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Кейн придумал способ, как стать лучшим спортсменом в истории

вчера, 23:50

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что в будущем он хочет попробовать свои силы в американском футболе.

Через 10 или 12 лет я хотел бы стать кикером в американском футболе. Это входит в мой план о том, как стать лучшим спортсменом всех времен. Я играл в АПЛ, играл на чемпионате мира, а если я смогу еще и регулярно выступать в НФЛ, то меня можно будет считать величайшим спортсменом в истории.

 Ранее форвард «Монако» Радамель Фалькао говорил, что по окончании карьеры футболиста он хочет уйти в бейсбол.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   81 / 835
сегодня в 00:35
...а если бадминтон или кёрлинг?
dzvinka
dzvinka
   85 / 835
сегодня в 00:20
а этому все пенки бить дай)))) ахахахаха
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
сегодня в 00:15
Лучшей командой страны (аж 9 раз) можно по тарасовской методике, очень просто, закупить бромантана побольше и купить всех футбольных чиновников при поддержке бандитов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   93 / 835
сегодня в 00:01
Не думал, что все так плохо.

Хотя можно было бы задуматься, когда Кейн хвастался в течение пары месяцев наградой за голы с пенальти Панамам))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 835
вчера в 23:55
Пусть просто отберет титулы у Джордана, Пеле, Третьяка, Фелпса и прочих и станет лучшим в истории, лол
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 835
вчера в 23:52
в американском футболе пенальти разве есть?
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 23:52
Осталось в хоккее себя попробовать
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