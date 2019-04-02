Как Моуриньо и Анри разбогатели от увольнений

вчера, 10:30

Как безработные Жозе Моуриньо и Тьерри Анри получили денег больше, чем Хосеп Гвардиола? «Соккер.ру» - о немного неожиданном финансовом рейтинге.

Футбол и деньги — понятия неразделимые в современном мире, особенно если речь идет о футболе высочайшего уровня. Баснословные трансферные суммы, невероятные гонорары и оклады — порой кажется, что этот мир сошел с ума. Но условия диктует рынок, они формируются сами собой.

Если есть клубы и владельцы, готовые платить такие суммы, значит, рано или поздно эти цифры появятся. И всегда есть те, кто зарабатывают больше остальных. Лидеры среди лидеров. В человеческой природе есть определенное любопытство, склонность посчитать чужие доходы, разузнать, сколько там кто зарабатывает, а еще — выдвинуть свою версию заслуженности или незаслуженности величины дохода. От этого не уйти.

И составители разнообразных рейтингов пользуются этим любопытством. Методы подсчетов некоторых источников вызывают сомнения, но издание France Football заработало достаточно авторитета, чтобы считаться солидным источником информации. И вот оно выкатило по пятерке тренеров и игроков, которые больше других заработали в текущем сезоне. Именно такая формулировка, а не, например, «рейтинг самых высоких годовых зарплат», делает этот список кое в чем неожиданным. Давайте сначала посмотрим на игроков с самым высоким доходом в нынешнем сезоне.

1. Лионель Месси («Барселона») - 130 миллионов евро;

2. Криштиану Роналду («Ювентус») - 113 миллионов евро;

3. Неймар ( ПСЖ ) — 91,5 миллиона евро;

4. Антуан Гризманн («Атлетико») - 44 миллиона евро;

5. Гарет Бэйл («Реал») - 40 миллионов евро.

Все доходы указаны до вычета налогов, а также с учетом бонусов. Но небольшие коррективы по итогам сезона наверняка будут, поскольку итоговые бонусы в ряде контрактов зависят от результатов команд и достижений конкретных игроков. Обращает на себя внимание относительно «скромный» гонорар самого высокооплачиваемого игрока «Реала». При этом даже пятое место для Бэйла многими рассматривается как большая несправедливость.

Роль лидера валлиец не вывозит, откровенно говоря. И становится понятнее, почему его так никто и не хочет забрать из «Реала» - такую зарплату платить можно только явно лучшему, тому, кто сможет тянуть команду. Посмотрите на роли других игроков в своих клубах. Это безоговорочные первые звезды. Даже если к Неймару кто-то относится скептически, все равно стоит признать, что он сейчас главная звезда ПСЖ в мире, хотя Килиан Мбаппе буквально наступает на пятки.

Следует отметить старания «Атлетико» по удержанию Гризманна в команде. Патриотические речи и благородство — это здорово, но всегда лучше, когда эти темы подкреплены крепким евро. Француза с контрактами не обижают. Значительный прирост дохода случился у него прошлым летом. Лидерство Месси и Роналду вполне объяснимо — эти двое всегда где-то рядом с вершиной. Причем португалец свою зарплату увеличил с переходом в «Ювентус» - стал получать на 10 миллионов евро больше.

Но все равно до аргентинца пока не дотягивается. Что интересно: в первой пятерке нет клубов самой богатой в среднем лиги — английской. Это демонстрирует интересное расслоение. Скажем, на среднем и низшем уровне, как и в среднем по клубам, в Англии футболисты зарабатывают больше, английские клубы тратят больше денег на трансферы. А вот топам платят больше в других чемпионатах. В частности, в испанском. Это наряду с результатами в еврокубках создает вечный спор, кто круче: Англия или Испания.

А вот рейтинг тренеров оказался несколько более неожиданным. Именно из-за того, что в расчет брался безусловный доход специалистов от клубов строго в нынешнем сезоне:

1. Диего Симеоне («Атлетико») - 41 миллион евро;

2. Жозе Моуриньо (без клуба, ранее - «Манчестер Юнайтед») - 31 миллион евро;

3. Тьерри Анри (без клуба, ранее - «Монако») - 25,5 миллиона евро;

4. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 24 миллиона евро;

5. Эрнесто Вальверде («Барселона») - 23 миллиона евро.

«Атлетико», как мы видим, бережно относится к своим главным активам. Денег на основных звезд не жалеют. А помимо Гризманна главной звездой «матрасников» является Симеоне. В клубе понимают, что без его мастерства «Атлетико» не достиг бы своих нынешних высот. Поэтому держатся за него всеми силами, делая самым высокооплачиваемым тренером.

Но куда любопытнее вторая и третья позиции, где оказались тренеры без клубов. Моуриньо ушел в отставку из МЮ в декабре, но откусил от бюджета клуба хорошую компенсацию, которая позволяет ему спокойно дожидаться новых предложений, подрабатывая на жизнь комментированием. Защищенность контрактов нынешних тренеров и игроков поражает, конечно.

Но даже Моуриньо вряд ли сможет переплюнуть Анри, который формально получил меньше, но это если считать на сезон. Ведь эти деньги Терри заработал всего за три месяца, после чего был уволен с соответствующей компенсацией. Такая сумма позволит ему легче перенести провальный первый тренерский опыт. Величайшее мастерство агентов Анри вкупе с глупостью, проявленной руководством «Монако» в критический момент, сделали эту цифру, которая выглядит безумной.

А вот дальше в рейтинге все вполне спокойно, без потрясений — ожидаемо. Тут Гвардиола, которому шейхи могут платить приличные деньги, и Вальверде, чей статус тренера «Барселоны» тоже позволяет прилично зарабатывать. Кто-то ждал и тут ПСЖ , но Томас Тухель именем пока не вышел, чтобы выкачивать из парижских мешков достаточно золота. С новым контрактом он это сделает наверняка.

А что для вас показывают эти рейтинги? Какие позиции кажутся неожиданными? И нормальны ли подобные компенсации за увольнение?