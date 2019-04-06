«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Эйбар» 2:1 (0:1)
Голы: Бензема 59, Бензема 81 - Кардона 39
«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон, Модрич (Лукас 76), Вальверде, Иско (Диас 90+1), Бэйл (Кроос 77), Бензема, Асенсио
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Рамис (Орельяна 54), Анхель, Альварес, Кардона (Пенья 72), Эскаланте, Хордан, Кукурелья (Диас де Оливейра 84), Энрих
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждение: Оливейра 21
Судья: Гонсалес Пабло.
В прошлом туре «Реал» уступил «Валенсии».
И тем не менее, Реал с победой... Хоть 62овенькая, но - какая есть...
И тем не менее, Реал с победой... Хоть 62овенькая, но - какая есть...
Её только с Моисеевыми и Зверевыми можно сравнивать
Её только с Моисеевыми и Зверевыми можно сравнивать
Обезьяны повсюду!
Рвут все что можно.
Отстрел????,,,,,,,,готовим обоиму.
Они...милять........
Никогда не залезут туда,где Хозяин!!!
Мадрид возьмёт своё!
Обезьяны повсюду!
Рвут все что можно.
Отстрел????,,,,,,,,готовим обоиму.
Они...милять........
Никогда не залезут туда,где Хозяин!!!
Мадрид возьмёт своё!