ЦСКА обыграл «Спартак»

ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
После этого матча «красно-синие» расположились на 3 месте в турнирной таблице РПЛ (40 пунктов), а «красно-белые» находятся на 5 позиции (36 очков).
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - ЦСКА 0:2 (0:0)
Голы: Сигурдссон 47, Сигурдссон 55
«Спартак»: Селихов (Максименко 68), Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо (Мелкадзе 61), Зобнин, Глушаков (Гулиев 62), Ханни, Адриано, Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.
«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Сигурдссон (Ефремов 90+3), Обляков, Ахметов (Бистрович 78), Влашич, Чалов (Бийол 90+5).
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Бекао 49, Ахметов 52, Гулиев 64, Джикия 73
Судья: Мешков Виталий.
В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Ахмат», а «красно-синие» сыграли вничью с «Уфой».
ахметов нулевой
ахметов нулевой
Игорь, Игорь Акинфеев - хэй, хэй.
Игорь, Игорь Акинфеев - хэй, хэй.
ЭЙ, ВЕРНУВШИЕСЯ ПРАВИТЬ, ВЫ ГДЕ?
ЦСКА - С ПОБЕДОЙ, ПОЗОРНИКОВ - С ОЧЕРЕДНЫМ ПОЗОРОМ!
ЭЙ, ВЕРНУВШИЕСЯ ПРАВИТЬ, ВЫ ГДЕ?
ЦСКА - С ПОБЕДОЙ, ПОЗОРНИКОВ - С ОЧЕРЕДНЫМ ПОЗОРОМ!
(нет)
(нет)
Ау????
Ау????
обыкновенная безголовая беготня стада свиней и кабыл...
обыкновенная безголовая беготня стада свиней и кабыл...
И сам уныл и игру такую же ставит.
И сам уныл и игру такую же ставит.
Смешил бы лучше публику и не лез в футбол.
Смешил бы лучше публику и не лез в футбол.