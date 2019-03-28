Ал. Миранчук: «Хочется уехать в Европу»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хочет попробовать силы в каком-нибудь европейском чемпионате.

Уехать в Европу хочется, но про предложения пока никто не говорил. После Лиги чемпионов и сборной на тебя кто-то может засмотреться, поэтому надо показывать хороший футбол.

Рад, что Саня Головин уехал во Францию и сделал такой хороший выбор. Это отличный опыт для него, тем более ситуация налаживается. Он говорил, что первое время пришлось тяжело. Но не бывает, что в новом месте у тебя чувство, будто ты здесь всю жизнь. Трудновато, что поделать. Надо терпеть и привыкать.