ЦСКА возобновил сотрудничество с известной автомобильной компанией

ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с автомобильной компанией Hyundai.

Ситуацию прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.

Мы были партнерами с 2011-го по 2016 год. Выиграли за это время большое количество трофеев — трижды становились чемпионами, брали Кубок и Суперкубок. Надеемся, возобновление сотрудничества будет таким же плодотворным. Будем с гордостью представлять Hyundai на наших футболках, чтобы болельщики видели, что это хорошая современная компания, что их автомобили можно покупать и на них можно ездить. Я очень рад, что наше сотрудничество возобновляется.

В 2016 году мы говорили «до свидания». Был чемпионат мира, который лег тяжестью на плечи компании Hyundai, но теперь мы снова работаем вместе. Мы не будем называть цифру — она конфиденциальна. Вы видели ролики, наших ребят с машинами. Будем расширяться. Контракт был подписан в кратчайшие сроки, он будет дополняться. Опыт сотрудничества у нас есть, и мы им довольны. Компания не будет содержать клуб полностью, само собой. У нас совместная работа, которая пойдет на пользу и компании, и клубу. Вернем Хонду! Прикольно было, чтобы он рекламировал Hyundai! Отыграет какой-то срок и будет рекламировать, ха-ха!