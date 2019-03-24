Аленья: «Месси лучший в мире, а не пятый, как решили в голосовании за ЗМ»

Защитник «Барселоны» Карлес Аленья считает, что нападающий команды Лионель Месси является безоговорочно лучшим игроком мира.

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2018 года Месси занял лишь пятое место.

Месси первый номер в мире, здесь не может быть никаких сравнений. Он точно не пятый, как решили в голосовании за «Золотой мяч». Лео лучший в течение уже 12 лет, он побил все рекорды. В мире есть отличные футболисты, но таких, как он, не будет. Нам остается лишь наблюдать, сколько еще он будет играть на таком уровне.

Месси действует как настоящий капитан, он мне очень помог, когда я попал в первую команду. Лео посоветовал мне не волноваться, потому что в «Барселоне» всегда есть давление. Он заставил меня поверить в свои силы. Месси действительно хороший парень.