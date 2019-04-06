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«Лион» дома уступил «Дижону»

сегодня, 19:54
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 3Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

«Лион» в рамках 31-го тура Лиги 1 дома уступил «Дижону». После этого матча «Лион» остался на 3 месте (56 пунктов), а «Дижон» поднялся на 18 позицию (24 очка).

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Дижон» 1:3 (1:2)
Голы: Мартен 1 - Саид 3, Саид 7, Рафаэл 65 (автогол)

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Рафаэл, Тусар (Н'Домбеле 63), Ауар, Корне, Фекир, Мартен (Траоре 75), Дембеле (Депай 63)
Главный тренер: Женезио Бруно.

«Дижон»: Рунарссон, Шафик (Альфонс 86), Ямбере, Лаутоа, Хаддади, Бальмон, Саид, Марье, Амальфитано, Таварес, Жанно (Каба 84)
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

Предупреждения: Лаутоа 79, Депай 87, Марье 90

Судья: Амель Жоан.

В прошлом туре «Лион» обыграл «Ренн».

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Все комментарии
San Skra
San Skra
   820 / 948
сегодня в 21:00
Поставил, что Дижон забьет максимум 1 мяч... а тут 3 прилетело :((
Угадайте какая из команд борется за ЛЧ?!
ДСА
ДСА
   147 / 948
сегодня в 20:36
Вот сенсация и произошла.
Брулин
Брулин
   48 / 948
сегодня в 20:25
Дижон,догоняй и обгоняй Манаку!Лион как пижон сегодня сыграл!
kotmyshka
kotmyshka
   206 / 948
сегодня в 20:21
Лион оказался пижоном...
Aчиститель
Aчиститель
   179 / 948
сегодня в 19:56
Вот те на!
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