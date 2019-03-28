Самедов: «Тренер „Спартака“ должен быть... Не скажу „подонком“, но жёстким»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением относительно отставки Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

Почему убрали Карреру? Работать в «Спартаке» очень тяжело. Есть должность тренера, а есть должность «тренер московского „Спартака“». Это немножко разные вещи. Давление безумное. Кто-то справляется, кто-то не справляется. Но как я уже говорил, на должности главного тренера «Спартака» нельзя быть хорошим человеком. Ты должен быть немного... Не хочу говорить слово «подонком», но должен быть с хитрецой. Тебе могут воткнуть в спину нож, но и ты должен быть жёстким человеком. Хорошего парня там точно сожрут.