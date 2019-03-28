Top.Mail.Ru
Галицкий выделил автобус специально для «Анжи»

28 марта 2019, 14:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал информацию о том, что «Анжи» будет добираться до Краснодара на матч 21-го тура РПЛ на автобусе.

Несомненно, главному тренеру виднее, скажется обратная дорога на автобусе из Краснодара в Махачкалу на подготовке к следующему матчу или нет. Он отвечает за функциональное состояние игроков, за результат, и только он выстраивает процесс подготовки команды к играм. В то же время, клуб сегодня вынужден жить по средствам. Не от хорошей жизни мы вынуждены экономить буквально на всём.

Первоначально мы и в Краснодар планировали ехать на автобусе, но как только появилась малейшая возможность улучшить логистику команды, мы сделали всё возможное и сумели посадить команду на рейсовый самолёт Махачкала — Ростов-на-Дону. Оттуда до Краснодара нам тоже придётся добираться на автобусе, но все-таки 250 км это не 900 км, как если бы мы ехали прямиком из Махачкалы. В этом вопросе мы очень благодарны руководству ФК «Краснодар» и лично Сергею Николаевичу Галицкому, которые несмотря на расстояние, согласились отправить за нами свой автобус в аэропорт Ростова-на-Дону. Дело в том, что предыгровая тренировка у нашей команды запланирована на утро субботы, после чего автобус отвозит команду в аэропорт и выезжает в Краснодар. Встретить команду в Ростове-на-Дону он не успевает физически.

На следующий день после игры из Краснодара действительно есть удобный рейс в Махачкалу, но на него у нас просто физически нет денег. Ведь такой перелёт подразумевает не только покупку билетов, но и дополнительный день в отеле Краснодара. Эти расходы для нас на сегодняшний день слишком существенные. Поэтому обратно мы вынуждены ехать на автобусе. Будем надеяться, что четырёх дней до матча с «Динамо» нашим футболистам хватит, чтобы восстановиться и набраться сил.

сканер
сканер ответ Sergey Z (раскрыть)
29 марта 2019 в 20:46
Напиши ещё в начале SOS!!!А то тебя не услышат))
grifon2013
grifon2013 ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
29 марта 2019 в 09:31
для того,что бы завершить чемпионат без эксцессов, с миру по нитке голому рубашку.Понятно что Анжи никому не нужен,но парни молодцы бьются в каждом матче.Теперь хоккей в Дагестане начнут культивировать,сообщили ледовый дворец будут строить в махачкале
Mi6
Mi6
29 марта 2019 в 07:55
Правильно
Gahi
Gahi
28 марта 2019 в 22:41
За игру обидно, но жест достоин уважения.
nautilus163
nautilus163
28 марта 2019 в 20:22
Вообще позорище!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
28 марта 2019 в 20:21
А чё самолёт сломался,или подарил кому?!
Sergey Z
Sergey Z
28 марта 2019 в 19:56
Этот бред, случайно, не с Украины? Махачкала - снимайся с ЧР, если тебя кормит вся Россия, а у вас нет денег на автобус!!! Работайте - зарабатывайте, если хотите жить, кормите семьи и детей!!! Не надо жить за МОЙ счёт! У меня, тоже, семья и дети!!!
nautilus163
nautilus163 ответ ФК Пупсик (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта 2019 в 19:41, ред.
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
    28 марта 2019 в 19:41
    Анжи придет на автобусе и поставит его на поле)
    beefs
    beefs
    28 марта 2019 в 18:50
    Нормальный человеческий поступок...
    particular
    particular
    28 марта 2019 в 18:20
    Мелочь, - а приятно!..:))
    Shamil79
    Shamil79
    28 марта 2019 в 18:18
    ещё бы 3 балла выделил на выжвание
    valt134
    valt134
    28 марта 2019 в 18:16
    «Да не оскудеет рука дающего...» Галицкий-Молодец! Протянуть руку помощи своему сопернику в нашем чемпионате-событие неординарное.
    Oleg1956
    Oleg1956 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 17:49
    Салам Назар. Я лично рад за реконструкцию Динамо но остальное не про Анжи в РПЛ. Надо быть реалистом и понимать что Адиев не может озвучивать на прямую о вылете. Сказать что есть маленькая надежда я не могу и надоело выслушивать от наших противниковвсякие пакости.
    NK_505s
    NK_505s ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    28 марта 2019 в 17:30
    от многих не убудет, но помогают бескорыстно единицы
    dzvinka
    dzvinka
    28 марта 2019 в 17:23
    я ж говорю, аматорская лига с двумя-тремя позорными мешками))
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    28 марта 2019 в 17:19
    это он про тактику на матч?
    сканер
    сканер
    28 марта 2019 в 17:13
    Красивый соседский жест!Браво Сергей Николаевич!
    makkie
    makkie
    28 марта 2019 в 17:09
    Достойный поступок!
    Ох, не позавидуешь Анжи...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Oleg1956 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 16:55
    Салам, Олег ! Правительство подсуетилось Динамо реконструировать.
    Далеких особо выводов не делаем, но уже хоть не совсем в стороне .
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 16:43
    Это быдло бы не справедливо с турнирной точки зрения, снимать команду по ходу чемпионата, одни теряли очки и силы во время матчей, другим технические 3:0 и дополнительный отдых
    Oleg1956
    Oleg1956
    28 марта 2019 в 16:36
    Самое интересное что нам не нужны очки клуб не сможет существовать в следующем сезоне. Ну а Галицкому большое спасибо за человеческий поступок.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 16:33
    Леха, серьезно, это твои заботы ? ) Ну на Динамо будут играть,
    на автобусах кататься, урежут бюджет, который уже урезать то
    совсем смешно, долги в районе 200 млн., но раз правительство
    уже решило реконструировать оперативненько Динамо, уже хорошо.
    Сдвинулось с мертвой точки, жаль только Анжи-Арену в ТРК превратят.
    Groove000
    Groove000
    28 марта 2019 в 16:32
    Проиграет Анжи... В такой ситуации атмосфера в команде, наверняка, не из лучших
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 16:28
    А если серьезно??? Вот упрутся и останутся, что тогда??? Долгов море, спонсоров нет и что дальше???
    Oleg1956
    Oleg1956
    28 марта 2019 в 16:21, ред.
    Для Анжи к сожалению нет выхода. Что бы сохранить клуб надо спокойно вылететь с РПЛ а то и ниже. Мы первые претенденты на вылет и все игры Адиев будет говорить что он работает с тем что есть. У меня теплится надежда что сможем продержатся в ФНЛ.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    28 марта 2019 в 16:15
    Тролли повесятся. И иже с ними.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 марта 2019 в 16:11
    Мне непонятны потуги Анжи? Долги растут с каждым днем, команда просто мучается.
    Интересно, а что будет если Анжи не вылетят???
    LOpp
    LOpp
    28 марта 2019 в 16:02
    для Галицкого конечно это ерунда, но все равно молодец!
    NAZAR 007
    NAZAR 007
    28 марта 2019 в 15:55, ред.
    Сергею Николаевичу -респект огромный !

    Еще бы функционера какого-нибудь грамотного
    из своей структуры, нашим бы в аренду выделил,
    который все с больной головы на здоровую поставит.
    Гость
