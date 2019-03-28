Президент «Ромы» назвал сроки постройки нового стадиона

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта назвал сроки постройки нового стадиона.

Через три года мы надеемся открыть новый стадион.

Я думаю, что мой приход был выгоден для клуба.

Правда в том, что я думал, что футбол - худший вид спорта в истории. Когда мы купили клуб, у «Ромы» были серьезные финансовые трудности. Предыдущие владельцы сделали большие суммы долгов.

Сейчас мы не получаем дохода за инфраструктуру, не получаем деньги на стадион.

Новый стадион будет рассчитан на 54 тыс. мест. Я надеюсь, что к концу мая мы утрясем все вопросы, а постройка начнется в конце года.