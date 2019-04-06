Игроки «Спартака» получают баллы. Худшие оплачивают ужин

Согласно информации источника, главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел ряд правил с целью улучшить микроклимат в команде после ухода Массимо Карреры.
Так, тренировки стали веселее. Например, тренер выкрикивает число, а игроки должны собраться группами соответственно этому числу. Тот, кто не успел попасть в группу, вынужден пройти через коридор, а все остальные его лупят. Конечно, в шутку.
Каждое успешное действие на занятиях приносит футболистам баллы. За это ответственен аналитик Михаил Кожевников. Игроки команды, победившей в двухсторонке, получают по три очка. В конце каждого месяца тренерский штаб подсчитывает количество накопленных очков. Игроки, набравшие меньше всего баллов, оплачивают командный ужин в ресторане.
Командный ужин стал обязательным мероприятием после прихода Кононова. Помимо сбора раз в месяц, теперь футболисты собираются в ресторане после каждой домашней игры. Иногда ужин посещают и семьи игроков. В конце вечера Кононов выступает с речью перед командой, где говорит о плюсах и минусах прошедшей игры и дает краткую оценку. Как говорят сами футболисты, это помогает сохранять положительную атмосферу в команде.
«Красно-белые» занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня коллективу Кононова предстоит сразиться с ЦСКА в московском дерби.
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В Рубине при Бердыеве командные ужины с семьями были еще в 2002 году
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В Рубине при Бердыеве командные ужины с семьями были еще в 2002 году
для Спартака-пройти по коридору, получить подсрaчников)
одни лупят, вторые получают, третьи смеются.
Тренировка прошла успешно, к очередному матчу команда готова)
для Спартака-пройти по коридору, получить подсрaчников)
одни лупят, вторые получают, третьи смеются.
Тренировка прошла успешно, к очередному матчу команда готова)
Я бываю на стадионе
Это тебе надо спрашивать
Диванный иксперт
Я бываю на стадионе
Это тебе надо спрашивать
Диванный иксперт
Рестораны, ужины, бани и рауты..:)) С таким напряжённым графиком не забыли бы про тренировки..:))
Рестораны, ужины, бани и рауты..:)) С таким напряжённым графиком не забыли бы про тренировки..:))
Или так и есть ???..))
Или так и есть ???..))
Отмечают победу в ресторане
А кабылам бедный Гинер
Рассказывает как на вокзале
У него бомжи отобрали все деньги клуба
Отмечают победу в ресторане
А кабылам бедный Гинер
Рассказывает как на вокзале
У него бомжи отобрали все деньги клуба
"" Ужин отдай врагу "" на ночь наедаться - будет пучить..( газпром отдыхает )...
"" Ужин отдай врагу "" на ночь наедаться - будет пучить..( газпром отдыхает )...