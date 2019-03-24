Моизе Кин: «Я собираюсь побить еще много рекордов»

Нападающий сборной Италии Моизе Кин, забивший гол в своем дебютном матче за «Скуадра Адзурру», поделился амбициозными планами на будущее.

Накануне 19-летний Кин поразил ворота команды Финляндии.

Я упорно тренируюсь, чтобы быть в форме, когда это от меня потребуется. Мне нужно побить еще множество рекордов, и я собираюсь это сделать.

Когда я получил вызов в сборную, то был взбудоражен и очень счастлив. Хотелось показать, на что я способен. Очевидно, что, тренируясь в «Ювентусе» вместе с такими партнерами и Роналду, невозможно не учиться чему-то новому ежедневно.