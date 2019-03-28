Адиев: «Поездка на автобусе скажется на подготовке к „Динамо“»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что команда будет добираться на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» на автобусе.

Изначально действительно планировали на матч с «Краснодаром» ехать на автобусе. Однако в последний момент нашли рейс до Ростова. Оттуда уже поедем на автобусе. Но, к сожалению, обратная дорога будет полностью автобусом. Это очень плохо, мы же все-таки клуб РПЛ . Но на текущий момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть очень удобный рейс, цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между матчами всего шесть дней, а ехать 14 часов на автобусе обратно. Такое не может не сказаться. Но у нас нет выбора, будем готовиться и стараться побеждать.