«Лион» дома уступил «Дижону»

сегодня, 19:54

«Лион» в рамках 31-го тура Лиги 1 дома уступил «Дижону». После этого матча «Лион» остался на 3 месте (56 пунктов), а «Дижон» поднялся на 18 позицию (24 очка).

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Дижон» 1:3 (1:2)

Голы: Мартен 1 - Саид 3, Саид 7, Рафаэл 65 (автогол)

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайе, Рафаэл, Тусар (Н'Домбеле 63), Ауар, Корне, Фекир, Мартен (Траоре 75), Дембеле (Депай 63)

Главный тренер: Женезио Бруно.

«Дижон»: Рунарссон, Шафик (Альфонс 86), Ямбере, Лаутоа, Хаддади, Бальмон, Саид, Марье, Амальфитано, Таварес, Жанно (Каба 84)

Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

Предупреждения: Лаутоа 79, Депай 87, Марье 90

Судья: Амель Жоан.

В прошлом туре «Лион» обыграл «Ренн».