Газизов: «„Уфа“ даже не думает ни о каком вылете!»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил перспективы клуба в этом сезоне и в следующих кампаниях.
Сегодня уфимцы сменили главного тренера - был приглашен Вадим Евсеев.
В сезоне-2015/16 у нас вообще, как все думали, не было шансов на спасение. Но мы решились на тренерскую рокировку, и команда сохранила прописку в Премьер-Лиге. Думаю, были и другие удачные примеры…
Сейчас ни о каком вылете «Уфа» даже не думает! Будем двигаться от матча к матчу. Ближайший - против ЦСКА. Будем биться! У нас клуб - боец, что не раз было доказано.
«Уфа» после 20 туров РПЛ занимает предпоследнее место в таблице, набрав 16 очков.