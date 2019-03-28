Адиев: «Поездка на автобусе скажется на подготовке к „Динамо“»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что команда будет добираться на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» на автобусе.
Изначально действительно планировали на матч с «Краснодаром» ехать на автобусе. Однако в последний момент нашли рейс до Ростова. Оттуда уже поедем на автобусе. Но, к сожалению, обратная дорога будет полностью автобусом. Это очень плохо, мы же все-таки клуб РПЛ. Но на текущий момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть очень удобный рейс, цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между матчами всего шесть дней, а ехать 14 часов на автобусе обратно. Такое не может не сказаться. Но у нас нет выбора, будем готовиться и стараться побеждать.
А если еще и увисят, что на следующий сезон то будет?
А если еще и увисят, что на следующий сезон то будет?
был на стороне команды первого дивизиона ,
так же Краснодар в свое время попал в РПЛ.
2 года назад приоритет был сделан в пользу
команды "вышки" . Но в любом случае, на момент
вынесения решения по тому вопросу упор на регламент.
был на стороне команды первого дивизиона ,
так же Краснодар в свое время попал в РПЛ.
2 года назад приоритет был сделан в пользу
команды "вышки" . Но в любом случае, на момент
вынесения решения по тому вопросу упор на регламент.
приоритет отдается команде дивизионом выше
в случае, как было в стыковых матчах с Анжи .
Прежде чем писать ерунду, ознакомься с законом.
приоритет отдается команде дивизионом выше
в случае, как было в стыковых матчах с Анжи .
Прежде чем писать ерунду, ознакомься с законом.
впрочем как и у Уфы, не слабенький . Однако плетутся
без финансовых проблем, за нашим середняком пердива .
впрочем как и у Уфы, не слабенький . Однако плетутся
без финансовых проблем, за нашим середняком пердива .
Ты что-то напутал, дядя. Вы - клуб ФНЛ.
Да и дорога никак на качество вашей игры не повлияет. Хуже точно не будет.
Ты что-то напутал, дядя. Вы - клуб ФНЛ.
Да и дорога никак на качество вашей игры не повлияет. Хуже точно не будет.
первый тайм вату катаете, во втором вдруг
начинаете понимать, что надо опять отыгрываться,
и в довесок получаете второй, ни игры, ни зрелища,
и все эти разговоры, что за кусок мяса играют для бедных :
можно по полгода не получать зарпалту и при этом вполне
нормально жить, питаться и работать и оставлять время для отдыха,
а если в команде всего 2 человека по игре, Понсе и Дюпин на уровне,
о чем речь тогда, и игра какая-то убогая, середняк пердива играет словно.
первый тайм вату катаете, во втором вдруг
начинаете понимать, что надо опять отыгрываться,
и в довесок получаете второй, ни игры, ни зрелища,
и все эти разговоры, что за кусок мяса играют для бедных :
можно по полгода не получать зарпалту и при этом вполне
нормально жить, питаться и работать и оставлять время для отдыха,
а если в команде всего 2 человека по игре, Понсе и Дюпин на уровне,
о чем речь тогда, и игра какая-то убогая, середняк пердива играет словно.
https://youtu.be/up8mWIbr6Po