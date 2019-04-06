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Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

сегодня, 09:49

Согласно информации источника, главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел ряд правил с целью улучшить микроклимат в команде после ухода Массимо Карреры.

Так, тренировки стали веселее. Например, тренер выкрикивает число, а игроки должны собраться группами соответственно этому числу. Тот, кто не успел попасть в группу, вынужден пройти через коридор, а все остальные его лупят. Конечно, в шутку.

Каждое успешное действие на занятиях приносит футболистам баллы. За это ответственен аналитик Михаил Кожевников. Игроки команды, победившей в двухсторонке, получают по три очка. В конце каждого месяца тренерский штаб подсчитывает количество накопленных очков. Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.

Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры. Иногда ужин посещают и семьи игроков. В конце вечера Кононов выступает с речью перед командой, где говорит о плюсах и минусах прошедшей игры и дает краткую оценку. Как говорят сами футболисты, это помогает сохранять положительную атмосферу в команде.

«Красно-белые» занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня коллективу Кононова предстоит сразиться с ЦСКА в московском дерби.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   74 / 925
сегодня в 11:12
Все ужины в тарасовке неизменно до 7-0 доводят.
Казанский
Казанский ответил Aчиститель
   111 / 925
сегодня в 11:10
Потом фердун выкрикивает номер судьи и оплачивает ему дачу и отдых на Мальдивах.
Шмимллер заранее оплачивает ЖКХ судьям на Баклан-арене))
Brigar
Brigar
сегодня в 11:04
Такое получение баллов позаимствовано с улицы Красных фонарей.
Aчиститель
Aчиститель
   223 / 925
сегодня в 11:02
Потом фердун выкрикивает номер судьи и оплачивает ему дачу и отдых на Мальдивах.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   23 / 925
сегодня в 11:00
Соккер, вы опоздали месяца на 3. Об этом Ещенко Савину рассказывал, когда еще славнов не родился!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   139 / 925
сегодня в 11:00
Педро Роше не понравились командные ужины, помахал ручкой и свалил из тарасовки.
Балтийский
Балтийский
   530 / 925
сегодня в 11:00
Кто опоздал в выкрикивании числа ждет порка в бане.
Казанский
Казанский
   111 / 925
сегодня в 11:00
Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова.
--------------------
В Рубине при Бердыеве командные ужины с семьями были еще в 2002 году
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   230 / 925
сегодня в 10:56
Интересно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 925
сегодня в 10:55
Надо им на поздно вечером игры назначать. Шобы не об'едались на ночь глядя. Игрокам полезнее будет, остальные могут и с пузАми ходить...
13.
13.
сегодня в 10:54
тактика, стратегия, физическая подготовка-это не для Спартака
для Спартака-пройти по коридору, получить подсрaчников)
одни лупят, вторые получают, третьи смеются.
Тренировка прошла успешно, к очередному матчу команда готова)
МКС
МКС ответил viv
   49 / 925
сегодня в 10:51
Ваши после поражений покидают стадион через запасной выход.....спроси у корреспондентов ....
    ОПС
    ОПС
       379 / 925
    сегодня в 10:51
    А в ресторане наверное что то к закуске полагается.Все таки команда будет сплоченнее.
    viv
    viv ответил МКС
       206 / 925
    сегодня в 10:48
    Ваши после поражений покидают стадион через запасной выход.....спроси у корреспондентов ....
    Иван Котовский
    Иван Котовский
       414 / 925
    сегодня в 10:46
    Опоздавшему поросёнку сиська у ...опы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       18 / 925
    сегодня в 10:45
    Типа после Карреры надо все исправлять. КВН еще и Чтогдепочем? замутите...
    time out
    time out ответил cska plus
       62 / 925
    сегодня в 10:43
    Ужин в ресторане? Лучше в бане, хрющек в ресторан не пускают.
    Коней не только в ресторан, но и в баню не пускают. Их место отдыха - конюшня.
    beefs
    beefs
       99 / 925
    сегодня в 10:42
    Будет ли польза, но вреда точно не будет, молодец Кононов...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил Jeck Denielse
       214 / 925
    сегодня в 10:39
    у него есть откат
    Mixacka
    Mixacka
       606 / 925
    сегодня в 10:39
    А потом после ужина Глушаков всех зовёт в сауну ))
    Jum13
    Jum13
       56 / 925
    сегодня в 10:39
    Ахахахаха. А на выходных ещё и родителей вызывают к директору )))
    particular
    particular
       6 / 925
    сегодня в 10:36
    Зачётная работа у аналитика Кожевникова..:)) Считать каждое о ч к о..:))
    Рестораны, ужины, бани и рауты..:)) С таким напряжённым графиком не забыли бы про тренировки..:))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       14 / 925
    сегодня в 10:35
    В той затее был бы смысл .....только в том случае ,если бы это был ресторан Кононова.....

    Или так и есть ???..))
    МКС
    МКС
       49 / 925
    сегодня в 10:35
    Наши после успешных игр

    Отмечают победу в ресторане

    А кабылам бедный Гинер

    Рассказывает как на вокзале

    У него бомжи отобрали все деньги клуба
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       139 / 925
    сегодня в 10:32
    У хряков всегда веселуха, особенно в еврокубках, с Ливерпулем, ПАОКами, Вильярреалами, Рапидами, Рейнджерс.
    parallels
    parallels
       2 / 925
    сегодня в 10:30
    стыдно за спартачей-циркачей!
    ermak6848
    ermak6848
       143 / 925
    сегодня в 10:30
    какие то тиранские наклонности у тренера Кононова - забыл русскую пословицу:
    "" Ужин отдай врагу "" на ночь наедаться - будет пучить..( газпром отдыхает )...
    ДАША Д
    ДАША Д
       190 / 925
    сегодня в 10:28
    Обязаловка не всегда хорошо.
    mihaluch
    mihaluch
       89 / 925
    сегодня в 10:26
    После каждой игры в ресторан затем после зажигательной речи Кононова,все идут в бордель,где одна на троих.Групповой секс сближает, делает команду сплочённей.
    dzvinka
    dzvinka
       36 / 925
    сегодня в 10:24
    кононов в саду, в детском саду с детишками миллионерами.
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