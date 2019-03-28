Самедов: «Тренер „Спартака“ должен быть... Не скажу „подонком“, но жёстким»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением относительно отставки Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.
Почему убрали Карреру? Работать в «Спартаке» очень тяжело. Есть должность тренера, а есть должность «тренер московского „Спартака“». Это немножко разные вещи. Давление безумное. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Но как я уже говорил, на должности главного тренера «Спартака» нельзя быть хорошим человеком. Ты должен быть немного... Не хочу говорить слово «подонком», но должен быть с хитрецой. Тебе могут воткнуть в спину нож, но и ты должен быть жёстким человеком. Хорошего парня там точно сожрут.
Продолжай в том же духе
Продолжай в том же духе
Уже десятилетия
В хрюшатнике
Одни физруки
Уже десятилетия
В хрюшатнике
Одни физруки
Такое ощущение, что склоки идут от Руководства, которое дёргает за ниточки.
Такое ощущение, что склоки идут от Руководства, которое дёргает за ниточки.
Отличительная черта любого спартача, после того как выпрут с клуба, он начинает хаить его!
Бывают такие случаи и в других клубах, но это носит единичные случаи, а так, что бы массово, только один клуб в России, да и в мире походу.
Гордитесь спартачи!!!
Отличительная черта любого спартача, после того как выпрут с клуба, он начинает хаить его!
Бывают такие случаи и в других клубах, но это носит единичные случаи, а так, что бы массово, только один клуб в России, да и в мире походу.
Гордитесь спартачи!!!