Уткин: «Наш футбол деградировал, но ЦСКА вне этого тренда»

Футбольный эксперт Василий Уткин поделился мнением о ЦСКА накануне московского дерби.

Сегодня я болею за ЦСКА . Я ж не болельщик. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде. В ней мне никто не пудрит мозги и не пытается казаться тем, кем не является. У ЦСКА на поле нет футболистов, поведение которых вне поля вызывает у меря отвращение. Может быть, они и есть, но они не выпячивают это - ни по глупости, ни по неосторожности.

Я понимаю, что ЦСКА будет делать в следующем году в Лиге Чемпионов. А мне нравится болеть за наши команды в Лиге Чемпионов. Я там даже за «Зенит» могу болеть. То есть я не уверен, что ЦСКА в ЛЧ ждет успех. Не обязательно. Наш футбол деградировал последние 2-3 сезона, но ЦСКА вне этого тренда. Потому что живет по средствам. Как и «Краснодар». Это еще одна команда, про которую я понимаю, что в ней происходит и почему. И мне было бы приятно, если бы «Спартак» и «Локомотив» в этом туре потеряли очки, а ЦСКА и «Краснодар» набрали.

Еще я за ЦСКА сегодня потому, что у ЦСКА на финише самый сложный календарь. Дело в том, что это выражение кажется мне идиотским. От того, что ЦСКА больше играет с непосредственными конкурентами, только болван делает вывод о сложности. Это не сложность, милый болван. Это бонус. Благодаря этому ЦСКА имеет максимальное влияние на распределение мест в таблице. Набирая очки, он отнимает их у конкурентов. Это гораздо важнее, чем идти параллельными курсами, набирать три очка в субботу и полагаться хрен знает на что, чтобы оно отобрало очки у твоего соперника в воскресенье. То есть успехи ЦСКА - гарантия интересной концовки чемпионата.