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Хорватия проиграла Венгрии

вчера, 21:56
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Хорватии уступила команде Венгрии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Будапешт, стадион Групама Арена

Венгрия - Хорватия 2:1 (1:1)
Голы: Салаи 34, Паткаи 76 - Ребич 13

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Орбан, Кадар, Паткаи, Надь, Джуджак (Бесе 85), Собослои (Калмар 65), Надь (Варга 40), Салаи
Главный тренер: Росси Марко.

Хорватия: Калинич, Едвай (Петкович 78), Ловрен, Вида, Баришич (Леовац 30), Брозович, Перишич, Модрич, Ракитич, Крамарич, Ребич (Брекало 67)
Главный тренер: Далич Златко.

Предупреждения: Джуджак 63, Ловрен 82

Судья: Коллам Уильям.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 906
сегодня в 07:49
Венгры больше хотели победить!!! А хорваты вроде как погулять вышли, думали одной левой разобраться, но не вышло!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
сегодня в 05:35
И Модрич не помог
Sunny.
Sunny.
   57 / 906
сегодня в 05:00
это они зря сделали
cska plus
cska plus
   8 / 906
сегодня в 04:06
Хорваты могли и Азербайджану проиграть, пока слабо выступают.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   258 / 906
сегодня в 03:47
У Венгров две Нади в составе?!)))
Палыч82
Палыч82
   274 / 906
сегодня в 02:07
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
   298 / 906
сегодня в 00:57
Венгры рвали и метали! Молодцы!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Kurt Bekelman
       298 / 906
    сегодня в 00:54
    дали за прошлый сезон, а не за будущую игру... что за логика?
    Александр, привет!
    Ему, ни за прошлый, ни за будущий нельзя было ЗМ давать. Он его не заслужил. Он игрок однодневка, ему до большого мастера, как пешком до Англии.... Мне хорватов не жаль, это им: "за слава украине"!!!!!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       358 / 906
    сегодня в 00:52
    В Европе нет лохов
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед ответил Scuderia Ferrari
       34 / 906
    сегодня в 00:39
    Тяжело выветрить дух тарасовки.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Виталий Козлов
       101 / 906
    сегодня в 00:33
    И где ваш хваленный Модрич,за что ему дали-золотой мяч, мертвец он, и кто присудил ему эту награду, точно такие же.
    дали за прошлый сезон, а не за будущую игру... что за логика?
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       73 / 906
    сегодня в 00:17
    Неожиданно!
    faneng
    faneng
       813 / 906
    сегодня в 00:09
    Ой, Модрич опять не играл? После финала ЧМ Франция-Хорватия Модрич вообще хоть раз на поле выходил? Я с тех пор его видел только на гала-церемониях разных.
    San Skra
    San Skra ответил Виталий Козлов
       284 / 906
    вчера в 23:54
    И где ваш хваленный Модрич,за что ему дали-золотой мяч, мертвец он, и кто присудил ему эту награду, точно такие же.
    Согласен полностью. Месси заслужил больше. Или ты из фанатиков Роналду? Так забавно наблюдать за людьми, которые рассуждают о заслуженности не своих достяжений, а совсем далеких людей.
    RMUKMU
    RMUKMU
       142 / 906
    вчера в 23:46
    Может хорваты и плохи сейчас, но всё равно это сенсация.
    Опять фаны Роналду повылазили и что-то тут бредят про Золотой Мяч. Не все из них даже матч смотрели, тем более никто не следил персонально за игрой Модрича. Даже не замечают, что пишут точно также как барсуки про Роналду и его ЗМы писали.
    Project Pandora
    Project Pandora ответил Виталий Козлов
       540 / 906
    вчера в 23:43
    И где ваш хваленный Модрич,за что ему дали-золотой мяч, мертвец он, и кто присудил ему эту награду, точно такие же.
    ЗМ даётся за прошедшие заслуги, а не авансом. так что Ваши претензии не обоснованы.
    Брулин
    Брулин
       25 / 906
    вчера в 23:37
    Финалист ЧМ против команды, которая не так давно проиграла Андорре...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Любитель тухлых побед
       3 / 906
    вчера в 23:36
    Там Никола затащил, он и победу над Испанией принёс. А куинся опять позорится.
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       34 / 906
    вчера в 23:34
    А могли и Азербайджану проиграть в первом матче.
    Lu4nik
    Lu4nik
       452 / 906
    вчера в 23:31
    что это с хорватами? О_о
    juvenale
    juvenale
       205 / 906
    вчера в 23:24
    а что там обладатель зм....а без Манджукича не может ничего
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
       114 / 906
    вчера в 23:14
    И где ваш хваленный Модрич,за что ему дали-золотой мяч, мертвец он, и кто присудил ему эту награду, точно такие же.
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
       373 / 906
    вчера в 23:05
    Уже по матчу с Азербайджаном, который они ели обыграли, можно было увидеть что у хорватов что-то разладилось.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Ragnar_Lodbrok
       39 / 906
    вчера в 23:05
    Забавно, что некоторые пишут про Влашича. Он ноль, по-сравнению с Ребичем, Крамаричем и Перишичем
    Во первых он не играл в этом матче. Во-вторых ему еще только 20 лет и он из молодежки шагнул в первую команду. Потенциал у парня огромный.
    drug01
    drug01
       98 / 906
    вчера в 23:01
    Первые сюрпризы .......
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
       9 / 906
    вчера в 22:57
    Квинси уже рвал это
    ermak6848
    ermak6848
       202 / 906
    вчера в 22:52
    победа заслуженная
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       26 / 906
    вчера в 22:49
    А вот это тянет на сюрпрайз!
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Scuderia Ferrari
       67 / 906
    вчера в 22:38
    Вот лучше бы Бельгия превратилась в тыкву! Хорватию может ждать судьба Греции
    Я о другом.......а на счёт Хорватии,то мне если честно,как то по хрену до них.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 906
    вчера в 22:38
    Венгры рвали и метали! Молодцы!
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