Гусев: «ЦСКА нужно играть в свою игру - с задором, как они умеют»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что армейцам для победы над «Спартаком» в матче 22-тура РПЛ достаточно показать на поле свою игру.

Думаю, что ЦСКА все-таки победит - я на это рассчитываю. Предположу, что в игре будет много моментов, но такие матчи играют и аккуратно, и в открытую, все решат детали. Поэтому предсказать, как игра сложится, очень непросто. Думаю, ЦСКА нужно играть в свою игру - с задором, как они умеют играть со сложными соперниками.