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ЦСКА обыграл «Спартак»

сегодня, 20:54
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ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.

После этого матча «красно-синие» расположились на 3 месте в турнирной таблице РПЛ (40 пунктов), а «красно-белые» находятся на 5 позиции (36 очков).

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - ЦСКА 0:2 (0:0)
Голы: Сигурдссон 47, Сигурдссон 55

«Спартак»: Селихов (Максименко 68), Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Мельгарехо (Мелкадзе 61), Зобнин, Глушаков (Гулиев 62), Ханни, Адриано, Зе Луиш.
Главный тренер: Кононов Олег.

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Сигурдссон (Ефремов 90+3), Обляков, Ахметов (Бистрович 78), Влашич, Чалов (Бийол 90+5).
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Бекао 49, Ахметов 52, Гулиев 64, Джикия 73

Судья: Мешков Виталий.

В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Ахмат», а «красно-синие» сыграли вничью с «Уфой».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 948
сегодня в 21:11
все х армейцев что не в игноре с победой,да да,это три очка.
ахметов нулевой
Юрниекс
Юрниекс
   132 / 948
сегодня в 21:11
3ну..с Уфой сложнее было... но Уфа - команда,...хрюшатник- клоунада... Свиньям не дали левый пеналь,не удалили соперника...как они могут выиграть?
Великолепный
Великолепный
   52 / 948
сегодня в 21:11
Игорь Акинфеев лучший игрок дерби!)))

Игорь, Игорь Акинфеев - хэй, хэй.
la_masia
la_masia
   71 / 948
сегодня в 21:11
А что бомжатина то веселится?))) Вроде ЦСКА победил Спартак...хотя понятно, бомжам же некуда податься...им завтра на рельсы ложиться под паровоз...
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ ответил Правдин Семён
сегодня в 21:10
Искренне поздравляю настоящих болельщиков Центрального Спортивного Клуба Армии с победой над этим хламом,который смеет называть себя Спартак,не имея ничего общего с этим клубом.Всем хорошего вечера. Спартак вернётся нужно лишь подождать.
Достойно!!!! Респект!!! Держитесь!!!..Бывает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
   24 / 948
сегодня в 21:10
Может у него дома унитаз прямоугольный формы, хотя Открывашка как раз имеет форму оаала, точь в точь унитаз. Попутал чувак
Gessenschaft
Gessenschaft
   230 / 948
сегодня в 21:10
НУ КАК ТУТ СПАРТАЧИЙ ПИЧИНЕНСКИЙ БЗДЁХ?
ЭЙ, ВЕРНУВШИЕСЯ ПРАВИТЬ, ВЫ ГДЕ?
ЦСКА - С ПОБЕДОЙ, ПОЗОРНИКОВ - С ОЧЕРЕДНЫМ ПОЗОРОМ!
VV V
VV V
   162 / 948
сегодня в 21:10
Почему я не наблюдаю комментарии холестериновых мясных болельщиков ? Где правда в словах Пятницкого, Субботина и Воскресеньева ?
Sergey Z
Sergey Z ответил Leha-ha50
   176 / 948
сегодня в 21:09
Гимн Спартака!!! https://www.youtube.com/watch?v=bpThSucjgTY
А похоронный марш Спартака есть?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   13 / 948
сегодня в 21:09
Две дикие обезьяны впереди у пищевика без Лампочкина бесполезны!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 948
сегодня в 21:09
Народные пока увисят на 5 месте, но хотелось бы, шобы по итогу в ЛЕ вышла команда попроще, но с амбициями. Зачем великим за второсортный кубок надрываЦЦа?
piercman
piercman
   34 / 948
сегодня в 21:09
одно плохо - по итогам этого тура спартак никому не отдаст своё любимое ПЯТОЕ место)
Константин Белых
Константин Белых
   177 / 948
сегодня в 21:09
Зе Луиша продавать-именно его и за любые деньги. Спасибо ему за все и до свидания! Реализуй Зе и Мельго в первом тайме-но это уже был бы дедушка.. Адекватных коней с победой. Борьба за второе место еще не закончилась. Сегодня повезло вам и с победой вас!P.S. Селихову здоровья!
nikot
nikot
   753 / 948
сегодня в 21:09
Надо было свое забивать,Жиго с Селиховым 2 гола и привезли!Кони то ниочем,а мы похоже еще хуже!!!
Bolshoy
Bolshoy ответил makkie
сегодня в 21:09
ЛЧ не светит, попасть бы в ЛЕ... Коней с победой, нашим учиться реализовывать моменты и переламывать ход матчей. На второй тайм вышли варёными - вот и получили 0-2 сходу. Сами виноваты! З.Ы. Никаких вопросов к судейству - Мешков отработал на 5 баллов (не считая штрафного на Ханни).
Болею за ЦСКА , но сегодня " Спартак" играл хорошо, но реализация отвратительная. А ЦСКА меня не впечатлил... Очень много брака...Пожалуй дополнительная пятиминутка - вот профессионально заглушили у углового флажка игру! Не без везения победа. " Спартак" бился. Тем весомее победа армейцев!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЦCКА навсегда
   275 / 948
сегодня в 21:09
Привет, Адам, спасибо! Был бы сегодня Лампочкин, как с вами, не сомневаюсь, этот шакал бы что-нибудь придумал для пищевика!
100%.Нам на игру с Оренбургом судью поменяли на Безбородова,видимо Лапочка большой донос написал,мстить будут.)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 948
сегодня в 21:09
СЛАВА ВЕЛИКОМУ СПАРТАКУ!

