Мещеряков: «Трансферов у „Локо“ не было, потому что они нам не нужны»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что у команды подобрался хороший состав для решения задач на остаток сезона.

Считаю, что сейчас у нас достаточно грамотный и сбалансированный состав, чтобы достигать любых важных целей. Единственная оговорка: я согласен с нашим главным тренером Юрием Семиным, что нам немного спутала карты скомканная подготовка к началу чемпионата.

Трансферов не было, потому что они не нужны. У нас в команде достаточно профессионалов — как молодежи, так и опытных игроков.