Радимов раскритиковал судейство в ФНЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов разнес судейство в ФНЛ .

В последнем туре команда уступила «Химкам» (0:3) и продолжает находиться на последнем месте в таблице.

При этом в матче с «Химками» при счете 0:0 у зенитовцев во втором тайме удалили игрока, а в конце назначили в ворота команды два пенальти.