(нет)
311
311
   60 / 948
сегодня в 21:08
ЦСКА в топе, Спартак в попе!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 948
сегодня в 21:08
А где эксперт ( который клоун) ?
Ау????
Сов Армия
Сов Армия
   353 / 948
сегодня в 21:08
Хотелось бы снова почитать интервью Пятницкого, ловчева, FILL-свинорылого и им подобных которые писали перед матчем что они нас порвут. Как Вам наши мальчики?
berda2003
berda2003
   650 / 948
сегодня в 21:08
черданцев задолбал своими воплями про дерби...
обыкновенная безголовая беготня стада свиней и кабыл...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ваня лучший
   22 / 948
сегодня в 21:08
Когда хряки поймут, что у них нет вратаря, а у ЦСКА Великий Игорь
Агент 07 - явно не уровень сборной!!!
Albertinos
Albertinos
сегодня в 21:08
ЦСКА не просто обыграл спартак, а сделал это красиво и обыденно! С победой ЦСКА!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 1 команда
   24 / 948
сегодня в 21:08
У них есть хлев, где темно и пахнет духом крепким
RamonCSKA
RamonCSKA ответил FeelMyBanana
   213 / 948
сегодня в 21:08
давно известный факт что он болеет за кб
Zak11
Zak11
   579 / 948
сегодня в 21:08
Играли нормально в первом тайме. Но когда два 100% момента не реализовываются. И уже далеко не первый раз. И между прочим теми же игроками - это повод задуматься. Я не знаю, что случилось после перерыва. Просто вышли и отдали матч. При том, что армейцы сейчас не в самом хорошем состоянии
CSKA2012
CSKA2012
   302 / 948
сегодня в 21:08
ЦСКА всегда будет первым))
Крейсер
Крейсер
   329 / 948
сегодня в 21:08
Кононов - лопух.
И сам уныл и игру такую же ставит.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Evilhuman
   2 / 948
сегодня в 21:08
Есть ещё волейболист, который в прямом эфире назвал стадион Великого ЦСКА унитаз-ареной))))))
Egorium
Egorium
   107 / 948
сегодня в 21:08
Белоголовцев: «Я уверен, что „Спартак“ одержит победу»

Смешил бы лучше публику и не лез в футбол.
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