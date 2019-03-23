Вратарь «Зенита» Городовой: «Болельщики имеют право быть недовольными»

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой прокомментировал поражение от «Аустрии».

Рад, что дебютировал за основную команду. Обидно, что проиграли, что пропустил два мяча. Есть над чем работать.

Я всего раз был в заявке за «Зенит» в официальной игре, поэтому не почувствовал разницы между официальной игрой и товарищеской сегодня. До игры мы все вместе собрались, нужно было показать хорошую игру, выполнить установку тренера. Немного не получилось.

Слышал ли свист? Да, слышал. Но они гнали нас вперёд всю игру. Свист — это их право, ведь команда проиграла, они могут высказывать недовольство. Дальше должно быть лучше.