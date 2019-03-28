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Дармиан рассказал о своем будущем

вчера, 10:24

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан рассказал о своих планах на будущее. 

Посмотрим, что произойдет в будущем, потому что я еще ничего не знаю. Я хочу играть более регулярно. В прошлом сезоне я мало играл. Именно поэтому я разговаривал с тренером, а также с клубом о своем будущем. 

Честно говоря, я жду. Если я останусь в клубе, то буду делать то, что и ранее. Если я уйду, то буду рассматривать лучшие предложения от других  команд. Все мы должны принимать решения в этой жизни. 

Ранее ходили разговоры, что Дармиан может перейти в «Ювентус».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 11:03
В Ювентус уйти - за счастье.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   282 / 804
вчера в 11:03
"Если я останусь в клубе, то буду делать то, что и ранее" - это что же? Сидеть на банке?))Неплохой план...
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