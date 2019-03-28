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Адиев: «Поездка на автобусе скажется на подготовке к „Динамо“»

вчера, 13:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи31.03.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что команда будет добираться на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» на автобусе

Изначально действительно планировали на матч с «Краснодаром» ехать на автобусе. Однако в последний момент нашли рейс до Ростова. Оттуда уже поедем на автобусе. Но, к сожалению, обратная дорога будет полностью автобусом. Это очень плохо, мы же все-таки клуб РПЛ. Но на текущий момент мы не можем себе этого позволить, хотя на следующий день есть очень удобный рейс, цена небольшая. Это скажется на подготовке к «Динамо». Между матчами всего шесть дней, а ехать 14 часов на автобусе обратно. Такое не может не сказаться. Но у нас нет выбора, будем готовиться и стараться побеждать.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   46 / 804
вчера в 19:44
Ну вообще, на автобусе уже ездить не хотят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 17:30
Заменили расформированный Амкар, теперь хоть самих разгоняй.
А если еще и увисят, что на следующий сезон то будет?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил BenderBender
   276 / 804
вчера в 16:44
Этими законами вертят, как хотят.
Ничего подобного . Еще 2 года назад РЕГЛАМЕНТ
был на стороне команды первого дивизиона ,
так же Краснодар в свое время попал в РПЛ.
2 года назад приоритет был сделан в пользу
команды "вышки" . Но в любом случае, на момент
вынесения решения по тому вопросу упор на регламент.
BenderBender
BenderBender ответил NAZAR 007
   247 / 804
вчера в 16:42
Этими законами вертят, как хотят.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил BenderBender
   276 / 804
вчера в 16:24
Напутал. И официально ДОЛЖНЫ быть в ФНЛ. И по игре.
Официально- это РЕГЛАМЕНТ. Регламент гласит,
приоритет отдается команде дивизионом выше
в случае, как было в стыковых матчах с Анжи .
Прежде чем писать ерунду, ознакомься с законом.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил BenderBender
   276 / 804
вчера в 16:21
Середняк пердива и играет)
Удивляет Енисей. У них довольно крепкий состав,
впрочем как и у Уфы, не слабенький . Однако плетутся
без финансовых проблем, за нашим середняком пердива .
BenderBender
BenderBender ответил NAZAR 007
   247 / 804
вчера в 16:20
Напутал. И официально ДОЛЖНЫ быть в ФНЛ. И по игре.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил BenderBender
   276 / 804
вчера в 16:19
Середняк пердива и играет)
Только дядя ничего не напутал. Официально- пока клуб РПЛ.
BenderBender
BenderBender ответил NAZAR 007
   247 / 804
вчера в 16:18
Середняк пердива и играет)
BenderBender
BenderBender
   247 / 804
вчера в 16:17
"мы же все-таки клуб РПЛ".
Ты что-то напутал, дядя. Вы - клуб ФНЛ.
Да и дорога никак на качество вашей игры не повлияет. Хуже точно не будет.
NAZAR 007
NAZAR 007
   276 / 804
вчера в 16:00
Вам хоть с автобусом, хоть без автобуса,
первый тайм вату катаете, во втором вдруг
начинаете понимать, что надо опять отыгрываться,
и в довесок получаете второй, ни игры, ни зрелища,
и все эти разговоры, что за кусок мяса играют для бедных :
можно по полгода не получать зарпалту и при этом вполне
нормально жить, питаться и работать и оставлять время для отдыха,
а если в команде всего 2 человека по игре, Понсе и Дюпин на уровне,
о чем речь тогда, и игра какая-то убогая, середняк пердива играет словно.
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 15:37
Вот Вам современная действительность...
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   27 / 804
вчера в 15:29
В пятидесятые годы пешком бы пошли.
Т34
Т34
   47 / 804
вчера в 14:56
Вот, блин, дожили! Скоро, как цыгане, табором будут на матчи передвигаться.
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 804
вчера в 14:50
Что за глупая отмазка? Команды за восемь дней проводят три матча с перелётами, переездами и ничего справляются.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   216 / 804
вчера в 14:47
в автобусе выспятся хоть ,потом еще 5 дней будет на сон
Морозовский
Морозовский
   8 / 804
вчера в 14:27
Шесть дней до следующего матча! Пешком можно вернуться и восстановиться!
ДСА
ДСА
   134 / 804
вчера в 14:26
Это поддавки какие-то для Динамо.
МапС
МапС
   71 / 804
вчера в 14:25
Такими темпами автостопом скоро будут добираться. Сейчас автобусы хоть выделяют.
la_masia
la_masia ответил cska plus
   115 / 804
вчера в 14:24
Шутник, ты еще про БлаБлаКар скажи
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 14:00
Проше было маршрутку заказать, за 8-10 тысяч он довёз бы вас в Краснодар и обратно.
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