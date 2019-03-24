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«Арсенал» и «Вердер» могут выйти в новый формат сотрудничества

вчера, 10:30

Тренер академии «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о том, что лондонский клуб может тесно сотрудничать с бременским «Вердером». Недавно бывший футболист «канониров» с рабочей поездкой отправился в Германию, чтобы обсудить перспективы развития отношений между двумя клубами.

У «Вердера» в Бремене очень хорошая молодежная система, клуб работает над введением новой структуры развития. 

Я поговорил с ними и подумал о том, что мы вместе можем предпринять. Давайте посмотрим, что произойдет. Пока мы просто обменялись идеями. 

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ЮЗИК
ЮЗИК
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вчера в 16:42
У обоих отличные спортивные школы
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