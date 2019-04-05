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«Ливерпуль» победил в Саутгемптоне и вновь обошел «Сити»

вчера, 23:51
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В рамках 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон». После этого «красные» вернулись на первое место в турнирной таблице (82 очка), а «Саутгемптон» остался на 16 позиции (33 пункта).

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 1:3 (1:1)
Голы: Лонг 9 - Кейта 36, Салах 80, Хендерсон 86

«Саутгемптон»: Ганн, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хейбьерг, Ромеу (Армстронг 83), Бертранд, Лонг (Симс 61), Редмонд, Уорд-Праус
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд (Хендерсон 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен 88), Вейналдум (Милнер 59), Роберто Фирмино, Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Беднарек 48, Бертранд 75, Салах 81, Робертсон 89, Хендерсон 90+1, Мане 90+4

Судья: Тирни Пол.

В прошлом туре «красные» обыграли «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ATG
   41 / 924
сегодня в 01:57
Хммм интересная мысль ! Мне кажется нет ни одного человека который бы топил за Барсу и Реал ... Хотя всё может быть, но это дикость или скорее всего безразличие и не уважение обоим Клубам
Я встречал таких болелов Реала и Барса и в эль -классико они куда-то пропадали!!!
ATG
ATG ответил Ice van Reed
   814 / 924
сегодня в 01:53
Команды с разным Чемпионатов, это нормально, странно болеть когда болела ЦСКА или Спартка, или МЮ и МСити, или Милана и Интера, а так ваша воля болеть за кого угодно, хоть в 5-ти чемпионатах!
Хммм интересная мысль ! Мне кажется нет ни одного человека который бы топил за Барсу и Реал ... Хотя всё может быть, но это дикость или скорее всего безразличие и не уважение обоим Клубам
ATG
ATG
   814 / 924
сегодня в 01:49
Победный гол Салаха! Завершение отличное ! Я не хотел что бы Ливер выиграл . Но то как искренне Салах от получения мяча , и до сетки это сделал, и далее как он праздновал - мне понравилось! Снял с себя груз безголевой ! Нас ждёт ОГНЕННАЯ КОНЦОВКА АПЛ !!! Красота!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 924
сегодня в 01:03
Ливерпуль с победой!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   516 / 924
сегодня в 00:58
Как и ожидалось сложный матч, очень важные очки для Ливерпуля,борьба за титул продолжается.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   41 / 924
сегодня в 00:45
Сейчас я вряд ли бы "заболел" двумя клубами. А когда был малым, купил две формы -Реала и Ливерпуля. Следил за обоими, ну болел, естественно. И сейчас. Я ни перед кем не оправдываюсь, просто объясняю)
Уважаемый! На мне майка из все маек точка Ру Майка желто -красная, как у двуликого разделенная пополам, на левой стороне желтый цвет и эмблема фк Ростова, справа красная и эмблема МЮ, на спине 13 номер. Совместил любовь клубов в одной майке, у меня шорты голландские, под аву попадают! Если болеешь, это не проходит! Вот моя правда!!! И я 9 лет почти как не студент!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
   82 / 924
сегодня в 00:37
Сейчас я вряд ли бы "заболел" двумя клубами. А когда был малым, купил две формы -Реала и Ливерпуля. Следил за обоими, ну болел, естественно. И сейчас. Я ни перед кем не оправдываюсь, просто объясняю)
Злaтан
Злaтан ответил Y.N.W.A.
   448 / 924
сегодня в 00:20
Соккер хватит глючить.
Если не глючит, то это не соккер)))
Злaтан
Злaтан
   448 / 924
сегодня в 00:18
Ливерпуль с победой! Кто будет чемпион пока неизвестно.
Bayern Best
Bayern Best
   194 / 924
сегодня в 00:17
С победой Ливер!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   41 / 924
сегодня в 00:12
Соккер хватит глючить.
Больше часа , это бесит! Но это соккер ему все можно!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   41 / 924
сегодня в 00:12
Ну я уже объяснял причину моих симпатий к эти клубам. И она одна. А так, в душе больше красного. Чем взрослее становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь.
Команды с разным Чемпионатов, это нормально, странно болеть когда болела ЦСКА или Спартка, или МЮ и МСити, или Милана и Интера, а так ваша воля болеть за кого угодно, хоть в 5-ти чемпионатах!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   82 / 924
сегодня в 00:08
Соккер хватит глючить.
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 924
сегодня в 00:06
Всех с победой!
Dudikoff
Dudikoff
   494 / 924
сегодня в 00:06
Где пенка 100% на Кейта? Ах, да, Ливерпуль мало судье занёс))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   253 / 924
сегодня в 00:06
Молодцы
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Y.N.W.A.
   106 / 924
сегодня в 00:05
Ох, если бы Салах смазал...сколько хейта вылилось бы...Но Фарарон сдюжил!
Салах просто берег силы и выходил на пик формы к весне. сча зарешает
MrAnfielD
MrAnfielD
   557 / 924
сегодня в 00:04
Хендо сожрал весь саут, еще и плюху забил с такой страстью, топчик фигли! Весь сезон толдычу мракобесам :))
MrAnfielD
MrAnfielD
   557 / 924
сегодня в 00:03
На протяжении всего сезона говорю что Хендо топарь нашей полузащиты, вышел и съел весь саут, а с какой страстью он заклепал!!
MrAnfielD
MrAnfielD
   557 / 924
сегодня в 00:02
На протяжении всего сезона говорю что Хендо топарь нашей полузащиты, вышел и съел весь саут, а с какой страстью он заклепал!!
EAGuar As
EAGuar As
   42 / 924
сегодня в 00:02
С победой .
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Y.N.W.A.
   106 / 924
сегодня в 00:02
Ох, если бы Салах смазал...сколько хейта вылилось бы...Но Фарарон сдюжил!
Салах просто берег силы и выходил на пик формы к весне. сча зарешает
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   82 / 924
сегодня в 00:02
Ну я уже объяснял причину моих симпатий к эти клубам. И она одна. А так, в душе больше красного. Чем взрослее становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь.
sergey08
sergey08 ответил Ruslik1982
   101 / 924
сегодня в 00:02
они в последнем туре, я думаю преимущество Ливера будет 5 очков и игра ничего решать не будет. Сити должен слить 2 игры полюбому, Гвардиола физрук, он все важные матчи сливал всегда.
не факт.....
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   82 / 924
вчера в 23:59
Ох, если бы Салах смазал...сколько хейта вылилось бы...Но Фарарон сдюжил!
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   56 / 924
вчера в 23:59
К чему это здесь?
Не, просто личный интерес.
А то непривычно тебя видеть на ветках Реала как сливочного фана.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Jlexa MapmblHoB
   106 / 924
вчера в 23:58
Волков забыл, эти тоже не подарок
они в последнем туре, я думаю преимущество Ливера будет 5 очков и игра ничего решать не будет. Сити должен слить 2 игры полюбому, Гвардиола физрук, он все важные матчи сливал всегда.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 924
вчера в 23:58
ну если Салах то это заявка на чемпионство
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   82 / 924
вчера в 23:58
К чему это здесь?
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   41 / 924
вчера в 23:58
В последнее время Ливерпуль прикармливает хейтерков, а потом как глушанет) Правда, и нам болелам достается)
Чем выше клуб в таблице тем больше хейтеров, и я не только про ваш клуб,МЮ, но и про Ростов! Завистников всегда хватает!!!
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