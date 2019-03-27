Игнатьев неожиданно продлил контракт с «Краснодаром»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим команды Иваном Игнатьевым.
За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.
ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.
Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию.
Напомним, что недавно Игнатьев критиковал руководство «Краснодара».
Интересы сторон учтены, решение, возможно, принято без соплей и сожалений...
Остальным - в пример!..
Интересы сторон учтены, решение, возможно, принято без соплей и сожалений...
Остальным - в пример!..
Клуб на официальном сайте опубликовал заявление, сообщив о заключении нового соглашения с 20-летним форвардом, и попросил журналистов не беспокоить игрока.
— История закончена, контракт продлен?
— Нет. Откуда инфа?
— Официальный сайт дал заявление.
— Не комментирую, – сказал Игнатьев.» sports ру
Клуб на официальном сайте опубликовал заявление, сообщив о заключении нового соглашения с 20-летним форвардом, и попросил журналистов не беспокоить игрока.
— История закончена, контракт продлен?
— Нет. Откуда инфа?
— Официальный сайт дал заявление.
— Не комментирую, – сказал Игнатьев.» sports ру
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Комментировать придется и не раз!!! Игнатьев опроверг данную информацию.
Клуб , похоже, хочет Ивана измором взять.
Ждем продолжения сериала.......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Комментировать придется и не раз!!! Игнатьев опроверг данную информацию.
Клуб , похоже, хочет Ивана измором взять.
Ждем продолжения сериала.......
Пусть прогрессирует у быков, перспективы имеются!
Пусть прогрессирует у быков, перспективы имеются!