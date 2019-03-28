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Самедов: «Тренер „Спартака“ должен быть... Не скажу „подонком“, но жёстким»

вчера, 01:16

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением относительно отставки Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

Почему убрали Карреру? Работать в «Спартаке» очень тяжело. Есть должность тренера, а есть должность «тренер московского „Спартака“». Это немножко разные вещи. Давление безумное. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Но как я уже говорил, на должности главного тренера «Спартака» нельзя быть хорошим человеком. Ты должен быть немного... Не хочу говорить слово «подонком», но должен быть с хитрецой. Тебе могут воткнуть в спину нож, но и ты должен быть жёстким человеком. Хорошего парня там точно сожрут.

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Все комментарии
Николай 86
Николай 86
   187 / 804
вчера в 16:43
Будем надеяться, что Кононов и есть с той самой хитрецой. Уж слишком он кажется мягким и подвластным руководству. Надеюсь, у него все же есть характер и глушакова мы видим последний сезон
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 804
вчера в 16:38
Прав Самедов, однозначно
Comench
Comench
   184 / 804
вчера в 15:48
Свиньям какого тренера не дай, всё одно, опозорятся.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   75 / 804
вчера в 15:37
Честный хряк в тарасне и дня не продержится.
RIR68
RIR68
   122 / 804
вчера в 12:55
на всякого тренера с хитрецой, всегда найдётся Самед с ножом и резьбой)))
Т34
Т34 ответил МКС
   47 / 804
вчера в 12:40
Даже глубоководный не удержался от очередной тупой шутки
А чем он отличается от всей бомжеконской своры?
mat73
mat73
   289 / 804
вчера в 11:34
Ещё Черномырдин говорил -"Хотели как лучше, а получилось как всегда"
тумба-юмба
тумба-юмба
   605 / 804
вчера в 11:33
Всё правильно сказал,тренер СПАРТАКА должен уметь отлично разделывать конину и ощипывать бакланов.
МКС
МКС ответил Т34
   117 / 804
вчера в 11:28
Собакам бросили очередную кость. Теперь будут грызть долго и со смаком.
Даже глубоководный не удержался от очередной тупой шутки
МКС
МКС ответил Знатог
   117 / 804
вчера в 11:26
Могут воткнуть....ну может не нож.., ну может не в спину а ниже.
Как приятно читать коментарии опытного в таких делах специалиста

Продолжай в том же духе
Знатог
Знатог
   127 / 804
вчера в 11:00
Могут воткнуть....ну может не нож.., ну может не в спину а ниже.
galem72
galem72
   162 / 804
вчера в 10:43
Что за нелепое выделение спартаковского тренера на фоне остальных? Тренер прежде всего должен быть талантливым, а не рандомом!
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 10:42
Бедный Кононов, куда ты влез....
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   125 / 804
вчера в 10:36
О как! Т.е. фактически порядочному человеку в кресле гл.тренера СпаМа не место. Вообще-то Америку не открыл, но так откровенно - впервые...😂😂😂
serh62
serh62
   89 / 804
вчера в 10:25
чего только не услышишь о клубе от его бывших футболеров. ни один клуб не сравнится со спартаком, количеством грязи, вылитым на него собственными игроками
Великолепный
Великолепный ответил Литейный 4
   62 / 804
вчера в 10:24
И не только этот
Уже десятилетия
В хрюшатнике
Одни физруки
311
311
   37 / 804
вчера в 10:13
Привыкли к свинским взаимоотношениям в клубе!)
Evilhuman
Evilhuman
   41 / 804
вчера в 09:44
Третий раз из самедова выжимают такое вью, но все и так знают ху из ху в тарасовском мясном дворике, он просто подтверждает как бывший участник,чтобы уж даже сектанты не могли отрицать очевидное
Морозовский
Морозовский
   8 / 804
вчера в 08:53
Бакланы пошли дальше: заманивают тренеров в "зеньку", офизручивают и выбрасывают на улицу. Дело давно поставлено на поток!
makkie
makkie ответил МапС
   24 / 804
вчера в 08:51
Значит нож в спину Каррере всё-таки был...
Я бы сказал тесак!
МапС
МапС
   71 / 804
вчера в 08:43
Значит нож в спину Каррере всё-таки был...
Остапчук 67
Остапчук 67
   240 / 804
вчера в 08:20
Тренер "Спартака" должен быть безжалостным мясником.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 804
вчера в 07:41
А пока тренер свиней физрук физруком. Гыгыгы
makkie
makkie
   24 / 804
вчера в 07:19
Увы, так и есть - хотя даже жёсткие тренеры в Спартаке не приживались (Черчесов).
Такое ощущение, что склоки идут от Руководства, которое дёргает за ниточки.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 804
вчера в 07:16
Вырвался Саня на свободу и заговорил. Правду матку , вернее свиноматку, режет по живому!!!
Gahi
Gahi
   167 / 804
вчера в 05:58
Саша не будь свиньей, у тебя крылья и сверху вниз видней. Удачи
Т34
Т34
   47 / 804
вчера в 05:55
Собакам бросили очередную кость. Теперь будут грызть долго и со смаком.
Т34
Т34
   47 / 804
вчера в 05:53
Интересная история: "ЦСКА навсегда" засунула лампочку в рот, а вытащить не может. Поэтому основные коменты, которые она выдавливает из себя, это про Лапочкина, он же, по ее исковерканной версии - Лампочкин. И получается, что не Лампочкин заряженный, а "ЦСКА навсегда".
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 804
вчера в 05:07
Ой Самедов молодца, всё продолжает опускать Спартак!
Отличительная черта любого спартача, после того как выпрут с клуба, он начинает хаить его!
Бывают такие случаи и в других клубах, но это носит единичные случаи, а так, что бы массово, только один клуб в России, да и в мире походу.
Гордитесь спартачи!!!
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 03:44
Короче надо быть свиньёй.
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