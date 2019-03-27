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«Уфа» поблагодарила «СКА-Хабаровск»

вчера, 21:39

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поблагодарил руководство «СКА-Хабаровска» за то, что те согласились отпустить тренера Вадима Евсеева в уфимский клуб.

Хочу сказать большое спасибо коллегам в «СКА-Хабаровске» за то, что они деликатно подошли к этому вопросу, не став чинить препятствия Вадиму Валентиновичу.

Не хотелось бы вдаваться в детали, но мы верим в то, что все будет нормально. Поэтому и [заключили] контракт на два года. Он понимает, что команда находится сейчас в непростой ситуации.

Тренерский штаб? На днях мы про это объявим.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 23:33
Все эти потуги ну очень сомнительны ???
pavkur
pavkur
   22 / 835
вчера в 22:47
СКА просто не знал как от него избавиться.
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 835
вчера в 22:44
Посмотрим, что из этого получится!
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 22:23
"но мы верим в то, что все будет нормально." Интересная политика у наших клубных вождей. Одни верят тренеру, который верит в чудо, другие просто верят, типа рулетка, на красное, а выпадет черное? Я не к тому, что я спец, просто нужен был в сложившейся ситуации более прагматичный выбор. Короче посмотрим, еще тура 4 поражений и ФНЛ .
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   105 / 835
вчера в 22:15
Просто друзья, пусть у всех все будет хорошо, а друг друга оскорблять -это не культурно.
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 22:14
Посмотрим что из этого получится .
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 22:06
Не будем спешить....
minai
minai
   132 / 835
вчера в 22:04
А дальше: Хабаровск и Уфа меняются местами - Уфа в пердив, СКА в РПЛ.
.й вам !! Кричит Евсеев Газизову.
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 22:04
Вылетят наверное.
handreb
handreb
   71 / 835
вчера в 21:55
Уфа уже с одним свином связывалась.
Аксинья
Аксинья
   23 / 835
вчера в 21:43
Спасибо не булькает...
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