ГлавнаяНовости

Мещеряков: «„Локомотив“ настроен на завоевание титулов»

вчера, 00:23

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах клуба на остаток сезона.

После 20 туров «железнодорожники» занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Мы сейчас в таблицу не заглядываем — будем смотреть на нее после 30-го тура. Промежуточные результаты никого не интересуют, за них не дают медали или места в еврокубках.

Конечно, жалеем, что пауза на матчи сборных началась сейчас, как и всегда. Но что с этим сделаешь? Сборная есть сборная — это тоже важно. Чем больше готовишь игроков для национальных команд, тем тяжелее в итоге играть в чемпионате России. Надеюсь, футболисты, которые вызывались в свои сборные, получили положительный заряд эмоций и дополнительную игровую практику.

Что касается Кубка России, то не хотелось бы рассуждать о том, кто в этом турнире главный фаворит, а кто аутсайдер. Произнесу избитые слова: кубковые встречи — это всегда обособленные игры, здесь может произойти всё что угодно. Банально, но так оно и есть. Наша команда настроена на победу в каждой игре и на завоевание титулов.

«Локомотив» в последнем туре обыграл «Краснодар» (1:0). 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Габулов: «Я бы поспорил с тем, что Лунёв стал менее надёжен»
Сегодня, 03:00 Комментарии3
Габулов: «Когда-то и я был категорически против натурализации»
Сегодня, 02:18 Комментарии3
Федотов: «„Оренбург“ не будет упираться с „Зенитом“? Очередная глупость!»
Сегодня, 01:58 Комментарии3
Габулов: «Клуб из Северной Осетии в будущем должен выступать в РПЛ»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Семак: «Команда, несмотря на сложности, идёт на первом месте»
Сегодня, 00:44 Комментарии4
Медведев: «Халк не вернется в „Зенит“. Не собираемся покупать ветеранов»
Сегодня, 00:37 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   136 / 804
вчера в 09:21
Шансы шатансы.Качаются как поплавок в проруби.Паровозик на углях.
Ver
Ver
   302 / 804
вчера в 09:18
Титулов? Сегодня нашим клубам один титул по плечу - Чемпион России, так зачем же во множественном числе...
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 06:50
Поживём, увидим...
Байкал-38.
Байкал-38.
   49 / 804
вчера в 05:13
Шансы есть как и в кубке, так и в чемпионате. Надо просто хорошо играть, не задумываясь о титулах, а там видно будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100