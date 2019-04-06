Титов: «Футболисты пока не очень понимают требования Кононова»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился прогнозом на матч «красно-белых» с ЦСКА , который пройдет в рамках 22-го тура РПЛ .

Непредсказуемость здесь зашкаливает. И ЦСКА лихорадит, и «Спартак» только в поисках своей игры. Кононов обещал, что очень быстро поставит команде свой футбол. Но, думаю, сейчас он и сам понимает, что в нынешних реалиях невозможно все это быстро сделать. Есть и новички, есть люди, которые вернулись из аренды, кого-то, как Гулиева, выкупили обратно.

На мой взгляд, футболисты пока не очень понимают требования Кононова. Он хочет играть в умный футбол. И футболистам, получив знания, нужно их переварить. А это процесс не самый быстрый.

ЦСКА вроде бы визуально неплохо выглядит, но регулярно допускает осечки, теряет очки. Стабильности нет, команда очень молодая.