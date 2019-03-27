Игнатьев неожиданно продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим команды Иваном Игнатьевым.

За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.