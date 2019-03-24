Хорватия проиграла Венгрии

Сборная Хорватии уступила команде Венгрии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Будапешт, стадион Групама Арена
Венгрия - Хорватия 2:1 (1:1)
Голы: Салаи 34, Паткаи 76 - Ребич 13
Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Кадар, Паткаи, Надь, Джуджак (Бесе 85), Собослои (Калмар 65), Надь (Варга 40), Салаи
Главный тренер: Росси Марко.
Хорватия: Калинич, Едвай (Петкович 78), Ловрен, Вида, Баришич (Леовац 30), Брозович, Перишич, Модрич, Ракитич, Крамарич, Ребич (Брекало 67)
Главный тренер: Далич Златко.
Предупреждения: Джуджак 63, Ловрен 82
Судья: Коллам Уильям.
Ранее сборная России разгромила Казахстан.
Ему, ни за прошлый, ни за будущий нельзя было ЗМ давать. Он его не заслужил. Он игрок однодневка, ему до большого мастера, как пешком до Англии.... Мне хорватов не жаль, это им: "за слава украине"!!!!!
Ему, ни за прошлый, ни за будущий нельзя было ЗМ давать. Он его не заслужил. Он игрок однодневка, ему до большого мастера, как пешком до Англии.... Мне хорватов не жаль, это им: "за слава украине"!!!!!
Опять фаны Роналду повылазили и что-то тут бредят про Золотой Мяч. Не все из них даже матч смотрели, тем более никто не следил персонально за игрой Модрича. Даже не замечают, что пишут точно также как барсуки про Роналду и его ЗМы писали.
Опять фаны Роналду повылазили и что-то тут бредят про Золотой Мяч. Не все из них даже матч смотрели, тем более никто не следил персонально за игрой Модрича. Даже не замечают, что пишут точно также как барсуки про Роналду и его ЗМы писали.