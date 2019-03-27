Радимов раскритиковал судейство в ФНЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов разнес судейство в ФНЛ.
В последнем туре команда уступила «Химкам» (0:3) и продолжает находиться на последнем месте в таблице.
При этом в матче с «Химками» при счете 0:0 у зенитовцев во втором тайме удалили игрока, а в конце назначили в ворота команды два пенальти.
Что говорить? Все взрослые люди, все всё понимают. Бороться бесполезно. Я не буду произносить дежурных фраз: мол, есть компетентные органы, которые дадут оценку судейству. Сколько ни говорят об этом, а воз и ныне там. Бесполезно! Руководители судейского корпуса меняются, а происходит одно и то же. Очень надеюсь, что с приходом на пост главы РФС Александра Валерьевича Дюкова в судейском корпусе что-то изменится. Более того, зная Дюкова, уверен, что изменится. Ну а пока остается только улыбаться.
А как Федун, в бессильной злобе навредить Питеру, пытается утопить Зенит-2, всем понятно. Стыдно за пупсиков
А как Федун, в бессильной злобе навредить Питеру, пытается утопить Зенит-2, всем понятно. Стыдно за пупсиков