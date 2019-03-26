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Сантуш: «Мы способны выиграть оставшиеся шесть матчей»

вчера, 04:14
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча с Сербией (1:1) в рамках второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Мы создали много моментов, но забили только при помощи дальнего удара. Матч мог закончиться иначе. Мы хотели победить и играли лучше в матче с очень способной командой.

Как мы видим, сейчас не лучшая ситуация для сборной Португалии. У нас два очка, но у этой команды есть талант, класс, храбрость и вера в себя, необходимые для того, чтобы выиграть оставшиеся 6 матчей, включая две выездных игры с Сербией и Украиной.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
вчера в 11:32
6 матчей нереально победить. А вот пять возможно.
cevin cigan
cevin cigan ответил Болот Сарбанов
   40 / 850
вчера в 07:48
Вряд-ли. У себя не смогли, а в гостях будет намного сложнее.
В ответках ни хохлы,ни сербы от обороны играть не будут,а это на руку техничным порткам. Скорее им будет легче,при таком раскладе.Вообщем тем интереснее будут игры.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 07:22
Увидим.
ЮЗИК
ЮЗИК
   107 / 850
вчера в 06:38
Маловероятная история
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   462 / 850
вчера в 06:36
Вряд-ли. У себя не смогли, а в гостях будет намного сложнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 05:43
Соперники думают иначе!!!
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 05:27
А пока турнирный расклад не очень хороший.
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