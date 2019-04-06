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Гусев: «ЦСКА нужно играть в свою игру - с задором, как они умеют»

сегодня, 14:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что армейцам для победы над «Спартаком» в матче 22-тура РПЛ достаточно показать на поле свою игру.

Думаю, что ЦСКА все-таки победит - я на это рассчитываю. Предположу, что в игре будет много моментов, но такие матчи играют и аккуратно, и в открытую, все решат детали. Поэтому предсказать, как игра сложится, очень непросто. Думаю, ЦСКА нужно играть в свою игру - с задором, как они умеют играть со сложными соперниками.

В ЦСКА много молодых неплохих ребят, это и Чалов, и Влашич на линии атаки, и Фернандес, и Ахмедов. Что касается нового тренера «Спартака» Олега Кононова, то я бы выводы пока не делал - рано, все будет более понятно ближе к концу сезона.

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