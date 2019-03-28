Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ - это работа, о которой я мечтал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое продление контракта с английским клубом.

С первого дня после приезда я чувствовал себя здесь как дома. Для меня было честью быть игроком «Манчестер Юнайтед», а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом.

Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, я очень рад возможности долгое время тренировать клуб и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики.