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Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ - это работа, о которой я мечтал»

вчера, 12:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое продление контракта с английским клубом. 

С первого дня после приезда я чувствовал себя здесь как дома. Для меня было честью быть игроком «Манчестер Юнайтед», а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом.

Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, я очень рад возможности долгое время тренировать клуб и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил Lewa2708
   99 / 804
вчера в 22:44
Удивительные болельщики у МЮ, это которые принижают всех?
Это какие-такие болельщики МЮ принижают, да еще и всех?
Pervomaez
Pervomaez
   714 / 804
вчера в 21:22
Нормальный человек но сольют при плохих результатах ещё хуже чем маура
heady
heady
   540 / 804
вчера в 14:43
Неужели МЮ возраждается
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 14:31
В следующем сезоне ждём от Сульшера чемпионства.
Lewa2708
Lewa2708
   178 / 804
вчера в 13:45
Удивительные болельщики у МЮ, это которые принижают всех?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Groove000
   7 / 804
вчера в 13:34
Семак,он спец по мельдам,зенитам,уфам
NK_505s
NK_505s
   191 / 804
вчера в 13:09
заслужил. ждём финал ЛЧ МЮ-ЮВЕ
Mikki
Mikki
   212 / 804
вчера в 13:03
Состав нельзя сохранить, если там менее 11 игроков.
Groove000
Groove000
   180 / 804
вчера в 12:55
Интересно, кто Мольде возглавит. Наверно, какой-нибудь его тамошний ассистент
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