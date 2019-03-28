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Мещеряков: «Трансферов у „Локо“ не было, потому что они нам не нужны»

вчера, 00:06

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что у команды подобрался хороший состав для решения задач на остаток сезона.

Считаю, что сейчас у нас достаточно грамотный и сбалансированный состав, чтобы достигать любых важных целей. Единственная оговорка: я согласен с нашим главным тренером Юрием Семиным, что нам немного спутала карты скомканная подготовка к началу чемпионата.

Трансферов не было, потому что они не нужны. У нас в команде достаточно профессионалов — как молодежи, так и опытных игроков.

«Локомотив» в последнем туре обыграл «Краснодар» (1:0). 

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Все комментарии
galem72
galem72
   162 / 804
вчера в 10:38
Когда не дают бабла с гос.корпорации, то возникают вот такие "громкие" заявления руководства.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 804
вчера в 09:02
И так хорошо упакованы.
Василий 50
Василий 50
   236 / 804
вчера в 08:25
Тренера нужно искать - Семин не вечный.
Т34
Т34
   47 / 804
вчера в 08:00
Про то, что не было трансферов начинают плакать позже, когда ничего не завоевано. Потом срочно начинают менять шило на мыло в межсезонье и сетовать на проваленную трансферную кампанию, выискивая виновных.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   36 / 804
вчера в 04:12
Федун: Трофеев в тарасовке не было, потому что они нам не нужны.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   216 / 804
вчера в 02:05
Вилков есть
kotmyshka
kotmyshka
   113 / 804
вчера в 00:40
это серьезно?
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   27 / 804
вчера в 00:12
До поры, до времени.
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