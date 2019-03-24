«Арсенал» и «Вердер» могут выйти в новый формат сотрудничества

вчера, 10:30

Тренер академии «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о том, что лондонский клуб может тесно сотрудничать с бременским «Вердером». Недавно бывший футболист «канониров» с рабочей поездкой отправился в Германию, чтобы обсудить перспективы развития отношений между двумя клубами.