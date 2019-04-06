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Павлюченко: «ЦСКА на каждой позиции сильнее „Спартака“? Не согласен»

сегодня, 15:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в преддверии московского дерби рассказал о сильных сторонах «красно-белых» и ЦСКА.

ЦСКА на каждой позиции сильнее «Спартака»? Я не соглашусь. Если разбирать по позициям, то всё как раз наоборот, «красно-белые» индивидуально круче «армейцев». Но если говорить об игре в целом, то тут равенство. «Спартак» играет дома, и в этом его большое преимущество, все знают, как болеют «красно-белые». Это дерби — лучший и самый ожидаемый матч в русском футболе. Все в «Спартаке» понимают, что такое игра против ЦСКА. Даже если выпустить дубли, то будет бойня. Наверняка будет много голов, я ставлю на победу «Спартака» — 3:2.

Однозначно сказать, что нынешний «Спартак» стал тем, каким когда-то был, который выходит и обыгрывает всех подряд, я не могу. Пока особой разницы я не увидел. Но я читал интервью Кононова, знаю, что он спартаковец и понимает, что такое спартаковская игра. Он пока совсем не долго у руля команды, возможно, нужно еще время. Но пока… Два матча играем хорошо, следующий — очень плохо. Выиграли в Махачкале, но игра-то была очень плохая. Отдельные футболисты решили исход матча. Но игры в целом не было.

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Все комментарии
VV V
VV V
   159 / 933
сегодня в 18:08
Состав Спартака гораздо дороже, так как был куплен на нефтяные бабки, а по сути гораздо слабее. Вся сила Спартака в судействе да и только !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 933
сегодня в 17:58
ОДНАКО!!!
Посмотрим кто есть ху и наоборот.
Удачи ЦСКА.
mikysss
mikysss ответил cska plus
   148 / 933
сегодня в 17:37
Хреново следит павлюк за хрющатником, выиграли не в Махачкале а в Грозном и не выиграли а выиграл лапочкин.
чё до сих пор бомбит от того что Спартак выиграл а вы слили бездарно победу в конце?)))
fanilich
fanilich
сегодня в 16:27
Команды примерно одного уровня. Спартак не очень стабилен во всем матче,может доминировать,а может и дать "слабину".ЦСКА агрессивен и играет в интересный футбол ,но и дает играть сопернику и также по "молодецки" не стабилен.Оба тренера не проповедуют оборонительный футбол,думается голы должны порадовать зрителей
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
сегодня в 16:26
Если судья у свиней в стартовом составе, то они по всем позициям сильнее. Гыгыгы
Бестрофейный
Бестрофейный
   147 / 933
сегодня в 16:11
Линия судьи самая сильная в спартаке, зачастую только она всё решает в матче.
Arragon
Arragon ответил Sunny.
   644 / 933
сегодня в 16:09
дуб дубом
Согласись, что лучше быть дубом, чем фруктовым 56ом.
cska plus
cska plus
   16 / 933
сегодня в 16:08
Хреново следит павлюк за хрющатником, выиграли не в Махачкале а в Грозном и не выиграли а выиграл лапочкин.
112910415
112910415
   92 / 933
сегодня в 16:07
Надо доказать !
Вперёд, Спартак !
Gessenschaft
Gessenschaft
   233 / 933
сегодня в 16:03
    Sunny.
    Sunny.
       68 / 933
    сегодня в 16:00
    дуб дубом
    Alladins
    Alladins
       70 / 933
    сегодня в 15:54
    Свиные всегда не согласны, что они слабая команда, даже после 7-0 и ПАОКа.
    EAGuar As
    EAGuar As
       37 / 933
    сегодня в 15:53
    Победы Спартаку .
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