«Ливерпуль» победил в Саутгемптоне и вновь обошел «Сити»

вчера, 23:51

В рамках 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон». После этого «красные» вернулись на первое место в турнирной таблице (82 очка), а «Саутгемптон» остался на 16 позиции (33 пункта).

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 1:3 (1:1)

Голы: Лонг 9 - Кейта 36, Салах 80, Хендерсон 86

«Саутгемптон»: Ганн, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хейбьерг, Ромеу (Армстронг 83), Бертранд, Лонг (Симс 61), Редмонд, Уорд-Праус

Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд (Хендерсон 59), Фабиньо, Кейта (Ловрен 88), Вейналдум (Милнер 59), Роберто Фирмино, Мане, Салах

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Беднарек 48, Бертранд 75, Салах 81, Робертсон 89, Хендерсон 90+1, Мане 90+4

Судья: Тирни Пол.

В прошлом туре «красные» обыграли «Тоттенхэм».