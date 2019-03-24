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Шотландия одержала победу над Сан-Марино

вчера, 21:51
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 2Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино - Шотландия 0:2 (0:1)
Голы: МакКлин 4, Расселл 74

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Симончини (Лунадеи 86), Чеволи, Палацци, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Хирш (Грандони 77), Берарди, Витаиоли (Нанни 61)
Главный тренер: Варрелла Франко.

Шотландия: Бэйн, О'Доннелл, Бейтс, МакКенна, Робертсон, МакКлин, МакГрегор (МакТоминэй 57), Расселл, Армстронг (Форрест 71), Фрэйзер, Патерсон (МакНалти 37)
Главный тренер: Маклиш Алекс.

Предупреждение: МакТоминэй 90+2

Судья: Шутенгрюбер Мануэль.

Ранее сборная России разгромила Казахстан.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   708 / 906
вчера в 23:41
слабенько
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 906
вчера в 23:33
Отскочили шотландцы :)
Bayern Best
Bayern Best
   78 / 906
вчера в 22:16
Думал счет будет крупнее.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   198 / 906
вчера в 22:15
Шотландия вырвала победу.
handreb
handreb
   61 / 906
вчера в 22:10
После 3-0, счет приличный.
Шишанутый
Шишанутый ответил ElaineCassidy
   29 / 906
вчера в 22:09
Статистов в группу загоняют к профессиональным сборным, как однажды сказал Томас Мюллер про Сан Марино: «Матчи против таких соперников, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом.
И что? Они такая же страна как и другие тоже имеют право участвовать в отборе. Тем более что они прогресируют и повышать свой уровень. Вон Люксембург к примеру когда то был полным аутсайдером как Сан Марино но последние годы уже часто очки заберает и не проигрывает крупно как раньше.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 906
вчера в 22:05
это хорошо, можно надеяться что у Дзюбы еще 2 раза будет повод дать интервью
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
вчера в 21:55
Повезло что вначале забили.
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   389 / 906
вчера в 21:54
Статистов в группу загоняют к профессиональным сборным, как однажды сказал Томас Мюллер про Сан Марино: «Матчи против таких соперников, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом.
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