Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

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Согласно информации источника, главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел ряд правил с целью улучшить микроклимат в команде после ухода Массимо Карреры.

Так, тренировки стали веселее. Например, тренер выкрикивает число, а игроки должны собраться группами соответственно этому числу. Тот, кто не успел попасть в группу, вынужден пройти через коридор, а все остальные его лупят. Конечно, в шутку.

Каждое успешное действие на занятиях приносит футболистам баллы. За это ответственен аналитик Михаил Кожевников. Игроки команды, победившей в двухсторонке, получают по три очка. В конце каждого месяца тренерский штаб подсчитывает количество накопленных очков. Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.

Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры. Иногда ужин посещают и семьи игроков. В конце вечера Кононов выступает с речью перед командой, где говорит о плюсах и минусах прошедшей игры и дает краткую оценку. Как говорят сами футболисты, это помогает сохранять положительную атмосферу в команде.