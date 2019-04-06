«Байер» уступил «Лейпцигу», дважды ведя в счете

«Байер» уступил «Лейпцигу» в матче 28-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» (55 очков) располагается на третьем месте, «Байер» (42 очка) - восьмой.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Лейпциг» 2:4 (2:1)
Голы: Хавертс 11 (пенальти), Хавертс 23 - Забитцер 17, Вернер 64, Форсберг 71 (пенальти), Кунья 83
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Аларио 71), Брандт, Хавертс, Фолланд (Сампайо Фильо 81), Бэйли
Главный тренер: Бош Петер.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Мукиеле 46), Конате, Орбан, Хальстенберг, Лаймер, Кампль, Айдара (Кунья 46), Форсберг, Забитцер, Вернер
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждения: Арангис 16, Та 48, Орбан 55
В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Хоффенхайму».