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Радимов раскритиковал судейство в ФНЛ

вчера, 20:59

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов разнес судейство в ФНЛ.

В последнем туре команда уступила «Химкам» (0:3) и продолжает находиться на последнем месте в таблице.

При этом в матче с «Химками» при счете 0:0 у зенитовцев во втором тайме удалили игрока, а в конце назначили в ворота команды два пенальти.

Что говорить? Все взрослые люди, все всё понимают. Бороться бесполезно. Я не буду произносить дежурных фраз: мол, есть компетентные органы, которые дадут оценку судейству. Сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там. Бесполезно! Руководители судейского корпуса меняются, а происходит одно и то же. Очень надеюсь, что с приходом на пост главы РФС Александра Валерьевича Дюкова в судейском корпусе что-то изменится. Более того, зная Дюкова, уверен, что изменится. Ну а пока остается только улыбаться.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   123 / 835
сегодня в 01:27
да там всех повыгонять надобно
Питермен
Питермен
   13 / 835
сегодня в 00:04
Так Химки - это официальный филиал Федуна.
А как Федун, в бессильной злобе навредить Питеру, пытается утопить Зенит-2, всем понятно. Стыдно за пупсиков
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 23:40
Как будто тарасовку судили.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 23:31
На всех уровнях Зенит засвистывают.
parallels
parallels
   14 / 835
вчера в 22:22
там проблема не в судьях - а в тренере.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 835
вчера в 22:04
у неадеквата по старой-доброй привычки в админ ресурсе помощь ищется что ли?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   86 / 835
вчера в 22:02
Фердун надеется, что из всего его большого хозяйства, может быть, Химки хоть не будут позориться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:39
Семак : вся надежда на Дюкова
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:38
Дюков уже в голову ему мячом попадал из замши
311
311
   42 / 835
вчера в 21:25
Работе Радимова нет оправдания с любым судейством! 28 игр, 15 очков. И это вторая команда такого мегаполиса, как Санкт-Петербург.
морозз
морозз
   180 / 835
вчера в 21:25
Надежда на Дюкова реальна и вскорости будет исполнена на сто процентов! Зенит 2 выйдет в Премьеру и займёт второе место за Зенитом, сомнений в этом нет никаких! Лазурные захватили футбол в России!
time out
time out
   94 / 835
вчера в 21:24
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 835
    вчера в 21:20
    Баклан Радимов честно и открыто говорит, что Дюков призван тащить *Зенит"!
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       126 / 835
    вчера в 21:01
    Фердун свои филиалы в обиду не дает, платит щедро судейкам.
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