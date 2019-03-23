Семак - о Заболотном: «Голы придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Аустрии» прокомментировал игру Антона Заболотного.
Ему не хватает голов. Моменты у него есть, голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения… Над техническими элементами надо работать, помогать команде. Он – игрок нашей команды, все вместе делаем общее дело.
Собрались Голы в "Зенит",
Мол Семак просил заехать,
Сколько стоит - объяснит,
Мол нужны мы для успеха.
Ну, поехали охотно ...
Видим многих: Нету, Мак ...
...и товарищ Заболотный!
Это что же за м...чудак?!
"Мы - не плотники, вообще-то",-
Старший Гол сказал вот так:
"Нам не вылечить вот ЭТО!
Отпусти его, Семак ! "
Собрались Голы в "Зенит",
Мол Семак просил заехать,
Сколько стоит - объяснит,
Мол нужны мы для успеха.
Ну, поехали охотно ...
Видим многих: Нету, Мак ...
...и товарищ Заболотный!
Это что же за м...чудак?!
"Мы - не плотники, вообще-то",-
Старший Гол сказал вот так:
"Нам не вылечить вот ЭТО!
Отпусти его, Семак ! "
сам же и не выпустишь его на поле в серьёзном матче
сам же и не выпустишь его на поле в серьёзном матче