Ал. Миранчук: «Хочется уехать в Европу»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хочет попробовать силы в каком-нибудь европейском чемпионате.
Уехать в Европу хочется, но про предложения пока никто не говорил. После Лиги чемпионов и сборной на тебя кто-то может засмотреться, поэтому надо показывать хороший футбол.
Рад, что Саня Головин уехал во Францию и сделал такой хороший выбор. Это отличный опыт для него, тем более ситуация налаживается. Он говорил, что первое время пришлось тяжело. Но не бывает, что в новом месте у тебя чувство, будто ты здесь всю жизнь. Трудновато, что поделать. Надо терпеть и привыкать.
Аршавин попал в Арсенал во многом благодаря игре в сборной, а не в Зените)
Аршавин попал в Арсенал во многом благодаря игре в сборной, а не в Зените)
Но накой им нужен футболист-аматор на бентли/ролсе?)))
Но накой им нужен футболист-аматор на бентли/ролсе?)))
Добро пожаловать в Зенит, Александр!
Добро пожаловать в Зенит, Александр!
БУГАГАГАГГАА
БУГАГАГАГГАА
Давай возьмись за ум, а то скоро так и дубле окажешься, Палыч всё видит.
Давай возьмись за ум, а то скоро так и дубле окажешься, Палыч всё видит.