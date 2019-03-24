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Израиль обыграл Австрию

вчера, 21:55
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль4 : 2Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Израиля одержала победу над командой Австрии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Хайфа, стадион Сэмми Офер Стэдиум

Израиль - Австрия 4:2
Голы: Захави 34, Захави 45, Захави 55, Даббур 66 - Арнаутович 8, Арнаутович 75

Израиль: Харуш, Даса, Таха (Хабаши 77), Йейни, Дгани, Бен Харуш, Каял (Коэн 72), Перетц, Натхо, Даббур (Хемед 80), Захави.
Главный тренер: Херцег Ондраш.

Австрия: Линднер, Лазаро, Драгович, Хинтереггер, Вебер (Янко 60), Ульмер, Шлагер (Онисиво 60), Зуль (Кайнц 85), Баумгартлингер, Забитцер, Арнаутович.
Главный тренер: Фода Франко.

Предупреждения: Таха 30, Лазаро 44, Дгани 53, Захави 56, Зуль 58, Драгович 61, Арнаутович 65, Онисиво 89

Судья: Арановский Евгений.

Ранее австрийцы уступили полякам со счетом 0:1.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   158 / 906
сегодня в 07:19
А Забитцер не забил?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 906
сегодня в 05:10
Нормально Израиль накидал :)
RMUKMU
RMUKMU
   142 / 906
сегодня в 01:06
Что с Австрией творится? Вроде качественный состав, а после отбора к Евро-2016 одни провалы.
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 23:25
С победой .
Знатог
Знатог
   158 / 906
вчера в 22:43
Молодцы жиды! А наши австрийцам оба матча прос...ли.
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 22:35
Венгры и израильтяне конечно удивили, молодцы!
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 22:24
Австрия опять капитулировала.
mondial18
mondial18
   229 / 906
вчера в 22:11
С победой израильтян!
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 22:07
Израиль с победой, чего уж там!
Самедов Агил
Самедов Агил
   120 / 906
вчера в 22:07
Захави захавал австрийцев...хотья арнаутович боец!
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 906
вчера в 22:04
Захави какой-то топчик, в Китае каждый год по 20-30 мячей накидывает ) в этом сезоне 2 игры 3 гола
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   72 / 906
вчера в 22:02
Австрийцы опять самоунизились.
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 906
вчера в 22:01
Неожиданно!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 21:59
Евреи на футбольном поле уничтожили родину Гитлера
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