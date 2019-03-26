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Дешам: «Хорошо, что три нападающих отличились голами»

вчера, 07:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Исландией (4:0) подвёл итоги первых туров отборочного этапа Евро-2020 для своей команды. На прошлой неделе французская команда переиграла Молдавию (4:1).

Что больше всего понравилось за эти два матча? Наша эффективность в атаке. Сегодня у нас был более серьёзный соперник, чем Молдавия. В частности это касается плотности их построений.

Мы владели мячом, что было ожидаемо, и очень умело его использовали, что приводило к положительным ситуациям. Три нападающих забили голы, и это тоже позитивный момент. 

Игроки получали удовольствие и они же дарили его стадиону, на котором царила замечательная атмосфера.

Нашей целью было взять 6 очков, мы сделали это прекрасным образом. Так что март выдался очень хорошим.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 14:32
действительно, хорошо...
shur
shur
   178 / 850
вчера в 09:37
...бальзам на душу, вчера посмотрел на игру французов,айс...пасы,
видение поля,реализация,просто песня!!!
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 09:20
Пока не битвы, а сплошной отдых у французов.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   118 / 850
вчера в 09:09
Ну и что ? У нас Дзюба тоже забил. И сказал, что еще забьет. Попозже. Если Черышев поможет.
Zenit_84
Zenit_84
   71 / 850
вчера в 08:03
Хорошо отличились
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