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Ал. Миранчук: «Хочется уехать в Европу»

вчера, 11:58

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук признался, что хочет попробовать силы в каком-нибудь европейском чемпионате.

Уехать в Европу хочется, но про предложения пока никто не говорил. После Лиги чемпионов и сборной на тебя кто-то может засмотреться, поэтому надо показывать хороший футбол.

Рад, что Саня Головин уехал во Францию и сделал такой хороший выбор. Это отличный опыт для него, тем более ситуация налаживается. Он говорил, что первое время пришлось тяжело. Но не бывает, что в новом месте у тебя чувство, будто ты здесь всю жизнь. Трудновато, что поделать. Надо терпеть и привыкать.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974
   458 / 804
вчера в 20:25
недорос ты дружок ещо до европы!
Кошк 47
Кошк 47
   557 / 804
вчера в 19:33
Кому он там нужен???
multiscan
multiscan
   505 / 804
вчера в 19:15
Это только в известном музыкальном произведении:"Кто был ничем, тот станет всем!" В России Миранчуки - заметная величина,за бугром они будут ничем! Достаточно посмотреть на участь Головина. И он далеко не самый худший из наших за бугром.
alexamit
alexamit
   554 / 804
вчера в 16:59
А я хочу пенсию двойную получать или хотя бы по тысяче за каждый проработан-ный год.Учти,мальчик-ни тебе в Европе не бывать,ни мне увеличенную пенсию не получать.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   75 / 804
вчера в 16:38
Нужно собрать группу игроков РПЛ, кто хочет в Европу, и подать объявление на Авито.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   28 / 804
вчера в 16:34
Поаккуратнее в желаниях, а то в Витесс к Леониду полетишь!
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   509 / 804
вчера в 16:15
Лёня не потянешь ты Европу
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   50 / 804
вчера в 15:46
Вот и нужно в сборной себя показывать, а не теряться в каждом матче!
Adonius
Adonius
   66 / 804
вчера в 15:39
Вот кутепов тоже хочет в Европу.
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 804
вчера в 15:12
Да, Леха, в твою любимую Барселону тебя вряд ли позовут...А вот в клуб рангом ниже - почему бы и нет) Но для этого многое должно сложиться.
la_masia
la_masia ответил Степка питерский
   115 / 804
вчера в 14:28
И кто же из Российских Футболистов кроме Аршавина вылез через это окно?)))
Аршавин попал в Арсенал во многом благодаря игре в сборной, а не в Зените)
dzvinka
dzvinka
   60 / 804
вчера в 14:22
я понимаю что сейчас так можно говорить, хочу в Европе играть.
Но накой им нужен футболист-аматор на бентли/ролсе?)))
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 14:19
Ухх какая наглость, в Бананц Армению.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   36 / 804
вчера в 13:58
Хорошо бы. Чем больше будет российских игроков в Европе, тем лучше.
Степка питерский
Степка питерский
   237 / 804
вчера в 13:51
окно в Европу прорубил Петр 1 через Питер!
Добро пожаловать в Зенит, Александр!
Comentarios
Comentarios
   402 / 804
вчера в 13:32
На Украину )
kotmyshka
kotmyshka
   113 / 804
вчера в 13:30
хотеть не вредно...
LOpp
LOpp
   12 / 804
вчера в 13:23
для этого надо пахать
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   202 / 804
вчера в 13:15
Например Франция лига 2 как варик))
materazzi2855
materazzi2855
   436 / 804
вчера в 13:10
Эх Лёха Лёха, Америку открыл. У нас большая часть страны в Европу хочет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   54 / 804
вчера в 13:10
АГА, ТЫ В БАРСУ, А БРАТ В РЕАЛ !

БУГАГАГАГГАА
Морозовский
Морозовский
   8 / 804
вчера в 13:04
Терпилы.
kust07
kust07
   190 / 804
вчера в 13:04
Миранчук сдал сильно,какая ему Европа,пускай здесь пашет
time out
time out
   74 / 804
вчера в 12:43
Хотеть не вредно. А Европа хочет?
wingback
wingback
   67 / 804
вчера в 12:17
Казахстан,Финляндия...
Знатог
Знатог
   127 / 804
вчера в 12:09
Беларусь, Украина....
Байкал-38.
Байкал-38.
   49 / 804
вчера в 12:03
Что бы уехать надо прогрессировать. В отличии от Антона Алексей остановился в этом, Антон сейчас на голову сильнее, хотя год назад было наоборот.
Давай возьмись за ум, а то скоро так и дубле окажешься, Палыч всё видит.
Left Boy
Left Boy
   409 / 804
вчера в 12:02
Хоти дальше
Klаsse
Klаsse
   321 / 804
вчера в 12:02
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