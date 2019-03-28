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Президент «Ромы» назвал сроки постройки нового стадиона

вчера, 14:02

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта назвал сроки постройки нового стадиона.

Через три года мы надеемся открыть новый стадион. 

Я думаю, что мой приход был выгоден для клуба.

Правда в том, что я думал, что футбол - худший вид спорта в истории. Когда мы купили клуб, у «Ромы» были серьезные финансовые трудности. Предыдущие владельцы сделали большие суммы долгов. 

Сейчас мы не получаем дохода за инфраструктуру, не получаем деньги на стадион. 

Новый стадион будет рассчитан на 54 тыс. мест. Я надеюсь, что к концу мая мы утрясем все вопросы, а постройка начнется в конце года. 

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   46 / 804
сегодня в 02:16
Удачи Роме!
Bayern Best
Bayern Best
   91 / 804
вчера в 17:25
Слабо верится.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   98 / 804
вчера в 15:26
Дерзайте!
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