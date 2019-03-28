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Подберезкин: «РПЛ - непредсказуемый чемпионат, каждый может выиграть»

вчера, 13:47
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 11:30 Не начался

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал предстоящий матч в 21-го тура РПЛ против «Енисея».

Подготовку особо не меняли, просто было больше времени и больше нагрузочных дней. Стараемся изучить соперника, узнаем сильные и слабые стороны. Тренер говорил, на что делать акцент. Единственное, что мы потеряли Володю Граната, для нас это проблематично. А так, все в хорошей форме.

«Енисей»? Достаточно непредсказуемый чемпионат, каждая команда у каждого может выиграть. Они сыграли вничью с «Ростовом», хороший матч был, тяжелая игра будет. Думаю, придет достаточно много народу, тяжелый матч ожидается в любом случае.

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   27 / 804
вчера в 20:49
Может, конечно, каждый, но не спартак.
Шишанутый
Шишанутый
   20 / 804
вчера в 20:21
Дворовый чемпеонат как и Апл.
Doktor S
Doktor S
   40 / 804
вчера в 15:31
Иногда только бывает странным, за спартак впрягаются все чинуши РФС и судьи, а он по 16 лет не выигрывает.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил time out
   18 / 804
вчера в 15:16
Их смысл существования только в том, чтобы Спартаку гадости делать. Если Спартак перестанет быть сильным, они перебьют друг друга.
time out
time out ответил Сетка между ног
   74 / 804
вчера в 14:58
Не так стыдно за Зенит, как за цска.
За обоих стыдно. Не зря они спелись. Стыд и позор пополам.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил time out
   18 / 804
вчера в 14:18
Не так стыдно за Зенит, как за цска.
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 14:17
Побеждает тот, кто сильнее.
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 804
вчера в 14:13
Енисей не выиграет
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 804
вчера в 14:00
Особенно непредсказуемо проходят игры, когда Лампочкин свистит на матчах пищевика :)
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 13:57
Если ещё и Енисею продуете, то вас нужно расформировать вместе с туркменом.
time out
time out ответил Степка питерский
   74 / 804
вчера в 13:50
в РПЛ 16 команд, а побеждает всегда Зенит!
В РПЛ 16 команд, а стыдно за зенит!
drug01
drug01
   104 / 804
вчера в 13:49
Будем ждать развязку!
Степка питерский
Степка питерский
   237 / 804
вчера в 13:48
в РПЛ 16 команд, а побеждает всегда Зенит!
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