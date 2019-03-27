Кейн придумал способ, как стать лучшим спортсменом в истории

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признался, что в будущем он хочет попробовать свои силы в американском футболе.
Через 10 или 12 лет я хотел бы стать кикером в американском футболе. Это входит в мой план о том, как стать лучшим спортсменом всех времен. Я играл в АПЛ, играл на чемпионате мира, а если я смогу еще и регулярно выступать в НФЛ, то меня можно будет считать величайшим спортсменом в истории.
Ранее форвард «Монако» Радамель Фалькао говорил, что по окончании карьеры футболиста он хочет уйти в бейсбол.
Хотя можно было бы задуматься, когда Кейн хвастался в течение пары месяцев наградой за голы с пенальти Панамам))
Хотя можно было бы задуматься, когда Кейн хвастался в течение пары месяцев наградой за голы с пенальти Панамам))