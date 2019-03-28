Бердыев: «Нам предстоит тяжелый матч с „Енисеем“»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Енисеем».

Кроме Уремовича, который был в сборной, в принципе все были здесь. К сожалению, приболели многие, ОРЗ и так далее, но в целом, ту работу, которую планировали, мы сделали. Кроме Володи Граната все готовы.

Что касается «Енисея», думаю, что эта команда, которая находится в зоне вылета не по игре. Уровень игроков в команде достаточно неплохой. Бывает, что не везет. Игроки, которые пришли в зимнюю паузу, усилили команду. Думаю, предстоит очень тяжелый матч.