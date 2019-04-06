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«Анжи» и «Динамо» поделили очки

сегодня, 15:53
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В поединке 22-го тура РПЛ «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью.

После этой встречи динамовцы поднялись на 11-ю строчку, а «Анжи» остался 14-м.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Динамо» 1:1 (1:0)
Голы: Понсе 16 - Шунич 73

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кацаев (Маркелов 66), Ондуа, Кулик, Гиголаев, Иванченко (Закиров 57), Понсе (Долгов 87)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов (Рауш 54), Юсупов , Теттех, Мигел Кардозу (Липовой 62), Панченко, Жоаозиньо (Грулев 46), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Теттех 10, Морозов 35, Ахъядов 90+2

Удаление: Теттех 90+4

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Команды уже объявили стартовые составы.

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   162 / 933
сегодня в 18:16
Матч неудачников! Но результат на радость всей стране! Лучше только 0:0!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 933
сегодня в 17:39
Очень...очень разочаровывающее весеннее выступление Динамо......
4 последних игры - 1 очко.....3 поражения...и ничья....1 гол...
Команда не забила в 10-ти матчах из 22-х......
Надо что то предпринимать...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   484 / 933
сегодня в 17:24
Дюпин,конечно,красавчик,вытащил все,что можно и нельзя.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил RamonCSKA
   484 / 933
сегодня в 17:23
Вообще,очень интересно))Антон Шунин и Тони Шунич в одной команде,тёзки одним словом.
112910415
112910415
   92 / 933
сегодня в 17:23
тяжелое разочарование для гостей
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   105 / 933
сегодня в 17:23
Эх Динамо!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил alexamit
   27 / 933
сегодня в 17:22
Барахло!Вы играть-то будете али как?Гнать вас всех надо вместе с тренером!Ни игры,ни физики,пешеходы!
Зато роскошный стадион есть. Как говорил Верещагин, что еще нужно, чтобы встретить старость!
oncha
oncha
   142 / 933
сегодня в 17:21
Бесполезная беготня.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 933
сегодня в 17:20
Пердив к пердиву
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   23 / 933
сегодня в 17:12
После такого результата Хохлов обязан в отставку подать.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил particular
   12 / 933
сегодня в 17:12
Команды, просто, не смогли проявить превосходство, умение и рвение... Вроде была борьба, карточки и моменты, но как-то всё уныло...
Карточек что-то не особо :)
Oleg1956
Oleg1956
   580 / 933
сегодня в 17:02
Нет слов Динамо имело больше возможностей забить но и у Анжи по крайней мере 2 момента были хорошие и если бы Понсе не пожадничал и второй момент наверное ю Закиров должен был бить сам с такой позиции шанс неплохой. Анжи добыло 1 очко что тоже в нынешней читуации хорршо.
alexamit
alexamit
   427 / 933
сегодня в 16:44
Барахло!Вы играть-то будете али как?Гнать вас всех надо вместе с тренером!Ни игры,ни физики,пешеходы!
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   649 / 933
сегодня в 16:41
И тех и других в ФНЛ.
Мaкc
Мaкc ответил Leha-ha50
   217 / 933
сегодня в 16:34
Ничья из разряда " НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ"!!!
лучше просили бы жребий, кто выиграет, кто проиграет, хотя бы одной команде была бы польза
Bayern Best
Bayern Best
   198 / 933
сегодня в 16:34
Анжи молодцы!
particular
particular
   4 / 933
сегодня в 16:33
Команды, просто, не смогли проявить превосходство, умение и рвение...
Вроде была борьба, карточки и моменты, но как-то всё уныло...
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   90 / 933
сегодня в 16:27
Ну, живенькая такая игра! Обе команды хотели большего. Скорее, счёт справедлив. Спасибо за старания. Мастерство в реализации сегодня покажут, наверно, Спартак и Армейцы.
RamonCSKA
RamonCSKA
   243 / 933
сегодня в 16:22
я с просони прочитал, что антон шунин забил
ГРАФ ОРЛОВ
ГРАФ ОРЛОВ
   808 / 933
сегодня в 16:22
САЛАМ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ ОРЛОВ, ДИНАМО, И КОНЕЧНО ЖЕ ВСЕМ БОЛЕЛАМ, ВСЕЯ РУСИ, САЛАМ НАЗАР, САЛАМ ВСЕМ КТО БОЛЕЛ ЗА АНЖИ, НИЧЬЯ ЭТО ТО ЖЕ НЕ ПЛОХО ДЛЯ ОРЛОВ С ТАКИМ СОСТАВОМ, НО У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС, НАЗАР, И ВСЕ ЭКСПЕРТЫ ФУТБОЛА, НИ КТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД ТЕМ, ПОЧЕМУ ПОНСЕ НЕ ПЕРЕШЁЛ В ДРУГИЕ КЛУБЫ В ЕОТОРЫЕ ЕГО ПРИГЛАШАЛИ? А ВЕДЬ ЕГО ДАЖЕ ТОТ ЖЕ ДИНАМО ПРИГЛАШАЛО, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ, ЗА МЛС, ПОЧЕМУ ЛЕСКАНО ВЕРНУЛСЯ С АРЕНДЫ В АНЖИ, А НЕ ОСТАЛСЯ В ТОМ КЛУБЕ ГДЕ ИГРАЛ?
Sergey Z
Sergey Z
   177 / 933
сегодня в 16:19
Опять динамовцы очки теряют!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   531 / 933
сегодня в 16:18
Всё будет хорошо
ДСА
ДСА
   139 / 933
сегодня в 16:18
Сорвалось, блин.
Mangur
Mangur
   347 / 933
сегодня в 16:15
Тяжело Динамо далась ничья. Оно и понятно,Анжи хотело оправдаться за разгром.
shur
shur
   453 / 933
сегодня в 16:14
...хочешь позитива,иди на Динамо и наслаждайся игрой "знаменитого" клуба!!!
Gotlib
Gotlib
сегодня в 16:12
Шунин вратарь ниже среднего уровня. Пропустил необязательный гол.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   230 / 933
сегодня в 16:11
аутсайдеры
сканер
сканер
   216 / 933
сегодня в 16:11
Дюпин в ударе молодец парень твоё старание не пропадёт зря,здоровья тебе!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   662 / 933
сегодня в 16:09
Обидно -да.
Nafnafik
Nafnafik
   112 / 933
сегодня в 16:07
Игра сумбурная и бестолковая.
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