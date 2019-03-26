Сантуш: «Мы способны выиграть оставшиеся шесть матчей»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча с Сербией (1:1) в рамках второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Мы создали много моментов, но забили только при помощи дальнего удара. Матч мог закончиться иначе. Мы хотели победить и играли лучше в матче с очень способной командой.

Как мы видим, сейчас не лучшая ситуация для сборной Португалии. У нас два очка, но у этой команды есть талант, класс, храбрость и вера в себя, необходимые для того, чтобы выиграть оставшиеся 6 матчей, включая две выездных игры с Сербией и Украиной.