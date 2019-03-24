Израиль обыграл Австрию

Сборная Израиля одержала победу над командой Австрии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Хайфа, стадион Сэмми Офер Стэдиум
Израиль - Австрия 4:2
Голы: Захави 34, Захави 45, Захави 55, Даббур 66 - Арнаутович 8, Арнаутович 75
Израиль: Харуш, Даса, Таха (Хабаши 77), Йейни, Дгани, Бен Харуш, Каял (Коэн 72), Перетц, Натхо, Даббур (Хемед 80), Захави.
Главный тренер: Херцег Ондраш.
Австрия: Линднер, Лазаро, Драгович, Хинтереггер, Вебер (Янко 60), Ульмер, Шлагер (Онисиво 60), Зуль (Кайнц 85), Баумгартлингер, Забитцер, Арнаутович.
Главный тренер: Фода Франко.
Предупреждения: Таха 30, Лазаро 44, Дгани 53, Захави 56, Зуль 58, Драгович 61, Арнаутович 65, Онисиво 89
Судья: Арановский Евгений.
Ранее австрийцы уступили полякам со счетом 0:1.