не сыграли. Вышли на поле те, у кого меньше практики. Думаю, первый тайм получился неплохим, но после второго гола в начале второго тайма мы потеряли организацию и пропустили большое количество атак. Все устали. Не нужно связывать эти 0:3 с чемпионатом и переживать.