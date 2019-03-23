Семак - о Заболотном: «Голы придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Аустрии» прокомментировал игру Антона Заболотного.

Ему не хватает голов. Моменты у него есть, голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения… Над техническими элементами надо работать, помогать команде. Он – игрок нашей команды, все вместе делаем общее дело.