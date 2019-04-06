Грушевский: «Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0»

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера выиграли хоккеисты. От этого «Спартаку» должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Счёт? Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0.