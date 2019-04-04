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ЦСКА возобновил сотрудничество с известной автомобильной компанией

сегодня, 12:36

ЦСКА объявил о возобновлении сотрудничества с автомобильной компанией Hyundai. 

Ситуацию прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.

Мы были партнерами с 2011-го по 2016 год. Выиграли за это время большое количество трофеев — трижды становились чемпионами, брали Кубок и Суперкубок. Надеемся, возобновление сотрудничества будет таким же плодотворным. Будем с гордостью представлять Hyundai на наших футболках, чтобы болельщики видели, что это хорошая современная компания, что их автомобили можно покупать и на них можно ездить. Я очень рад, что наше сотрудничество возобновляется.

В 2016 году мы говорили «до свидания». Был чемпионат мира, который лег тяжестью на плечи компании Hyundai, но теперь мы снова работаем вместе. Мы не будем называть цифру — она конфиденциальна. Вы видели ролики, наших ребят с машинами. Будем расширяться. Контракт был подписан в кратчайшие сроки, он будет дополняться. Опыт сотрудничества у нас есть, и мы им довольны. Компания не будет содержать клуб полностью, само собой. У нас совместная работа, которая пойдет на пользу и компании, и клубу. Вернем Хонду! Прикольно было, чтобы он рекламировал Hyundai! Отыграет какой-то срок и будет рекламировать, ха-ха!

Напомним, прошлым летом ЦСКА подписал контракт с техническим спонсором, которым стал Umbro. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   64 / 904
сегодня в 18:13
Хорошо,что менеджмент клуба всегда находит достойных спонсоров.
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 18:02
Удачи ЦСКА в партнёрстве с Hyundai как в 2011-2016 годах!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ваня лучший
   4 / 904
сегодня в 15:49
Его списали, а не выгнали. Выгнать можно человека. А это списанный бот.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Игорь Яковлевич
   29 / 904
сегодня в 15:47
Спонсорский контракт Hyundai побудил Дыркинфеева принести ничью Южной Корее. Затем Hyundai спонсировала не цска, а ЧМ, где Дыркинфееву случайно повезло и его объявили хероем нации. Теперь следующий ЧМ в Катаре, а Дыркинфеева выгнали из сборной.
Хотелось бы , чтобы ты не таился и не скрывал , а откуда тебя выгнали?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   29 / 904
сегодня в 15:46
Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания...... Кейсуке Хонда — японский футболист..... Не политкорректно делать такие заявления...... Паша Погребняк и за меньшее резко стал "нерукопожатным" в толерантных кругах....
Ты, правда шуток не понимаешь? Это просто игра слов, основанная на созвучности марок автомобилей и ничего более. Жаль.
Ruslik1982
Ruslik1982
   143 / 904
сегодня в 15:04
"вернем хонду" - под каким веществом он интересно был, когда это говорил
тумба-юмба
тумба-юмба
   253 / 904
сегодня в 14:25
Походу 75ру не дают покоя лавры ПЕТРОСЯНА,сам шутит,сам смеётся.Только получилось не смешно,и не политкорректно.Вот и посмотрим,что скажет на это комитет по этике,и скажет ли вообще что нибудь.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 14:03
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 904
сегодня в 13:43
Всё за коней делать приходится.
Вот нормальный спонсор.
И дёшево и сердито.
brooks
brooks
   595 / 904
сегодня в 13:23
Вернем Хонду! Прикольно было, чтобы он рекламировал Hyundai! Отыграет какой-то срок и будет рекламировать, ха-ха!
-----------------------------------------------------------------------
Смешно, прям обхохочешься над этой шуткой... Сам пошутил, сам посмеялся. Ну ты, Жень, даёшь! Я аж под стол залез... Прекрати, Жень... Шутник, млять!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 13:21
Hyundai Motor Company — южнокорейская автомобилестроительная компания......

Кейсуке Хонда — японский футболист.....

Не политкорректно делать такие заявления......

Паша Погребняк и за меньшее резко стал "нерукопожатным" в толерантных кругах....
drug01
drug01
   111 / 904
сегодня в 13:05
Это хорошо!
mangoх12
mangoх12 ответил Egorium
   14 / 904
сегодня в 13:01
А свиньи скоро будут сотрудничать с ЦБК по поставке самокруток, очень они любят запах конопли с детства.
у свиней спонсор Гербайлайф , хоть корм бесплатный))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил LOpp
   32 / 904
сегодня в 12:57
Вернем Хонду! Прикольно было, чтобы он рекламировал Hyundai! Отыграет какой-то срок и будет рекламировать, ха-ха! и это говорит президент клуба.
Стыдно за Спартак!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 12:56
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       34 / 904
    сегодня в 12:53
    Уж в чём, а в умении провернуть, с прибылью для клуба, дела ЕЛГ умеет лучше всех в России! УВАЖЕНИЕ!!!
    LOpp
    LOpp
       9 / 904
    сегодня в 12:51
    Вернем Хонду! Прикольно было, чтобы он рекламировал Hyundai! Отыграет какой-то срок и будет рекламировать, ха-ха!

    и это говорит президент клуба.
    Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
       429 / 904
    сегодня в 12:46
    Спонсорский контракт Hyundai побудил Дыркинфеева принести ничью Южной Корее.

    Затем Hyundai спонсировала не цска, а ЧМ, где Дыркинфееву случайно повезло и его объявили хероем нации.

    Теперь следующий ЧМ в Катаре, а Дыркинфеева выгнали из сборной.
    Бестрофейный
    Бестрофейный ответил Номер 1 на этом проэкте
       304 / 904
    сегодня в 12:44
    Спартак тоже подписал сотрудничество с "ПромСвинФерма" , они будут являться основным поставщиком молодежи в команду.
    Нет, основной поставщик "Джунглитранс".
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
       571 / 904
    сегодня в 12:41
    Спартак тоже подписал сотрудничество с "ПромСвинФерма" , они будут являться основным поставщиком молодежи в команду.
    Egorium
    Egorium
       160 / 904
    сегодня в 12:39
    А свиньи скоро будут сотрудничать с ЦБК по поставке самокруток, очень они любят запах конопли с детства.
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 904
    сегодня в 12:38
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