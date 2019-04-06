«Анжи» и «Динамо» поделили очки

сегодня, 15:53

В поединке 22-го тура РПЛ «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью.

После этой встречи динамовцы поднялись на 11-ю строчку, а «Анжи» остался 14-м.

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Динамо» 1:1 (1:0)

Голы: Понсе 16 - Шунич 73

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кацаев (Маркелов 66), Ондуа, Кулик, Гиголаев, Иванченко (Закиров 57), Понсе (Долгов 87)

Главный тренер: Адиев Магомед.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов (Рауш 54), Юсупов , Теттех, Мигел Кардозу (Липовой 62), Панченко, Жоаозиньо (Грулев 46), Луценко

Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Теттех 10, Морозов 35, Ахъядов 90+2

Удаление: Теттех 90+4

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Команды уже объявили стартовые составы.