Дармиан рассказал о своем будущем

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан рассказал о своих планах на будущее.

Посмотрим, что произойдет в будущем, потому что я еще ничего не знаю. Я хочу играть более регулярно. В прошлом сезоне я мало играл. Именно поэтому я разговаривал с тренером, а также с клубом о своем будущем.

Честно говоря, я жду. Если я останусь в клубе, то буду делать то, что и ранее. Если я уйду, то буду рассматривать лучшие предложения от других команд. Все мы должны принимать решения в этой жизни.