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Адиев: «„Анжи“ повезло? Скажите игрокам, которые восемь месяцев без денег»

сегодня, 16:24
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Совершенно спокойно отношусь к таким нервным концовкам. Буду рад, если хотя бы одному болельщику мы сегодня доставили удовольствие. Мы старались реабилитироваться именно за 0:5, нам была неважна турнирная таблица, неважен был счёт. Мы сделали очень нехорошее дело, и я, наверное, в первую очередь, поэтому хотелось перед своими болельщиками исправиться. Если мы это сделали, то безмерно счастливы.

Согласен ли, что «Анжи» повезло? От кого от кого, а от вас я не ожидал этого услышать. Повезло… В какой бы город я ни приехал, везде говорят, что «Анжи» повезло. А вы зайдите в эту раздевалку — к людям, которые восемь месяцев не получали зарплату. Им повезло? При чём тут повезло? Нам в каждой игре и с каждым очком повезло… Если вы так считаете, то пускай повезло.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 933
сегодня в 17:21
Удачи Анжи .
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
   8 / 933
сегодня в 16:51
Кэш видимо есть...с безналом проблемы))...
mihaluch
mihaluch
   82 / 933
сегодня в 16:36
Восемь месяцев без денег. Да что-то не похожи футболисты "Анжи"на узников Бухенвальда.
Байкал-38.
Байкал-38.
   30 / 933
сегодня в 16:28
Вопрос был чисто по игре. А финансовые проблемы Анжи это уже совсем другая проблема.
А Анжи реально повезло с вратарём Дюпиным!
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