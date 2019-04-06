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«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

сегодня, 19:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Эйбар» 2:1 (0:1)
Голы: Бензема 59, Бензема 81 - Кардона 39

«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон, Модрич (Лукас 76), Вальверде, Иско (Диас 90+1), Бэйл (Кроос 77), Бензема, Асенсио
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Рамис (Орельяна 54), Анхель, Альварес, Кардона (Пенья 72), Эскаланте, Хордан, Кукурелья (Диас де Оливейра 84), Энрих
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждение: Оливейра 21

Судья: Гонсалес Пабло.

В прошлом туре «Реал» уступил «Валенсии».

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Все комментарии
zolotoi33
zolotoi33
сегодня в 21:10
опять реал нищего за хобот тянет
starche
starche
   215 / 948
сегодня в 21:01
Жаль.
particular
particular ответил Fotograf68
   4 / 948
сегодня в 20:32
Погугли, что значит волевая победа, чтобы в следующий раз фигню не писать.
В смысл слова и фразы вникни, а не гуглом мне тут тыкай...
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   260 / 948
сегодня в 20:21
Не могут никак сразу выиграть
Расул Манаев
Расул Манаев
   274 / 948
сегодня в 20:20
При всём моём уважении к Реалу и к Зидану, ну не изватает вам Роналду....
Belgie2009
Belgie2009 ответил Lionel Messi-10
   278 / 948
сегодня в 20:15
    Sergey Z
    Sergey Z
       176 / 948
    сегодня в 20:08
    Дожали Эйбар!
    Kresi frok
    Kresi frok
       214 / 948
    сегодня в 20:03
    Ппозорный отскок риал мотрита.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
       503 / 948
    сегодня в 20:01
    Сейчас лысый продаст Бэйла и Бензему,единственных кто ещё тащит реал,а всякие Азары и прочие Мбаппе будут между собой делить корону и посылать на три буквы лысого физкультурника)))
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил particular
       685 / 948
    сегодня в 20:00
    Погугли, что значит волевая победа, чтобы в следующий раз фигню не писать.
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный
       475 / 948
    сегодня в 20:00
    Против лома нет приема.
    BarsfanBaku
    BarsfanBaku
       428 / 948
    сегодня в 19:54
    тайм крутанули )
    particular
    particular
       4 / 948
    сегодня в 19:53
    Пафос заголовка уничтожающий..:)) Волевую... Над Эйбаром... Пару лет назад подобное было, даже, невозможно представить...
    И тем не менее, Реал с победой... Хоть 62овенькая, но - какая есть...
    Incredulous
    Incredulous ответил Мароканский передвижной дельфинарий
       165 / 948
    сегодня в 19:45
      NOVA
      NOVA
         284 / 948
      сегодня в 19:45
      во втором тайме Бенз должен был хеттрик конечно делать!!
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответил ДСА
      сегодня в 19:43
      Ха-ха
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10 ответил Belgie2009
         44 / 948
      сегодня в 19:43
      Не хватало ещё , чтобы ты радужных португальцев сравнивал с некоторыми командами.
      Её только с Моисеевыми и Зверевыми можно сравнивать
      Майкл59ru
      Майкл59ru
         503 / 948
      сегодня в 19:42
      Команда лысого недофутболиста кое как выиграла у середнячка. Даже Мбаппе не спасёт реал и французу надо дважды подумать прежде чем переходить в это болото к лысому недотренеру))))
      Belgie2009
      Belgie2009 ответил Apsny
         278 / 948
      сегодня в 19:37
      Да Роналду вообще супер игрок, за 10 лет взял 5 ЛЧ, когда некоторым командам нужно 100 агы гы гы
      Apsny
      Apsny
         201 / 948
      сегодня в 19:34
      Роналду молодец, все ж таки вытягивает Реал, настоящий тащер)).
      ДСА
      ДСА
         147 / 948
      сегодня в 19:32
      Так Зидан поседеет даже лысым.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         44 / 948
      сегодня в 19:32
      С горем пополам, бедолаги
      EAGuar As
      EAGuar As
         36 / 948
      сегодня в 19:29
      С победой .
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий
         263 / 948
      сегодня в 19:27
      Отлично все , Реал еле еле выграл у Эйбара )) проигрывая большинство матча ..вот он реальный уровень Реала..Эйбар , Генгам, Анжи ,Балтика 9, бар Голубая устрица
      Alex12357
      Alex12357
         339 / 948
      сегодня в 19:25
      Реал сегодня заслуженно победил благодаря судейству,Реал возвращается в тот клуб где судьбу встречи решают судьи ,а жаль ,когда -то был действительно Реал!
      No problem
      No problem
         82 / 948
      сегодня в 19:25
      Мотивировать раненную Пальму,чтоб срочно давал плоды трудно.
      Обезьяны повсюду!
      Рвут все что можно.
      Отстрел????,,,,,,,,готовим обоиму.
      Они...милять........
      Никогда не залезут туда,где Хозяин!!!
      Мадрид возьмёт своё!
      Ty4ka98
      Ty4ka98 ответил Брулин
         410 / 948
      сегодня в 19:23
      Молодец, Карим, хоть 2 отличных момента и запорол.
      Да, просто 100% момента. Просто запорол. Просто Бензема.
      Incredulous
      Incredulous
         165 / 948
      сегодня в 19:23
      Бензема бы еще реализацию подтянуть, а так красава.
      NOVA
      NOVA
         284 / 948
      сегодня в 19:22
      еле-еле в самом деле!! бенз крут!!!
      Groove000
      Groove000
         158 / 948
      сегодня в 19:21
      норм, пока экспресс заходит
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