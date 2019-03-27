«Уфа» поблагодарила «СКА-Хабаровск»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поблагодарил руководство « СКА -Хабаровска» за то, что те согласились отпустить тренера Вадима Евсеева в уфимский клуб.

Хочу сказать большое спасибо коллегам в « СКА -Хабаровске» за то, что они деликатно подошли к этому вопросу, не став чинить препятствия Вадиму Валентиновичу.

Не хотелось бы вдаваться в детали, но мы верим в то, что все будет нормально. Поэтому и [заключили] контракт на два года. Он понимает, что команда находится сейчас в непростой ситуации.

Тренерский штаб? На днях мы про это объявим.