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Бердыев: «Нам предстоит тяжелый матч с „Енисеем“»

вчера, 13:18

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура РПЛ с «Енисеем».

Кроме Уремовича, который был в сборной, в принципе все были здесь. К сожалению, приболели многие, ОРЗ и так далее, но в целом, ту работу, которую планировали, мы сделали. Кроме Володи Граната все готовы.

Что касается «Енисея», думаю, что эта команда, которая находится в зоне вылета не по игре. Уровень игроков в команде достаточно неплохой. Бывает, что не везет. Игроки, которые пришли в зимнюю паузу, усилили команду. Думаю, предстоит очень тяжелый матч.

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Контуженый
Контуженый
вчера в 21:17
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
       56 / 804
    вчера в 18:53
    Стыдно за рубин.
    Aчиститель
    Aчиститель
       139 / 804
    вчера в 15:44
    Рубино-ростовский автобус - филиал свиней, боится уже даже Енисея, другого филиала потому, что Енисею сейчас нужно помочь.
    Аксинья
    Аксинья
       21 / 804
    вчера в 15:35
    Ты КББ только и умеешь выигрывать у слабаков типа Зенита...
    pavkur
    pavkur
       19 / 804
    вчера в 15:25
    Енисей может помочь пройти в пердив.
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 804
    вчера в 14:41
    автобус в реке утонет
    cska plus
    cska plus
       10 / 804
    вчера в 14:15
    Что-то туркмен снова замышдяет, наверное слить.
    Mangur
    Mangur
       309 / 804
    вчера в 13:51
    Победы Енисею
    Т34
    Т34 ответил Питермен
       47 / 804
    вчера в 13:48
    Этот позорный матч закончится 0-0
    Позорный матч будет между бомжевиком и газовиком. Там уже все расписано газпромовской ручкой.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил ДСА
       4 / 804
    вчера в 13:34
    Куда же легче соперника придумать?
    Что-то твой пищевик к этому легкому сопернику с Лампочкиным поехал, чтобы тот пенку нарисовал!
    ДСА
    ДСА
       134 / 804
    вчера в 13:25
    Куда же легче соперника придумать?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       4 / 804
    вчера в 13:23
    Ворюга как обычно автобус припаркует, по другому этот шаман не умеет!
    Питермен
    Питермен
       11 / 804
    вчера в 13:20
    Этот позорный матч закончится 0-0
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