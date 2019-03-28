Мещеряков: «„Локомотив“ настроен на завоевание титулов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах клуба на остаток сезона.

После 20 туров «железнодорожники» занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Мы сейчас в таблицу не заглядываем — будем смотреть на нее после 30-го тура. Промежуточные результаты никого не интересуют, за них не дают медали или места в еврокубках.

Конечно, жалеем, что пауза на матчи сборных началась сейчас, как и всегда. Но что с этим сделаешь? Сборная есть сборная — это тоже важно. Чем больше готовишь игроков для национальных команд, тем тяжелее в итоге играть в чемпионате России. Надеюсь, футболисты, которые вызывались в свои сборные, получили положительный заряд эмоций и дополнительную игровую практику.

Что касается Кубка России, то не хотелось бы рассуждать о том, кто в этом турнире главный фаворит, а кто аутсайдер. Произнесу избитые слова: кубковые встречи — это всегда обособленные игры, здесь может произойти всё что угодно. Банально, но так оно и есть. Наша команда настроена на победу в каждой игре и на завоевание титулов.