«Ливерпуль» победил в Саутгемптоне и вновь обошел «Сити»

В рамках 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон». После этого «красные» вернулись на первое место в турнирной таблице (82 очка), а «Саутгемптон» остался на 16 позиции (33 пункта).
Саутгемптон, стадион Сент-Мэри
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 1:3 (1:1)
Голы: Лонг 9 - Кейта 36, Салах 80, Хендерсон 86
«Саутгемптон»: Ганн, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хейбьерг, Ромеу (Армстронг 83), Бертранд, Лонг (Симс 61), Редмонд, Уорд-Праус
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд (Хендерсон 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен 88), Вейналдум (Милнер 59), Роберто Фирмино, Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Беднарек 48, Бертранд 75, Салах 81, Робертсон 89, Хендерсон 90+1, Мане 90+4
Судья: Тирни Пол.
В прошлом туре «красные» обыграли «Тоттенхэм».
А то непривычно тебя видеть на ветках Реала как сливочного фана.
А то непривычно тебя видеть на ветках Реала как сливочного фана.