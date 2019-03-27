Газизов: «„Уфа“ даже не думает ни о каком вылете!»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил перспективы клуба в этом сезоне и в следующих кампаниях.

Сегодня уфимцы сменили главного тренера - был приглашен Вадим Евсеев.

В сезоне-2015/16 у нас вообще, как все думали, не было шансов на спасение. Но мы решились на тренерскую рокировку, и команда сохранила прописку в Премьер-Лиге. Думаю, были и другие удачные примеры…