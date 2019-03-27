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Медведев - о Кокорине: «Каждый должен иметь шанс на исправление»

вчера, 20:39

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем нападающего команды Александра Кокорина, который на данный момент находится в СИЗО по обвинению в двух драках в центре Москвы.

Я с Александром лично знаком. Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится, и только потом работать над решением проблем по мере их поступления.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   25 / 835
сегодня в 01:24
Конечно же , они стимулировали деньгами за участие в лиге европы как раз, чтобы он одумался и исправился.
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   6 / 835
сегодня в 01:10
Снова ты их судишь за то что они заработали больше чем ты, испытание заповедью- "не завидуй" ты не прошел
Не завидую. Не сужу - суд их судить будет. И выкинь деньги из головы.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
сегодня в 00:44
Скоро выпустят.
grazie100
grazie100
   422 / 835
сегодня в 00:41
    grazie100
    grazie100
       422 / 835
    сегодня в 00:23
    Пожелания больших сроков некоторыми горячими головами просто выглядит настолько нелепыми , что понимаешь , что такие заявления сделаны в подогретом состоянии.И доказывает, что лучше иногда молчать, чем нести какую-то ахинею.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Морозовский
       29 / 835
    вчера в 22:58
    Не верю, что эти РЕБЯТА что-то осознали или осознают, если получат такой шанс - оказаться в исправительном учреждении. Испытание деньгами они не выдержали.
    Снова ты их судишь за то что они заработали больше чем ты, испытание заповедью- "не завидуй" ты не прошел
    mondial18
    mondial18
       123 / 835
    вчера в 22:47
    Беспредел властей
    Морозовский
    Морозовский ответил lobsterdam
       6 / 835
    вчера в 22:19
    имел в виду, что эти учреждения на самом деле не исправляют (хотя название такое имеется), но дело не в названии, а в самом человеке, которому в жизни даются испытания славой, деньгами, а кому и тюрьмой...
    Не верю, что эти РЕБЯТА что-то осознали или осознают, если получат такой шанс - оказаться в исправительном учреждении. Испытание деньгами они не выдержали.
    minai
    minai
       132 / 835
    вчера в 22:18
    Кокорин должен играть за сборную. Даже если перед тем, как выпустить его на поле, с него надо будет снять наручники.
    Sysanin101
    Sysanin101
       284 / 835
    вчера в 21:59
    Каждый должен иметь шанс???
    Так Кокорин его имеет, как и другие обвиняемые!
    Никто у Кокорина этого шанса не отнимет и не отнимал!
    Что "заработал" то и получи по приговору суда.
    ИСПРАВЛЯЙСЯ - это и есть его шанс на исправление.
    Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
    Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
    Доказательства работают против обвиняемых.
    Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
    Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
    Они не позволили обвиняемым замять это дело.
    Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Морозовский
       200 / 835
    вчера в 21:26
    значит у РЕБЯТ шансов нет на исправление. "зиинит" уж точно не исправит - там только растление возможно.
    имел в виду, что эти учреждения на самом деле не исправляют (хотя название такое имеется), но дело не в названии, а в самом человеке, которому в жизни даются испытания славой, деньгами, а кому и тюрьмой...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 835
    вчера в 21:23
    Вот как сверху дадут команду судилищу так и отпустят.
    311
    311
       42 / 835
    вчера в 21:23
    Буду рад, если ребята возьмутся а голову и станут примером для подрастающего поколения)
    Морозовский
    Морозовский ответил lobsterdam
       6 / 835
    вчера в 21:13
    теперь уже нет "исправительных" колоний, только воспитательные для малолеток.
      Zenit_84
      Zenit_84
         73 / 835
      вчера в 21:05
      посмотрим
      lobsterdam
      lobsterdam ответил Морозовский
         200 / 835
      вчера в 21:01
      Исправительные колонии как раз призваны давать шанс на исправление.
      теперь уже нет "исправительных" колоний, только воспитательные для малолеток.
      ДАША Д
      ДАША Д
         117 / 835
      вчера в 20:57
      Скажите это премьеру и президенту
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 835
      вчера в 20:55
      Исправительные колонии как раз призваны давать шанс на исправление.
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