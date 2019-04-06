ЦСКА обыграл «Спартак»

сегодня, 20:54

ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ .

После этого матча «красно-синие» расположились на 3 месте в турнирной таблице РПЛ (40 пунктов), а «красно-белые» находятся на 5 позиции (36 очков).

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - ЦСКА 0:2 (0:0)

Голы: Сигурдссон 47, Сигурдссон 55

«Спартак»: Селихов (Максименко 68), Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо (Мелкадзе 61), Зобнин, Глушаков (Гулиев 62), Ханни, Адриано, Зе Луиш.

Главный тренер: Кононов Олег.

« ЦСКА »: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Сигурдссон (Ефремов 90+3), Обляков, Ахметов (Бистрович 78), Влашич, Чалов (Бийол 90+5).

Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Бекао 49, Ахметов 52, Гулиев 64, Джикия 73

Судья: Мешков Виталий.

В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Ахмат», а «красно-синие» сыграли вничью с «Уфой».