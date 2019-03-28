Галицкий выделил автобус специально для «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал информацию о том, что «Анжи» будет добираться до Краснодара на матч 21-го тура РПЛ на автобусе.

Несомненно, главному тренеру виднее, скажется обратная дорога на автобусе из Краснодара в Махачкалу на подготовке к следующему матчу или нет. Он отвечает за функциональное состояние игроков, за результат, и только он выстраивает процесс подготовки команды к играм. В то же время, клуб сегодня вынужден жить по средствам. Не от хорошей жизни мы вынуждены экономить буквально на всём.

Первоначально мы и в Краснодар планировали ехать на автобусе, но как только появилась малейшая возможность улучшить логистику команды, мы сделали всё возможное и сумели посадить команду на рейсовый самолёт Махачкала — Ростов-на-Дону. Оттуда до Краснодара нам тоже придётся добираться на автобусе, но все-таки 250 км это не 900 км, как если бы мы ехали прямиком из Махачкалы. В этом вопросе мы очень благодарны руководству ФК «Краснодар» и лично Сергею Николаевичу Галицкому, которые несмотря на расстояние, согласились отправить за нами свой автобус в аэропорт Ростова-на-Дону. Дело в том, что предыгровая тренировка у нашей команды запланирована на утро субботы, после чего автобус отвозит команду в аэропорт и выезжает в Краснодар. Встретить команду в Ростове-на-Дону он не успевает физически.

На следующий день после игры из Краснодара действительно есть удобный рейс в Махачкалу, но на него у нас просто физически нет денег. Ведь такой перелёт подразумевает не только покупку билетов, но и дополнительный день в отеле Краснодара. Эти расходы для нас на сегодняшний день слишком существенные. Поэтому обратно мы вынуждены ехать на автобусе. Будем надеяться, что четырёх дней до матча с «Динамо» нашим футболистам хватит, чтобы восстановиться и набраться сил.