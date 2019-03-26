Дешам: «Хорошо, что три нападающих отличились голами»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Исландией (4:0) подвёл итоги первых туров отборочного этапа Евро-2020 для своей команды. На прошлой неделе французская команда переиграла Молдавию (4:1).

Что больше всего понравилось за эти два матча? Наша эффективность в атаке. Сегодня у нас был более серьёзный соперник, чем Молдавия. В частности это касается плотности их построений.

Мы владели мячом, что было ожидаемо, и очень умело его использовали, что приводило к положительным ситуациям. Три нападающих забили голы, и это тоже позитивный момент.

Игроки получали удовольствие и они же дарили его стадиону, на котором царила замечательная атмосфера.

Нашей целью было взять 6 очков, мы сделали это прекрасным образом. Так что март выдался очень хорошим.