Медведев - о Кокорине: «Каждый должен иметь шанс на исправление»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем нападающего команды Александра Кокорина, который на данный момент находится в СИЗО по обвинению в двух драках в центре Москвы.
Я с Александром лично знаком. Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится, и только потом работать над решением проблем по мере их поступления.
Так Кокорин его имеет, как и другие обвиняемые!
Никто у Кокорина этого шанса не отнимет и не отнимал!
Что "заработал" то и получи по приговору суда.
ИСПРАВЛЯЙСЯ - это и есть его шанс на исправление.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
Они не позволили обвиняемым замять это дело.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
Так Кокорин его имеет, как и другие обвиняемые!
Никто у Кокорина этого шанса не отнимет и не отнимал!
Что "заработал" то и получи по приговору суда.
ИСПРАВЛЯЙСЯ - это и есть его шанс на исправление.
Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
Доказательства работают против обвиняемых.
Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
Они не позволили обвиняемым замять это дело.
Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.