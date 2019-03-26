Роналду: «Сделаем всё от нас зависящее, чтобы гарантированно выйти на Евро»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о текущем положении национальной команды в отборочной группе Евро-2020. В первых двух турах оба матча сборной Португалии (с Украиной и Сербией) завершились ничейным результатом.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы гарантировать выход Португалии на Евро-2020. Не стоит нервничать или терять веру в команду.

Болельщики должны верить в наших игроков. Те, кто смотрел оба матча и разбирается в футболе, знают, что Португалия заслуживала победы в обеих встречах, но в футболе побеждает тот, кто отправит больше мячей в сетку ворот соперника. Сегодня мяч не шёл в ворота, но в следующих матчах это произойдёт.