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Грушевский: «Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0»

сегодня, 14:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ со «Спартаком»

Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера выиграли хоккеисты. От этого «Спартаку» должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Счёт? Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0.

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Все комментарии
makkie
makkie
   10 / 926
сегодня в 14:32
Ишь, размечтался... дерби - это не "Аншлаг" с Региной Дубовицкой :)
serh62
serh62
   34 / 926
сегодня в 14:19
меня бы тоже....
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