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Титов: «Футболисты пока не очень понимают требования Кононова»

сегодня, 14:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился прогнозом на матч «красно-белых» с ЦСКА, который пройдет в рамках 22-го тура РПЛ

Непредсказуемость здесь зашкаливает. И ЦСКА лихорадит, и «Спартак» только в поисках своей игры. Кононов обещал, что очень быстро поставит команде свой футбол. Но, думаю, сейчас он и сам понимает, что в нынешних реалиях невозможно все это быстро сделать. Есть и новички, есть люди, которые вернулись из аренды, кого-то, как Гулиева, выкупили обратно.

На мой взгляд, футболисты пока не очень понимают требования Кононова. Он хочет играть в умный футбол. И футболистам, получив знания, нужно их переварить. А это процесс не самый быстрый.

ЦСКА вроде бы визуально неплохо выглядит, но регулярно допускает осечки, теряет очки. Стабильности нет, команда очень молодая.

Тяжело предположить, кто победит, но голы в дерби должны быть. В обороне и те, и другие выглядят не очень убедительно. «Спартак» в каждом матче получает. ЦСКА в игре с «Уфой» также не лучшим образом себя проявил. Думаю, здесь обе команды забьют.

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NbKA555
NbKA555
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сегодня в 14:23
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