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Газизов: «„Уфа“ даже не думает ни о каком вылете!»

вчера, 22:47

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил перспективы клуба в этом сезоне и в следующих кампаниях.

Сегодня уфимцы сменили главного тренера - был приглашен Вадим Евсеев.

В сезоне-2015/16 у нас вообще, как все думали, не было шансов на спасение. Но мы решились на тренерскую рокировку, и команда сохранила прописку в Премьер-Лиге. Думаю, были и другие удачные примеры…

Сейчас ни о каком вылете «Уфа» даже не думает! Будем двигаться от матча к матчу. Ближайший - против ЦСКА. Будем биться! У нас клуб - боец, что не раз было доказано.

«Уфа» после 20 туров РПЛ занимает предпоследнее место в таблице, набрав 16 очков.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 835
сегодня в 00:11
Кто ее спрашивать будет?
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
сегодня в 00:08
Уж лучше Анжи в стыках чем Уфа .
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 23:47
Ну,будем посмотреть!
За адекватность
За адекватность
   36 / 835
вчера в 23:36
Вообще то глядя на турнирную таблицу действительно о вылете думать не стоит, о ЕК пора задуматься." От матча к матчу" Евсеев поведет. Ну в принципе "авторитетный тренер", зря что ли контракт на 2 года подписываете, по идее до конца сезона с продлением при условии сохранения командой места в РФПЛ, видимо удача с Гончаренко и Семаком покоя не дает.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   203 / 835
вчера в 23:36
думай не думай - результат один
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 23:08
Все кто вылетал , тоже так считали.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 22:56
обостряется концовка чемпионата...
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 22:55
В сезоне 2016/17 газизов соловьём заливался, как зенит и цска заплатят Уфе за отнятые у Великого Спартака очки. Но Спартак порвал проэкт ганчаренко-симака.)))
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