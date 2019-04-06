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«Байер» уступил «Лейпцигу», дважды ведя в счете

сегодня, 18:23
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 4Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Байер» уступил «Лейпцигу» в матче 28-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» (55 очков) располагается на третьем месте, «Байер» (42 очка) - восьмой.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Лейпциг» 2:4 (2:1)
Голы: Хавертс 11 (пенальти), Хавертс 23 - Забитцер 17, Вернер 64, Форсберг 71 (пенальти)Кунья 83

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл, Арангис, Баумгартлингер (Аларио 71), Брандт, Хавертс, Фолланд (Сампайо Фильо 81), Бэйли
Главный тренер: Бош Петер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн (Мукиеле 46), Конате, Орбан, Хальстенберг, Лаймер, Кампль, Айдара (Кунья 46), Форсберг, Забитцер, Вернер
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Арангис 16, Та 48, Орбан 55

В прошлом туре «Байер» крупно уступил «Хоффенхайму».

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   122 / 948
сегодня в 19:52
Лейпциг с победой!
Bavaria_M
Bavaria_M
   747 / 948
сегодня в 18:39
Самый бесполезный клуб, даже клубом нельзя назвать неверкузен, лучший они бы стояли на вылет, и надеюсь не попадут в европу, а то опять будут позорить бл, а бога в отставку, и нафига было увольнять шмидта, клоуны
holms918
holms918
сегодня в 18:33
Результативный выдался матч.
ДСА
ДСА
   147 / 948
сегодня в 18:28
Аспирин уже не тот.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   13 / 948
сегодня в 18:28
Нормально порезвились!
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