Адиев: «„Анжи“ повезло? Скажите игрокам, которые восемь месяцев без денег»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Совершенно спокойно отношусь к таким нервным концовкам. Буду рад, если хотя бы одному болельщику мы сегодня доставили удовольствие. Мы старались реабилитироваться именно за 0:5, нам была неважна турнирная таблица, неважен был счёт. Мы сделали очень нехорошее дело, и я, наверное, в первую очередь, поэтому хотелось перед своими болельщиками исправиться. Если мы это сделали, то безмерно счастливы.

Согласен ли, что «Анжи» повезло? От кого от кого, а от вас я не ожидал этого услышать. Повезло… В какой бы город я ни приехал, везде говорят, что «Анжи» повезло. А вы зайдите в эту раздевалку — к людям, которые восемь месяцев не получали зарплату. Им повезло? При чём тут повезло? Нам в каждой игре и с каждым очком повезло… Если вы так считаете, то пускай повезло.