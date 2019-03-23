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Вратарь «Зенита» Городовой: «Болельщики имеют право быть недовольными»

вчера, 20:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Аустрия (Вена)АустрияМатч завершен

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой прокомментировал поражение от «Аустрии».

Рад, что дебютировал за основную команду. Обидно, что проиграли, что пропустил два мяча. Есть над чем работать.

Я всего раз был в заявке за «Зенит» в официальной игре, поэтому не почувствовал разницы между официальной игрой и товарищеской сегодня. До игры мы все вместе собрались, нужно было показать хорошую игру, выполнить установку тренера. Немного не получилось.

Слышал ли свист? Да, слышал. Но они гнали нас вперёд всю игру. Свист — это их право, ведь команда проиграла, они могут высказывать недовольство. Дальше должно быть лучше.

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Все комментарии
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 23:16
да привыкли уже
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 22:56
Да ладно, не довольны! Щщщааассс Николка нарисуется сорок пятый - песни нам тут военные про "зеньку" споёт - рукоплескать лазурятнику все будем!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 22:10
Игроки из своих зарплат должны вернуть деньги за билеты болельщикам
viv
viv
   240 / 979
вчера в 21:56
Плохая получилась тренировка....
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   816 / 979
вчера в 21:33
Дебют не удался
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   137 / 979
вчера в 21:13
3 часа коту под хвост называется
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 21:12
Всегда обидно когда освистывают, но некоторые, такие как губошлёп из хрющатника привыкают к освистыванию.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 21:04
дружище,ты лучший,просто Семак никакой
Denkuz
Denkuz ответил Алексей Коротеев
   24 / 979
вчера в 21:03
У ЦСКА- Акинфеев ,у Зенита - Городовой . Один рождён для жизни конной , другой для жизни половой !!!! )))))))))))))))))))))))) прямо по Гафту ! )))))))))))))
У свиней семинольный, пятиголоввый и курьезноголовый, компашка что надо, кто бы говорил.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Пусик тарасовский
   1 / 979
вчера в 21:03
Еще один такой дебют и станешь семиховым.
Да в общем не его вина, когда расстреливают ворота. 4 сейва он исполнил. И не забываем, что это товарняк.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   81 / 979
вчера в 21:01
У ЦСКА- Акинфеев ,у Зенита - Городовой . Один рождён для жизни конной , другой для жизни половой !!!! )))))))))))))))))))))))) прямо по Гафту ! )))))))))))))
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 20:55
Еще один такой дебют и станешь семиховым.
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