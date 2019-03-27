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Игнатьев неожиданно продлил контракт с «Краснодаром»

вчера, 13:12

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим команды Иваном Игнатьевым.

За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию. 

Напомним, что недавно Игнатьев критиковал руководство «Краснодара»

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   81 / 835
вчера в 22:10
Я понимаю,парняга столкнулся с таким пресом в соцсетях,прочел о себе столько нового и интересного,что решил,ну его на.уй...покой для карьеры дороже.И я его понимаю.Пусть все успокоится и дай ему Бог прогресса...)
andrefino13
andrefino13 ответил Палыч82
   329 / 835
вчера в 19:09
Всё верно, и будут покупать и платить больше, так тот же Реал поступает. Здесь вопрос в другом, в уважении клуба к себе , и уважении к клубу причастных и остального мира. Краснодар гнёт свою линию, и в моем понимании, делает это адекватно.
SHMEL
SHMEL
   49 / 835
вчера в 17:59
Одни дожали,другой осознал...Главное,чтобы обе стороны остались довольны.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 17:24
"Осознал, был неправ"...
Палыч82
Палыч82 ответил andrefino13
   244 / 835
вчера в 17:24
Краснодар частный клуб, тратит свои, всё просто. Зачем гнаться за журавлем в небе, если свои воспитанники ещё есть.
Только вот юного воронежца Скопинцева купил клуб и платит ему в два раза больше своих воспитаников
andrefino13
andrefino13 ответил Палыч82
   329 / 835
вчера в 17:21
Краснодар частный клуб, тратит свои, всё просто. Зачем гнаться за журавлем в небе, если свои воспитанники ещё есть.
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 17:14
Значит что то понял????
armeec_♞
armeec_♞
   682 / 835
вчера в 17:11
не ужели вправили мозги, на долго ли.
Казанский
Казанский
   431 / 835
вчера в 17:00
Игнатьев дал обет молчания
saviola_09
saviola_09
   478 / 835
вчера в 16:50
Игнатьев отрицает это. Говорит, что никаких контрактов не подписывал.
Палыч82
Палыч82 ответил За адекватность
   244 / 835
вчера в 16:44
Лично меня удивляет другое. 20 лет парню, выступает за клуб РФПЛ, входящий в топ 5 и регулярно играющий в ЕК, но уже денег охота, а за что? Может он выдал полноценный убойный сезон наколотив кучу голов? Нет, но зато перспективный и главное паспорт, ну а хапнув контракт эти дети лимита (по большей части) до конца карьеры ходят в перспективных, но не оправдавших надежд. Чисто мое субъективное мнение.
Просто он считает, что не хуже многих тех юнцов, что получают в два раза больше егов РПЛ и, в частности, в "Кранодаре".
4RT
4RT
   147 / 835
вчера в 16:02
Неожиданно только в каку наступают
spartach n1
spartach n1
   10 / 835
вчера в 15:51
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 15:48
Лично меня удивляет другое. 20 лет парню, выступает за клуб РФПЛ, входящий в топ 5 и регулярно играющий в ЕК, но уже денег охота, а за что? Может он выдал полноценный убойный сезон наколотив кучу голов? Нет, но зато перспективный и главное паспорт, ну а хапнув контракт эти дети лимита (по большей части) до конца карьеры ходят в перспективных, но не оправдавших надежд. Чисто мое субъективное мнение.
particular
particular
   7 / 835
вчера в 15:46
Если так свершилось, то толково обтяпали, солидно и безапелляционно...
Интересы сторон учтены, решение, возможно, принято без соплей и сожалений...
Остальным - в пример!..
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   315 / 835
вчера в 15:44
Игнатьев не в курсе, что продлил контракт) Возникает ощущение, что у него есть двойник)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 15:38
Теперь вопросов ещё больше...))))
Остапчук 67
Остапчук 67
   254 / 835
вчера в 15:18
Синица лучше журавля.
Санчо Панса
Санчо Панса
   69 / 835
вчера в 15:17
И что тут неожиданного? На этого парня возлагают большие надежды в Краснодаре! Если он не сбавит обороты, то через пару лет окажется на карандаше главного тренера сборной России.
Аксинья
Аксинья
   23 / 835
вчера в 15:11
Паспорт в сейфе у Галицкого, без него Игнатьев бомж, ну а бомжом его могут взять только в один клуб лавку полировать, а парень хочет играть, пришлось сдаться...
makkie
makkie ответил Leha-ha50
   27 / 835
вчера в 15:01
И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Комментировать придется и не раз!!! Игнатьев опроверг данную информацию. Клуб , похоже, хочет Ивана измором взять. Ждем продолжения сериала.......
Так контракт подписан, какой измор?)
OLESOCC
OLESOCC
   309 / 835
вчера в 14:37
Всё дело в сумме!.
iri13
iri13
   103 / 835
вчера в 14:36
«Нападающий Иван Игнатьев отреагировал на новость о продлении контракта с «Краснодаром».

Клуб на официальном сайте опубликовал заявление, сообщив о заключении нового соглашения с 20-летним форвардом, и попросил журналистов не беспокоить игрока.
— История закончена, контракт продлен?
— Нет. Откуда инфа?
— Официальный сайт дал заявление.
— Не комментирую, – сказал Игнатьев.» sports ру
kingoffam
kingoffam
   166 / 835
вчера в 14:29
Родственников в заложники взяли?
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 14:22
Просто поумнел.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 14:17
И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Комментировать придется и не раз!!! Игнатьев опроверг данную информацию.
Клуб , похоже, хочет Ивана измором взять.
Ждем продолжения сериала.......
kasyak7
kasyak7
   521 / 835
вчера в 13:58
лучше продали бы
makkie
makkie
   27 / 835
вчера в 13:55
Ну вот и славно - Игнатьеву сейчас главное играть, а не в тёрках участвовать.
Пусть прогрессирует у быков, перспективы имеются!
berda2003
berda2003
   205 / 835
вчера в 13:54
Краснодар неожиданно продлил контракт с Игнатьевым...
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 13:51
Вот и хорошо .
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