«Анжи» и «Динамо» поделили очки

В поединке 22-го тура РПЛ «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью.
После этой встречи динамовцы поднялись на 11-ю строчку, а «Анжи» остался 14-м.
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - «Динамо» 1:1 (1:0)
Голы: Понсе 16 - Шунич 73
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кацаев (Маркелов 66), Ондуа, Кулик, Гиголаев, Иванченко (Закиров 57), Понсе (Долгов 87)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Морозов (Рауш 54), Юсупов , Теттех, Мигел Кардозу (Липовой 62), Панченко, Жоаозиньо (Грулев 46), Луценко
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Теттех 10, Морозов 35, Ахъядов 90+2
Удаление: Теттех 90+4
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Команды уже объявили стартовые составы.
4 последних игры - 1 очко.....3 поражения...и ничья....1 гол...
Команда не забила в 10-ти матчах из 22-х......
Надо что то предпринимать...
4 последних игры - 1 очко.....3 поражения...и ничья....1 гол...
Команда не забила в 10-ти матчах из 22-х......
Надо что то предпринимать...
Вроде была борьба, карточки и моменты, но как-то всё уныло...
Вроде была борьба, карточки и моменты, но как-то всё уныло...