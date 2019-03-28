Подберезкин: «РПЛ - непредсказуемый чемпионат, каждый может выиграть»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал предстоящий матч в 21-го тура РПЛ против «Енисея».

Подготовку особо не меняли, просто было больше времени и больше нагрузочных дней. Стараемся изучить соперника, узнаем сильные и слабые стороны. Тренер говорил, на что делать акцент. Единственное, что мы потеряли Володю Граната, для нас это проблематично. А так, все в хорошей форме.

«Енисей»? Достаточно непредсказуемый чемпионат, каждая команда у каждого может выиграть. Они сыграли вничью с «Ростовом», хороший матч был, тяжелая игра будет. Думаю, придет достаточно много народу, тяжелый матч ожидается в любом случае.