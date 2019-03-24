Шотландия одержала победу над Сан-Марино

Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.
Серравалле, стадион Олимпико
Сан-Марино - Шотландия 0:2 (0:1)
Голы: МакКлин 4, Расселл 74
Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Симончини (Лунадеи 86), Чеволи, Палацци, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Хирш (Грандони 77), Берарди, Витаиоли (Нанни 61)
Главный тренер: Варрелла Франко.
Шотландия: Бэйн, О'Доннелл, Бейтс, МакКенна, Робертсон, МакКлин, МакГрегор (МакТоминэй 57), Расселл, Армстронг (Форрест 71), Фрэйзер, Патерсон (МакНалти 37)
Главный тренер: Маклиш Алекс.
Предупреждение: МакТоминэй 90+2
Судья: Шутенгрюбер Мануэль.
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