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Моизе Кин: «Я собираюсь побить еще много рекордов»

вчера, 11:02
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Нападающий сборной Италии Моизе Кин, забивший гол в своем дебютном матче за «Скуадра Адзурру», поделился амбициозными планами на будущее.

Накануне 19-летний Кин поразил ворота команды Финляндии.

Я упорно тренируюсь, чтобы быть в форме, когда это от меня потребуется. Мне нужно побить еще множество рекордов, и я собираюсь это сделать.

Когда я получил вызов в сборную, то был взбудоражен и очень счастлив. Хотелось показать, на что я способен. Очевидно, что, тренируясь в «Ювентусе» вместе с такими партнерами и Роналду, невозможно не учиться чему-то новому ежедневно.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 11:13
Удачи .
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 11:03
Забил шальной гол и понесло.
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