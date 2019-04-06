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Божович: «Не всегда получается играть так, как мы хотим»

сегодня, 16:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет второй тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович во время флеш-интервью поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

Неудачно было то, что мы потерпели поражение. Но мы неплохо играли с «Оренбургом». Привезли сами себе голы. Посмотрели, сделали выводы. Поглядим, что сегодня будет.

Не всегда получается играть так, как мы хотим. Многое зависит от противника и от нас. «Краснодар» играет в красивый футбол, надеюсь, сегодня будет красивая игра для болельщиков, надеемся на положительный результат. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   213 / 933
сегодня в 17:40
Не победимых нет команд
Mangur
Mangur
   347 / 933
сегодня в 17:30
Краснодар-поднажми!!!
Denkuz
Denkuz
   96 / 933
сегодня в 16:06
Удачи КС!
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