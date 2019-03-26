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Роналду: «Сделаем всё от нас зависящее, чтобы гарантированно выйти на Евро»

вчера, 07:02
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о текущем положении национальной команды в отборочной группе Евро-2020. В первых двух турах оба матча сборной Португалии (с Украиной и Сербией) завершились ничейным результатом.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы гарантировать выход Португалии на Евро-2020. Не стоит нервничать или терять веру в команду.

Болельщики должны верить в наших игроков. Те, кто смотрел оба матча и разбирается в футболе, знают, что Португалия заслуживала победы в обеих встречах, но в футболе побеждает тот, кто отправит больше мячей в сетку ворот соперника. Сегодня мяч не шёл в ворота, но в следующих матчах это произойдёт.

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Все комментарии
40175219386
40175219386 ответил Шишанутый
   44 / 850
вчера в 19:22
Португалия выйдет на Евро тут не каких сомнений! Не через этот турнир так через Лигу Наций пробьются! Португальцы обычно всегда плохо наченают но потом прибавляют по ходу турнира! Вспомнить хотя бы Евро когда начали с 3 ничьи групы и вышли толко с третего места зато в плйофе всех победили! Или на ЧМ отбор начали с домашенго поражения от Швецарии но потом выдали серию побед подряд!!
Португалия, Сербия должны занять 1-2 место. Люксембург неплохо играют, но не насколько, чтобы 1-2 занять, Украина в последнее время плохо играет, повезло с Португалией, Люксембургом. Украина Сербии проиграет
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 17:45
Португалия выйдет на Евро тут не каких сомнений! Не через этот турнир так через Лигу Наций пробьются! Португальцы обычно всегда плохо наченают но потом прибавляют по ходу турнира! Вспомнить хотя бы Евро когда начали с 3 ничьи групы и вышли толко с третего места зато в плйофе всех победили! Или на ЧМ отбор начали с домашенго поражения от Швецарии но потом выдали серию побед подряд!!
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 17:41
играть надо результативнее
112910415
112910415
   105 / 850
вчера в 16:54
уже немало сделали...что-то ещё умеете ?
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 14:47
Надо постараться, не подобает чемпиону Европы остаться без Евро.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   235 / 850
вчера в 14:12
Надо Вышиванок прижать за Мораеса и у Кришти Всё получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 10:51
Соперники не те. Вот с Андоррой и Фаррерами славно получалось.
Даже Пеналду забивал. И даже не с пенальти...
dzvinka
dzvinka
   90 / 850
вчера в 10:03
пенки нет, победы тоже нет
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 09:50
Ныряй лучше :)
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 08:42
Две ничьи дома не лучший результат
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 08:33
Удачи .
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
вчера в 07:33
Во вчерашнем матче,туго было в завершающей стадии атак. Не хватало последнего удара,что так никто и не нанёс. Не трудно догадаться,кто бы мог принести победу порткам.
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 07:10
Если роналду хочет помочь сборной - пусть уйдет. Без него лучше играют.
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