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Уткин: «Наш футбол деградировал, но ЦСКА вне этого тренда»

сегодня, 14:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Футбольный эксперт Василий Уткин поделился мнением о ЦСКА накануне московского дерби.

Сегодня я болею за ЦСКА. Я ж не болельщик. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является. У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает у меря отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это - ни по глупости, ни по неосторожности.

Я понимаю, что ЦСКА будет делать в следующем году в Лиге Чемпионов. А мне нравится болеть за наши команды в Лиге Чемпионов. Я там даже за «Зенит» могу болеть. То есть я не уверен, что ЦСКА в ЛЧ ждет успех. Не обязательно. Наш футбол деградировал последние 2-3 сезона, но ЦСКА вне этого тренда. Потому что живет по средствам. Как и «Краснодар». Это еще одна команда, про которую я понимаю, что в ней происходит и почему. И мне было бы приятно, если бы «Спартак» и «Локомотив» в этом туре потеряли очки, а ЦСКА и «Краснодар» набрали.

Еще я за ЦСКА сегодня потому, что у ЦСКА на финише самый сложный календарь. Дело в том, что это выражение кажется мне идиотским. От того, что ЦСКА больше играет с непосредственными конкурентами, только болван делает вывод о сложности. Это не сложность, милый болван. Это бонус. Благодаря этому ЦСКА имеет максимальное влияние на распределение мест в таблице. Набирая очки, он отнимает их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться хрен знает на что, чтобы оно отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА - гарантия интересной концовки чемпионата.

Мне нравится быть не болельщиком, а зрителем. Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого я болею. Отлично, что сегодня я могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра я решу завтра. Я зритель.

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Все комментарии
andre_can
andre_can
   706 / 926
сегодня в 14:49
Мы утку проплатили :)
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 926
сегодня в 14:48
Не слабо так "проехался" Вася по Спартаку!!! Самое удивительное - в самую десяточку попал!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   83 / 926
сегодня в 14:44
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       30 / 926
    сегодня в 14:44
    Создаётся впечатление, что у Спартака больше всех сторонников, но больше всех недоброжелателей. И неясно кого больше. Но в данной ситуации Уткин прав. ЦСКА знают и понимают что делать и как жить дальше. А в Спартаке лихорадочно дёргается, меняя по три тренера за сезон, покупая шлак, а потом сбагривая его
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил makkie
       40 / 926
    сегодня в 14:42
    Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого я болею. Отлично, что сегодня я могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра я решу завтра. Я зритель. _______________________________ Точнее глор :)
    Вася болеет за красивый футбол, но вам, спартачам, этого не понять, вы же давно его не видели, болеете только за тандем Родионова с его бесполезными лимитными игроками на контракте, приносящими ему большие деньги, и Федуна с его трансферной политикой "вижу дешевого афроспартаковца - беру"))
    VV V
    VV V
       167 / 926
    сегодня в 14:39
    ЦСКА это флагман российского футбола, если бы Зениту такой бюджет, то Зенит бы давно играл на приз "дырявый мяч ленинградской области" ! , а мясные играли бы на приз "сосиска из холестерина" !
    Kuprin
    Kuprin
       154 / 926
    сегодня в 14:32
    Это как же надо было опуститься Фнедуну а глазах болельщиков что даже 200% мясной Вася в дерби за ЦСКА. Всех уже тошнит от купленных очков..
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       234 / 926
    сегодня в 14:32
    Все нейтралы сегодня должны болеть за ЦСКА, потому что понимают, что это команда - светлое пятно будущей истории РПЛ.
    makkie
    makkie
       10 / 926
    сегодня в 14:31
    Меня поддостали за 25 лет вопросом, за кого я болею. Отлично, что сегодня я могу на примере показать, как это устроено. Сегодня я за ЦСКА. А про завтра я решу завтра. Я зритель.
    _______________________________

    Точнее глор :)
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