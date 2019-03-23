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Семак - о Заболотном: «Голы придут»

вчера, 21:11
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Аустрии» прокомментировал игру Антона Заболотного.

Ему не хватает голов. Моменты у него есть, голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения… Над техническими элементами надо работать, помогать команде. Он – игрок нашей команды, все вместе делаем общее дело.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Так Себе Аналитик
   94 / 979
сегодня в 02:26
Семак: "Пост уже есть. Тренерские знания и понимание тактики придут."
вся тактика : выставить 1000 защитников у ворот - играть на отбой ))))
mortid
mortid
   409 / 979
сегодня в 02:26
Семак: Он – игрок нашей команды, все вместе делаем общее дело, тупо тратим бабло.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   340 / 979
сегодня в 02:16
Семак уйдет голы придут
Томик
Томик
   547 / 979
сегодня в 01:50
Они бы пришли, да у Заболотного адреса нет. Нехер было языком трещать после одного залетевшего от угла головы гола - вот и проклят был). Теперь хоть истренируйся. Да к тому же ни техники ни мозгов.
Tostao
Tostao
   125 / 979
сегодня в 01:42
«Голы придут»

Собрались Голы в "Зенит",
Мол Семак просил заехать,
Сколько стоит - объяснит,
Мол нужны мы для успеха.

Ну, поехали охотно ...
Видим многих: Нету, Мак ...
...и товарищ Заболотный!
Это что же за м...чудак?!

"Мы - не плотники, вообще-то",-
Старший Гол сказал вот так:
"Нам не вылечить вот ЭТО!
Отпусти его, Семак ! "
vovinho11
vovinho11
   345 / 979
сегодня в 00:08
Зе Болотный показывает свой уровень. Не впускать в сборную от греха подальше
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 23:23
не придут
сам же и не выпустишь его на поле в серьёзном матче
minai
minai
   218 / 979
вчера в 23:17
Голы уже идут.
Заполярный
Заполярный
   149 / 979
вчера в 23:12
ДЛЯ НАЧАЛА НАДО В СВОИ РАЗ ПЯТЬ ЗАБИТЬ, ПОТОМ ПРОРВЕТ.
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 979
вчера в 23:09
Долго что-то идут.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 23:04
Заболотный хоть старается, в отличие от остальных саботажников!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил вoлгoдoн
   25 / 979
вчера в 22:36
Семак о Заболотном..есть в этом нечто пушкинское..редактор мог бы выразить стихами
Азмун это вдох,а Заболотный это выдох.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   25 / 979
вчера в 22:34
Голы придут когда Заболотный уйдёт.
vinyardrip
vinyardrip ответил grazie100
   569 / 979
вчера в 22:33
С его фактурой он мог бы принести пользу в защите.
Мысль. Делайте из него защитника, вполне потянет, хотя шанс есть, что он болотный))
vinyardrip
vinyardrip
   569 / 979
вчера в 22:32
От я поржал))
grazie100
grazie100 ответил pomor45
   173 / 979
вчера в 22:20
С его фактурой он мог бы принести пользу в защите.
grazie100
grazie100
   173 / 979
вчера в 22:18
Может надо наигрывать не 1 , не два , а хотя бы три комбинации , но они должны быть очень точные и что важно быстрые .Иначе шансов воплотить их в голы очень небольшие.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   48 / 979
вчера в 22:12
В принципе, все сходится, Миллер может быть отцом Заболотного по возрасту вполне, и так тоже весь в отца - как один ничего в "Газпроме" не решает, как портфель таскал за Путиным в мэрии, так и там играет роль зиц-председателя, так и второй с десяти моментов забить не может.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 22:11
Корявый он какой то. И шансы есть, а забить не может...
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 22:10
Ворота нужны как в регби и голы придут...
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 22:10
Зачем воду лить-когда придут????? Палка один раз в жизни стреляет!!!!
Erlov
Erlov
   193 / 979
вчера в 22:06
Заболотный же тренеруется.
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 22:06
Похоже на то, что голы пошли по другой дороге. Вот и жди, когда они придут!
dbr123
dbr123
   727 / 979
вчера в 21:56
нет это не тренер...не видеть очевидного - это надо уметь...а быть хорошим человеком это не профессия...ни одного внятного интервью ...одно бла- бла - бла...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 21:51
Свою норму гол за сезон Антон выполняет!
Николай 86
Николай 86
   141 / 979
вчера в 21:50
Семак - о Заболотном: «Голы придут... Когда он уйдет...»
particular
particular ответил вoлгoдoн
   8 / 979
вчера в 21:49
Семак о Заболотном..есть в этом нечто пушкинское..редактор мог бы выразить стихами
Во-во... Как-то мягонько и по-отечески... И неоправданно оптимистично..:))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   48 / 979
вчера в 21:48
Семак: "Пост уже есть. Тренерские знания и понимание тактики придут."
plusnindimon
plusnindimon
   441 / 979
вчера в 21:43
Скоро смена Сергею Богдановичу придет, если и дальше свою тупой автобус будет пропихивать.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
вчера в 21:42
Семак о Заболотном..есть в этом нечто пушкинское..редактор мог бы выразить стихами
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