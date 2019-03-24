Дель Пьеро: «Зидан вернулся в „Реал“ раньше, чем я ожидал»

Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возвращение в «Реал» главного тренера Зинедина Зидана, который до этого выиграл с командой три Лиги чемпионов.

Меня это возвращение немного удивило, потому что Зидан вернулся чуть раньше, чем я думал. Зидан любит «Реал» и живет в Мадриде со своей семьей. У него сильная связь с этим клубом. Так что само возвращение не стало неожиданностью, просто оно случилось очень быстро. Думаю, у Переса был четкий план вернуть Зидана, это умный ход.

Хотел бы я, чтобы он тренировал «Ювентус»? Зидан мой друг, и я хотел бы увидеть его где угодно, просто чтобы попить с ним пива! У «Ювентуса» и так есть отличный тренер, а Зизу уже в «Реале».