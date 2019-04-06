Павлюченко: «ЦСКА на каждой позиции сильнее „Спартака“? Не согласен»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в преддверии московского дерби рассказал о сильных сторонах «красно-белых» и ЦСКА .

ЦСКА на каждой позиции сильнее «Спартака»? Я не соглашусь. Если разбирать по позициям, то всё как раз наоборот, «красно-белые» индивидуально круче «армейцев». Но если говорить об игре в целом, то тут равенство. «Спартак» играет дома, и в этом его большое преимущество, все знают, как болеют «красно-белые». Это дерби — лучший и самый ожидаемый матч в русском футболе. Все в «Спартаке» понимают, что такое игра против ЦСКА . Даже если выпустить дубли, то будет бойня. Наверняка будет много голов, я ставлю на победу «Спартака» — 3:2.

Однозначно сказать, что нынешний «Спартак» стал тем, каким когда-то был, который выходит и обыгрывает всех подряд, я не могу. Пока особой разницы я не увидел. Но я читал интервью Кононова, знаю, что он спартаковец и понимает, что такое спартаковская игра. Он пока совсем не долго у руля команды, возможно, нужно еще время. Но пока… Два матча играем хорошо, следующий — очень плохо. Выиграли в Махачкале, но игра-то была очень плохая. Отдельные футболисты решили исход матча. Но игры в целом не было.