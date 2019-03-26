Крстаич: «Травма Роналду нарушила их планы, травма Гачиновича – наши»

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвёл итоги матча с Португалией (1:1) в рамках квалификации Евро-2020.

Этот результат хорош для атмосферы в команде и уверенности. Но эйфории после матчей с Германией и Португалией нет.

Июнськие матчи против Литвы и Украины, когда выздоровеют наши травмированные игроки, будут очень много значить в отношении наших шансов на выход из группы.

Португалии не хватало Роналду (Прим. - он получил травму и был заменён на 30-й минуте)? Вы должны знать, что сборной Сербии не хватало много игроков, и у нас нет такого богатого резерва, как в некоторых других странах. Вот почему этот результат имеет под собой вес.

Мы были организованы и дисциплинированы сегодня. Травма Роналду нарушила их планы, а травма Гачиновича – наши. Подытожив всё, я считаю, что результат справедлив. Сербия должна гордиться этими футболистами.