ГлавнаяНовости

Аленья: «Месси лучший в мире, а не пятый, как решили в голосовании за ЗМ»

вчера, 10:10

Защитник «Барселоны» Карлес Аленья считает, что нападающий команды Лионель Месси является безоговорочно лучшим игроком мира. 

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2018 года Месси занял лишь пятое место.

Месси первый номер в мире, здесь не может быть никаких сравнений. Он точно не пятый, как решили в голосовании за «Золотой мяч». Лео лучший в течение уже 12 лет, он побил все рекорды. В мире есть отличные футболисты, но таких, как он, не будет. Нам остается лишь наблюдать, сколько еще он будет играть на таком уровне.

Месси действует как настоящий капитан, он мне очень помог, когда я попал в первую команду. Лео посоветовал мне не волноваться, потому что в «Барселоне» всегда есть давление. Он заставил меня поверить в свои силы. Месси действительно хороший парень.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Канте не собирается переходить в «Реал»
Вчера, 23:50 Комментарии12
Шевченко: «Сборная Люксембурга заслуживает уважения»
Вчера, 22:59 Комментарии6
Билек: «Сделали очень много ошибок после пропущенного гола»
Вчера, 21:43 Комментарии2
Почеттино - о новом стадионе: «Мечты сбываются»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Гоналон хочет остаться в «Севилье»
Вчера, 21:29 Комментарии1
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Вчера, 21:23 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил BARCDJIN
   35 / 906
сегодня в 00:19
так в финале евро роналду не играл и они выйграли...благодаря португальскому негру..))
Если бы роналду не портил сборную, могли бы и еще чего выиграть. Состав у них сильный.
hardpony
hardpony
   178 / 906
вчера в 23:18
Ну только всякие Аленьи так думают
Zak11
Zak11
   278 / 906
вчера в 20:31
Аленья не прав.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   512 / 906
вчера в 20:26
Слишком жЫрное подлизывание
Agamaga
Agamaga
   267 / 906
вчера в 20:20
Ну не гей первый
Agamaga
Agamaga ответил амурец
   267 / 906
вчера в 20:17
А когда у глоров пеналду Месси был первый? По всем показателям Месси был первый, а зм решили дать Модричу? Ну и где этот Модрич и что он решает в команде?
амурец
амурец
   122 / 906
вчера в 19:05
Раз проголосовали значит пятый, а у барсуков просто есть пункт в контракте, называется восхваление Месси, не факт что Аленья действительно думает, что Месси лучший просто отрабатывает контракт
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   175 / 906
вчера в 18:42
Ок, допустим, Месси лучший. Но "как настоящий капитан"??? Что? Месси и капитанство это две параллельные прямые
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Козинак
   135 / 906
вчера в 18:23
бан лови за анекдот
Успел отредактировать)
Мужики так не поступают. Раз написал, то держи ответ.
Позор тебе.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   347 / 906
вчера в 18:21
Может ЗМ, вообще, вручить ему навечно?
Задолбали уже игроки "Барселоны" со своими пунктами в контрактах.
Верещагин
Верещагин
   643 / 906
вчера в 18:19
Необоснованное мнение, никому не нужного Оленя)
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
   759 / 906
вчера в 18:11
Месси лучший в мире по версии самого Месси.
vday
vday ответил Великий Князь
вчера в 17:53
То что не пятый согласен. Он должен вторую десятку замыкать.
А первый - конечно же "великий" князь !
Козинак
Козинак ответил Великий Князь
   279 / 906
вчера в 17:50
Сейчас расскажу тебе анекдот и ты поймёшь на какие кудри ты смотришь) Пришёл мужик к другу в гости, жмёт на звонок. Друг в это время в ванной моется. Наспех вытерся подбегает к двери и смотрит в глазок. А тот в это время в замочную скважину заглядывает и говорит, - "Что кудрявый нос повесил? Папу позови" Аха-ха)
бан лови за анекдот
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 17:32
Подобное скажет любой олень,когда к уху приставлена двустволка!
Великий Князь
Великий Князь ответил Козинак
   20 / 906
вчера в 17:23
Замыкать надо парень
Сейчас расскажу тебе анекдот и ты поймёшь на какие кудри ты смотришь)

Пришёл мужик к другу в гости, жмёт на звонок. Друг в это время в ванной моется. Наспех вытерся подбегает к двери и смотрит в глазок. А тот в это время в замочную скважину заглядывает и говорит, -
"Что кудрявый нос повесил? Папу позови"

Аха-ха)
Козинак
Козинак ответил Великий Князь
   279 / 906
вчера в 17:00
Замыкать надо парень
Козинак
Козинак
   279 / 906
вчера в 16:57
Хаййя!!!! Ла Ла Ла,ля,лейся песня и вино, Месси гений
NGY
NGY ответил RedRedTeam
   62 / 906
вчера в 16:43
France Football удалил пользовательское голосование за «Золотой мяч», когда победил Лионель Месси Eurosport 11/10/2018 в 23:29
А почему удалил знаешь?
RedRedTeam
RedRedTeam
   476 / 906
вчера в 16:10
France Football удалил пользовательское голосование за «Золотой мяч», когда победил Лионель Месси
Eurosport
11/10/2018 в 23:29
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 16:05
Этот Аленья не нашего Аленя родственник?
NOVA
NOVA
   311 / 906
вчера в 15:53
ну АЛЕНЬя есть АЛЕНЬя!! все эксперты посчитали правильно, а он видите ли ГЕниЙ. видит то чего другие намного лучше его люди не видят!!
Никита Бычков
Никита Бычков
   374 / 906
вчера в 15:49
Подсосал
RamonCSKA
RamonCSKA
   188 / 906
вчера в 15:41
Аленья Месси скажи тренеру что я должен быть в стартовом составе
nedved10
nedved10
   471 / 906
вчера в 15:38
Аленья очень хочет в стартовый состав и восхваляет играющего тренера.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   149 / 906
вчера в 15:19
это точно
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   101 / 906
вчера в 14:52
место в основе пытается застолбить за собой
311
311
   33 / 906
вчера в 14:34
Надо было проводить голосование среди жителей Каталонии, а не как прописано в регламенте!)
Санчо Панса
Санчо Панса
   60 / 906
вчера в 14:29
Ну ты Алень, Карлес) Роналду не в счет? Мнение типичного барсука!
nnb199O
nnb199O
   436 / 906
вчера в 14:19
в 2018 г. он был балластом и по праве ни 3 не заслужил.

аленья очередной лизун 5 точки леонида мессиа.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100